Через тернии к звёздам

На днях Президент страны Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении воинского звания полковник начальнику отдела комплексного контроля Главной военной инспекции Вооруженных Сил Людмиле Комиссаровой. До этого в белорусской армии столь высокий офицерский чин был только у женщин — офицеров медицинской службы. Наш корреспондент встретилась с Людмилой Николаевной.

Путь Людмилы Комиссаровой в армию заковырист. Ничто, как говорят, не предвещало…

Ее семья была далека от военной жизни. Отец Николай Филиппович — физик. Мама Лариса Петровна — ревизор в Министерстве торговли. С детства девочке давали отменное гуманитарное воспитание: занятия музыкой, танцами, вокалом, углубленное изучение английского… Повзрослев, она стала играть в оркестре Белсовпрофа.

К тому времени девушка уже и сама была «человеком-оркестром». Играла на фортепиано, домбре и виолончели… Концерты, репетиции, занятия наполняли ее юную жизнь. Тем неожиданнее стало для всех друзей и знакомых поступление Людмилы в Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт.

— После окончания школы папа своей властью определил мне вуз для поступления, — начала свой рассказ Людмила Николаевна. — Изучала «Экономику и организацию строительства». Он искренне и не без основания полагал, что инженерное образование обеспечит мне стабильное будущее. И надо отдать должное отцу, его решение было вполне обоснованно. Несмотря на эстетические увлечения, у меня вполне математический склад ума. Сначала, конечно, было непросто. Из мира музыки я с головой окунулась в чертежи, формулы, цифры. Освоить это было непросто. Однако я быстро адаптировалась. И вскоре чувствовала себя довольно уверенно. Правда, с музыкой я не расставалась и в студенческие годы. Играла в оркестре института.

Бойкий характер и отменные организаторские способности выделяли Людмилу из общей студенческой массы. Каждое лето она ездила со стройотрядом на Северный Кавказ или в Ставрополье, была заместителем командира по хозяйственной части. На ее обеспечении находилось 400 молодых, здоровых, вечно голодных ребят, которых надо было вкусно и сытно накормить и снабдить всем необходимым. С ворохом свалившихся задач Людмила справлялась ловко, что называется, с огоньком и «знаком качества».

Все в ее руках спорилось и ладилось. Эта хрупкая молоденькая девчушка любому парню фору давала. Ее авторитет был среди ребят непререкаем.

С тех пор в жизни героини моего рассказа ничего не изменилось. Ее мнение авторитетно и убедительно. Ей доверяют самые сложные и ответственные задачи. Почему? Потому что знают — они будут выполнены качественно и точно в срок.

* * *

По окончании вуза молодой дипломированный инженер-экономист семь лет занималась организацией труда на Минском радиозаводе производственного объединения «Горизонт». Дни текли спокойно и размеренно, сливаясь в года. Затем судьба сделала очередной зигзаг. Людмила становится специалистом отдела ценных бумаг, чековой приватизации по распоряжению акциями Минского городского исполнительного комитета. Иными словами, занимается приватизацией, отчуждением государственной собственности. Продажи, оценка объектов, участие в аукционах — малая толика ее задач…

— Я представляла интересы государства в процессе приватизации таких масштабных объектов, как столичный ГУМ, ЦУМ, пивзавод «Алiварыя», завод «Белмаш», а также контролировала государственный пакет акций в «Белинвестбанке», — продолжила свой рассказ моя собеседница. — Это была очень интересная работа. Но степень ответственности при решении таких серьезных вопросов, сами понимаете, непомерно высока. Одна оценка имущества чего стоит. Здесь права на ошибку нет. Мы вырабатывали пакет предложений: приватизировать объект внутри предприятия, либо выставлять на аукцион, либо какой иной путь разгосударствления… Наши предложения выносили на обсуждение правления или общее собрание огромных корпораций. Нередко приходилось выступать перед большим количеством людей, аргументировать предложенное решение, убеждать, доказывать его правоту. Это очень непросто. Но мы справлялись.

Карьера молодого, но грамотного специалиста складывалась вполне успешно. Казалось, путь дальнейшего роста определен. Вектор движения по служебной вертикали задан. Однако снова в жизнь Людмилы ворвался его величество случай.

