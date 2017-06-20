Офицер долга и чести

Эмблемы со щитом и двумя мечами на погонах военных прокуроров говорили о том, что они мечами «казнят» виновных, а щитами защищают пострадавших, укрепляя воинский правопорядок. Такой жизненной позиции всегда придерживался кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, медалей «Партизану Отечественной войны» I и II степени полковник юстиции Иван Курдесов. Всего в его активе 37 государственных наград.

Все, кто был знаком с Иваном Фёдоровичем, знают, что он был офицером долга и чести.

Родился Иван Курдесов в деревне Хорошевка Добрушского района. В школьные годы был старостой класса, редактором стенной газеты. С ранних лет он зачитывался книгами великого русского полководца Александра Суворова «Наука побеждать» и советского писателя Николая Островского «Как закалялась сталь».

— В них рассмотрены основные вопросы человеческого бытия: о жизни и смерти, о смысле и цели жизни, о борьбе за счастье людей и светлое будущее, о нравственных ценностях, — говорил Иван Фёдорович. — Из этих книг я почерпнул много фундаментальных принципов, которыми руководствовался и в военной службе, и в обычной жизни.

Желание стать прокурором появилось у него в 1935 году, когда в деревне состоялся суд над местным учителем. Педагог обвинялся в избиении недисциплинированных учеников. Тогда школьнику Ивану понравилась аргументированная и эмоциональная обвинительная речь прокурора. Юноша решил после выпуска учиться этой нужной и ответственной профессии. Однако Великая

Отечественная война помешала осуществить задуманное.

Когда деревню заняли гитлеровцы, Иван вступил в подпольную антифашистскую организацию. Вместе с другими активистами он собирал на местах боев оружие и боеприпасы, добывал аккумуляторные батареи для своего радиоприемника. Юный мститель тайком слушал сводки

Совинформбюро, информацию затем распространял среди населения. А 15 июня 1942 года Иван Курдесов был зачислен в отделение агентурной разведки диверсионно-разведывательного отряда Н. С. Ковалёва.

Парень занимался созданием разведывательной сети в оккупированных населенных пунктах, внедрением агентуры на немецкие объекты, во вражеские гарнизоны.

В сражении под селом Старое Закружье Иван Фёдорович получил тяжелое ранение и контузию от близкого разрыва немецкой гранаты. Рана была серьезной: открылось сильное кровотечение. Чтобы его остановить, требовалось хирургическое вмешательство.

— Мне повезло: в нашем отряде был врач, — рассказал о том случае Иван Фёдорович. — Женщина прооперировала меня в полевых условиях… на телеге! Когда нам удалось соединиться с частями Красной Армии, меня направили в военный госпиталь.

После окончания Великой Отечественной войны Иван Курдесов поступил в Минский юридический институт. Там он прошел трехлетнюю подготовку на военной кафедре и получил воинское звание лейтенант юстиции. После окончания вуза служил следователем военной прокуратуры Гомельского гарнизона. Так сбылась его детская мечта стать прокурором.

Офицер юстиции уверенно шел по карьерной лестнице: служил в Минске на должности помощника военного прокурора 26‑й воздушной армии, на Беломорской флотилии Северного флота.

К слову, Иван Фёдорович неоднократно ходил на боевых кораблях в морские походы. А в мае 1970 года за отличие в маневрах «Океан» Адмирал Флота Советского Союза, главнокомандующий Военно-Морским Флотом — заместитель министра обороны СССР Сергей Горшков объявил ему благодарность и вручил памятный знак «За дальний поход».

Офицеру поручали решать самые важные вопросы прокурорского надзора, расследовать самые сложные уголовные дела.

С 1965 года Иван Курдесов был заместителем военного прокурора Полярнинского гарнизона, а через четыре года — старшим помощником военного прокурора Краснознаменного Северного флота. С 1972 года специалист выполнял воинский долг в военных прокуратурах Владивостокского, а затем Гомельского гарнизонов.

В 1982 году как одного из лучших специалистов его пригласили в Москву в президиум торжественного собрания, посвященного 60‑летию прокуратуры СССР.

Завершил военную службу Иван Фёдорович в Гомеле. Преданно и самоотверженно шесть лет офицер охранял закон и порядок в регионе. В 1984 году он был уволен в запас.

И пусть полковника юстиции Ивана Курдесова уже нет в живых, а военные прокуратуры упразднены, люди продолжают помнить о нем, на его жизненных принципах учатся молодые специалисты.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото из архива военного информационного агентства «Ваяр»