Состязаются разведчики

Вчера на полигоне 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Чепелево начались состязания на звание лучшего по полевой выучке командира разведывательного батальона, разведывательной роты, а также на лучшую разведывательную группу Вооруженных Сил Республики Беларусь с участием представителей Вооруженных сил Российской Федерации.

На протяжении нескольких дней более пятидесяти мастеров разведывательного дела из Беларуси и Российской Федерации будут подтверждать на практике свои знания, соревноваться в ловкости, выносливости, силе за право считаться лучшей командой среди разведывательных подразделений армий двух дружественных стран, а также на звание лучшего командира разведывательной группы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

По традиции соревнования начались с торжественного открытия мероприятия. В нем приняли участие руководитель состязаний — представитель главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Сергей Кандратеня, а также начальники разведки оперативных командований и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и представители Вооруженных сил Российской Федерации.

— Мы задаемся целью в честной бескомпромиссной борьбе определить сильнейших из вас. Впереди вас ждет совершение маршей, выполнение разведывательных специальных задач, преодоление минно-взрывного заграждения и водной преграды, ведение огня из штатного оружия в различных условиях обстановки, — сказал Сергей Владимирович.

В первый день состязаний ранним утром разведчики выдвинулись на полигон для сдачи нормативов по предметам боевой подготовки. Участники состязаний демонстрировали навыки в военно-медицинской подготовке, сдавали нормативы по РХБ-защите, военной топографии и инженерной подготовке, а также осуществляли перевод лазерного прибора разведки (ЛПР‑1) из походного положения в боевое с последующим измерением координат объекта с его помощью.

После этого был осуществлен вывод разведчиков в тыл «противника». С Обуз-Лесновского полигона разведывательные группы были доставлены на полигон 11 омбр вертолетом. Там они выполнили десантирование посадочным способом. После этого участники состязаний приступили к самому, пожалуй, трудному испытанию — выходу в район разведки. Передвигаться в тылу условного противника им предстоит по лесисто-болотистой местности при соблюдении маскировки на расстояние не менее 30 километров в полной боевой экипировке.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Екатерины Янушкевич