И случай этот явил себя в образе двух бравых людей в форме, которых Людмила случайно встретила в коридорах здания исполнительного комитета. Новые знакомые оказались офицерами недавно созданного Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые занимались регистрацией нового ведомства. Дело это было хлопотное, мудреное, непростое. Для них явно непривычное. И Людмила помогла им сориентироваться «в коридорах власти», дала несколько полезных советов. Это оценили.

Спустя какое-то время ей предложили поступить на службу в МЧС. Предложение неожиданное. И поначалу показавшееся Людмиле совершенно невероятным. Размеренный, строго регламентированный уклад силовой структуры был ей неведом. Слишком далека она была от этого. Ей нравилась ее работа, которая спорилась, была понятна, знакома.

Однако, вопреки здравому смыслу и логике, она принимает предложение и начинает совершенно новую страницу своей биографии. Почему? Идти против течения — удел сильных духом людей. И принадлежность к прекрасной половине человечества в данном контексте ничего не меняет.

* * *

Людмиле присваивают специальное звание — лейтенант внутренней службы. В ее жизнь приходят размеренный порядок, строгая дисциплина, субординация, постоянное ношение формы… К новому укладу новоявленный офицер Комиссарова привыкала долго. Не все было гладко и просто. Но результат говорил сам за себя.

Не буду перечислять все занимаемые должности. Их сухая лаконичность вряд ли сможет передать всю тяжесть свалившегося на плечи груза.

Остановимся на последней, к которой Людмила Николаевна пришла довольно быстро, — начальник финансово‑экономического отдела Республиканского центра тылового обеспечения МЧС. Она отвечала за материально-техническое обеспечение целой ведомственной структуры. Жизнь бежала в бешеном ритме. Приходилось одновременно решать самые разноплановые задачи. Ремонт помещений, строительство жилья и административных зданий, обеспечение техникой, обмундированием и продовольствием, снабжение, закупки… Освоение колоссальных денежных средств, проведение многомиллиардных сделок…

Комиссарова постоянно искала новые эффективные пути решения сложных задач, новые способы экономии. И не просто экономии, а достижения значительного экономического эффекта. А кто ищет, тот, как известно, всегда находит. На счету Людмилы немало нововведений и рациональных предложений. Одно из них — отказ от аренды складских помещений и переход на ответственное хранение.

— Мы подсчитали, что сдавать в аренду наши складские помещения менее эффективно, нежели брать товар на ответственное хранение. В данном случае прибыль увеличивается практически на 50 %. Мощный экономический эффект. Почему? Территории закрытые и хорошо охраняемые. Груз так или иначе находится под надежной защитой. Система же налогообложения в данном случае намного лояльнее. Отсюда и прибыль.

Помимо этого, мы первыми в республике освоили форму оплаты через аккредитив. Это когда при совершении крупной закупки за пределами государства мы переводим деньги на счет в банк, своевременно осваивая бюджетные сметные средства. Как только товар пересекает границу, банк списывает эти деньги на счет поставщика. Это надежно страхует денежные потоки, защищает от недобросовестных дельцов.

Людмила Николаевна, рассказывая об этой странице ее жизни, не скрывает волнения. Видно, что в те годы ей приходилось нелегко. Уверена, что были у нее моменты, когда хотелось все бросить… Однако какой бы трудной ни была задача, отступать не в ее характере. Как бы ни было сложно.

— Это была суровая школа. Но несмотря на сложность, служба в МЧС дала мне огромный опыт. Выковала крепкий внутренний стержень. Я отвечала за самые разные направления деятельности. Вникала в ход строительства, изучила нюансы финансовых операций, бухучета, все аспекты бухгалтерии бюджета, проведения бюджетных операций и внебюджетной деятельности. Освоила тонкости обеспечения горюче-смазочными материалами, автомобильного дела… Все эти знания, безусловно, сегодня очень мне помогают в решении новых задач.

* * *

И вновь жизненный путь заложил очередной крутой вираж. В 2011 году майор внутренней службы Людмила Комиссарова становится офицером Вооруженных Сил. Переводится на службу в Главную военную инспекцию. Людмила Комиссарова была одной из первых женщин-офицеров, которую назначили на должность ревизора. К слову, сегодня на долю прекрасной половины человечества приходится около десяти процентов личного состава этой структуры.

