Памяти первых воинов‑десантников

Вчера в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны состоялась торжественная церемония открытия памятника воинам 214‑й воздушно-десантной бригады 4‑го воздушно-десантного корпуса и передача министром обороны Республики Беларусь на хранение командованию ССО ордена Суворова III степени 214 вдбр.

Этот памятник является данью глубокого уважения и памяти воинам-десантникам, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, офицеры командования ССО, военнослужащие 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, войсковой части 89417, воспитанники Минского суворовского военного училища, ветераны воздушно-десантных войск.

214‑я воздушно-десантная бригада была сформирована летом 1938 года на базе 47‑й авиадесантной бригады особого назначения в населенном пункте Марьина Горка.

В октябре 2016 года историческое Боевое Знамя 214 вдбр было передано министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову для постоянного хранения в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил.

В своем выступлении глава военного ведомства высоко отметил подвиг воинов 4 вдк на территории Беларуси в начальный период Великой Отечественной войны:

— Воины-десантники способны выполнить любые поставленные задачи, проявляя при этом мужество и героизм. Для нынешнего поколения десантников священный долг — чтить славные традиции предыдущих поколений.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора