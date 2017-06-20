Медики в погонах принимали поздравления

В последний день минувшей рабочей недели в Центральном Доме офицеров в Минске на торжество собрались те, кто посвятил свою жизнь самой гуманной профессии в мире. Данное мероприятие было посвящено профессиональному празднику медицинских работников, ежегодно отмечаемому в Беларуси в третье воскресенье июня.

Сказать добрые слова в адрес эскулапов в погонах пришли исполняющий обязанности заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Бурдыко, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Олег Панчук, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Военно-медицинское управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь» полковник медицинской службы Дмитрий Забелин, другие руководители сферы гражданского и военного здравоохранения нашей страны.

— Военная медицина — это не только сфера медицинского обеспечения раненых и больных, но и неотъемлемая часть оборонного комплекса белорусского государства. Она представляет собой динамично развивающийся высокотехнологичный комплекс войсковой медицины и многопрофильных специализированных военных организаций здравоохранения, где трудится плеяда высококвалифицированных специалистов. Ее основная функция — обеспечение социальной защищенности военнослужащих, членов их семей, в том числе после увольнения в запас и отставку, — подчеркнул полковник медицинской службы Алексей Еськов. — За последние годы медицинская служба Вооруженных Сил претерпела ряд изменений, которые направлены на повышение качества оказания медпомощи пациентам.

По словам начальника военно-медицинского управления, сейчас перед эскулапами в погонах стоит ряд задач по совершенствованию медицинского обеспечения защитников Родины, комплектованию современным высокотехнологичным оборудованием военных организаций здравоохранения и т. д.

— Военные медики добросовестно, не жалея сил и времени, несут свою вахту. Моральными принципами их деятельности являются любовь, сострадание, милосердие, самопожертвование и гуманизм, — подчеркнул генерал-майор Андрей Бурдыко. — Медицинские работники Вооруженных Сил вносят значительный вклад в сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, способствуя тем самым высокой боевой и мобилизационной готовности белорусской армии. Выражаю уверенность, что, продолжая славные традиции предшественников — ветеранов медицинской службы, нынешние военные медики выйдут на новый уровень эффективности и качества оказания медпомощи военнослужащим, ветеранам войны и Вооруженных Сил.

Генерал-майор Андрей Бурдыко пожелал людям, чьей боевой задачей является охрана здоровья защитников Отечества, взаимопонимания, профессиональных удач, плодотворной работы на благо Республики Беларусь, а также здоровья, счастья и любви.

Как принято, в праздник не обошлось без наград и подарков. После поздравительных выступлений были зачитаны приказы министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны, исполняющего обязанности заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных Сил о поощрении работников медицинской службы. Офицеры и гражданский персонал получили почетные грамоты, грамоты, благодарности, подарки, денежные премии. В числе награжденных — полковники медицинской службы Алексей Еськов, Юрий Демидович, Александр Горбарчук, Василий Богдан, Александр Сухарев, Владимир Корик, Андрей Рудой, Руслан Курленко, Дмитрий Пацай, подполковник медицинской службы Виктор Янковский, майор медицинской службы Александр Гоман, капитан медицинской службы Сергей Сычёв, прапорщик Виктор Бабахин, старший прапорщик Андрей Давидович и многие другие.

Почетного знака «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в развитие военной медицины были удостоены Елена Косинец, Оксана Семащенко и Нина Серая. А Татьяна Жушма, Галина Бузак, Александр Малюх и Александр Романович получили почетные грамоты Министерства здравоохранения Беларуси.

Кроме того, некоторые сотрудники 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил за тесное взаимодействие и проявленный при этом профессионализм были отмечены руководителем государственного учреждения здравоохранения «Военно-медицинское управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь», а также командующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В частности, благодарности были объявлены подполковникам медицинской службы Дмитрию Лагуну и Сергею Ковалевичу, специального нагрудного знака Комитета госбезопасности были удостоены полковник медицинской службы Дмитрий Самсонов и подполковник медицинской службы Михаил Литвишко. Нагрудным знаком МВД «За самаадданую службу» ІІ степени отмечены подполковники медицинской службы Роман Римизевич и Лариса Сопронюк. Почетная грамота командующего внутренними войсками вручена подполковнику медицинской службы Максиму Доронину.

Торжество продолжил концерт, в котором участвовали заслуженные артисты Республики Беларусь Валерий Скорожонок и Виктория Алешко, а также Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил. Их выступления были посвящены стражам здоровья в погонах.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова