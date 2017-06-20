Балетное лето в Большом театре

Прекрасную пору года в четвертый раз украшает международный фестиваль «Балетное лето в Большом».

Одно из долгожданных и любимых минчанами культурных событий года началось у фонтана перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета Беларуси, где оркестр белорусского Большого под руководством маэстро Андрея Иванова встретил поклонников великолепным исполнением вальсов Штрауса. И буквально через час зрители уже заняли свои места в зале, чтобы насладиться балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро». Главные партии в первый фестивальный день исполнили артисты Национального театра оперы и балета Украины Анастасия Шевченко и Станислав Ольшанский.

«Балетное лето в Большом» — это концертные программы, лучшие балетные спектакли, премьеры текущего театрального сезона и гала-концерт звезд мирового балета, в котором принимают участие гости из России и Германии, Польши и Казахстана, а также артисты Большого театра Беларуси.

«Балетное лето в Большом» открыл легендарный балет «Лебединое озеро». Не менее интересным для искушенного столичного зрителя продолжением стало выступление на белорусской сцене артистов из театра «Астана Балет». Мы увидели одноактный балет «Любовь. Страх. Потеря», созданный на основе музыки песен по мотивам биографии знаменитой французской певицы Эдит Пиаф, танцевальную программу «Астана Балет GALA», в которой были представлены лучшие номера из репертуара этого молодого театра с использованием музыки казахских композиторов, этно-фольклорных групп и казахской народной музыки в обработке современных композиторов. Но, пожалуй, настоящим открытием для многих стал одноактный балет «Гая» — яркая история о планете Земля, рассказанная языком современной хореографии.

К слову, на состоявшейся в Большом театре пресс-конференции журналисты смогли задать интересующие их вопросы главному режиссеру этого театра Мукарам Авахри и хореографу, советнику художественного руководителя театра «Астана Балет» Рикардо Амаранте. Как он признался, однажды ему приснился сон… и так появился спектакль «Медленный огонь» на музыкальные темы латиноамериканских композиторов.

В пресс-конференции также принимали участие генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко и первый заместитель генерального директора Владимир Рылатко, художественный руководитель балета народный артист Беларуси Юрий Троян и солистка Баварской государственной оперы Татьяна Тилигузова, солист балета Большого театра России заслуженный артист России Геннадий Янин…

Верно подметила, как бы подытоживая выступления, известная миру балета и оперы театральный и музыкальный критик, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской Национальной консерватории Улькяр Алиева: «Балетное лето в Большом» каждый раз дарит новое, прекрасное и талантливое».

Ирина Бурак, фото предоставлено Национальным академическим Большим театром оперы и балета Беларуси