Быть ревизором непросто. Не каждый мужчина справляется с этой стезей. Стоит ли говорить о женщине, которая априори мягче, душевнее, сердечнее, если хотите. Но вместе с тем они более ответственны, педантичны и скрупулезны. Конечно, им приходится быть жесткими и сильными. Иначе в этой профессии нельзя. Однако их строгость разумна и справедлива.

Поначалу майор Комиссарова проверяла работу финансовых органов. Потом какое-то время она занималась контролем строительства. Показатели ее проверок впечатляли. Офицера заметили, отметили, повысили. Назначили начальником группы в отделе контроля строительства и закупок. Затем — начальником отдела комплексного контроля.

В результате проводимых теперь уже полковником Комиссаровой проверок в бюджет государства возвращаются колоссальные суммы. И речь не всегда идет о хищении. Нередко люди допускают ошибки по незнанию или неопытности. Человеческий-то фактор никто не отменял…

Например, недобросовестные подрядчики нередко пытаются завышать стоимость работ при ремонте или ведении строительных работ. Выявить это непросто. И если не заниматься этим постоянно, очень трудно отличить обязательный платеж от надуманного.

Или взять международные договоры, которые имеют много нюансов. Это сложный многоступенчатый вопрос. И если финансист заключает их впервые, можно пропустить какой-нибудь платеж.

Да и законодательство очень динамично. То, что еще вчера было правильно, сегодня может стать нарушением. Пропустил финансист в потоке будничной суеты документ, упустил необходимый платеж — закладывается начало цепочки. Копеечка к копеечке вырастает в существенную задолженность.

— Мы учим, как избежать подобных ошибок. Как правильно проводить операции. Наша задача — работать на предотвращение вреда. Для нас главное — не наказать, а оказать помощь, научить. Протянуть руку помощи. Ведь нарушение нарушению рознь. И руководитель проверки должен отличить ошибку от хищения. Но, конечно, если идет целенаправленное воровство — то пощады не будет.

Сами мы, согласно существующему законодательству, не можем приехать в часть и организовать внеплановую проверку. Но если к нам обращается командир, мы приезжаем и проводим мониторинг. Некоторые командиры, чтобы подстраховать себя, например, при ведении масштабных строительных работ на территории части, сами просят приехать. И мы по возможности оказываем посильную профессиональную помощь.

* * *

Наш разговор медленно подходит к своему завершению.

В памяти всплывает замечательная фраза известного острослова Фаины Раневской: «Женщина — не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски». Ох, как же она права!

Женщины прекрасны, мудры, отчаянны, непредсказуемы, ответственны, исполнительны… Но только не слабы! Их силе можно удивляться. Можно восхищаться. Она может раздражать. Может не на шутку разозлить. Привести в бешенство. Но никогда не оставит равнодушной. История моей собеседницы — яркий тому пример…

Пытаюсь выяснить, где черпает силы эта незаурядная женщина. Этот вечно идущий вперед самыми нехожеными, извилистыми тропами офицер. Тропами тернистыми, но обязательно ведущими к звездам.

— Конечно, дома. В семье, — глаза моей собеседницы наполнились теплом и светом, лицо озарила легкая приятная улыбка. — А еще я люблю… охотиться на гусей. Охотимся, как правило, по весне либо по осени. Гуси осенью в большой цене. Они тогда жирные, мясо у них вкусное, сочное. Знаете, как хорошо ранним утром, когда легкий, зыбкий туман еще скользит по полю, поджидать в укрытии стаю! Когда морозец пощипывает щеки. Но ты этого практически не замечаешь, потому как вся напряжена. Чувства обострены до предела. И вся ты превратилась в слух, в глаза, в ожидание… А потом после успешной охоты люблю готовить трофеи для родных и друзей. И сидеть вместе с ними за столом. И балагурить, и смеяться, и шутить… Это ли не счастье? Именно в таких простых малых радостях оно и заключается.

Мы прощаемся. Я ухожу, наполненная многими удивительными рассказами о жизни этого неординарного человека. Однако в этом множестве я так и не услышала ни одной истории о спокойном и безмятежном периоде жизни моей героини. Не случилось пока…

Не так давно полковник Людмила Комиссарова отметила свой пятидесятилетний юбилей. Но для всех, кто знаком с ней, эти цифры — всего лишь условность.

Уверена, что для нее все только начинается.

Здесь вечный бой…

Покой даже не снится…

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской