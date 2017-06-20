Судьба офицера: от Сталинграда до Берлина

Несколько лет после окончания Великой Отечественной войны фронтовик Владимир Бородин продолжал воевать… во сне. По ночам, ворочаясь в бреду, артиллерист отдавал команды, решал боевые задачи. Но даже во сне он опасался тишины. На фронте было так: если стрельба — все нормально, если вдруг стало тихо — что-то идет не так.

Сегодня, в свои 92 года, полковник в отставке Владимир Бородин выглядит гораздо моложе. Еще более поразительна память фронтовика, сохранившая малейшие детали его непростой судьбы.

«Кавалерийское» детство

— Мой отец Василий Николаевич приехал в Сталинград в 1926 году, — вспоминает Владимир Бородин. — Папе пообещали, что он будет назначен директором фабрики. А на месте он был ошарашен распоряжением: «Принимай команду призывников, в Белоруссию поедешь». В те времена приказы партии не обсуждались — выполнялись. Так отец попал в Минск, в 38‑й Ставропольский Краснознаменный кавалерийский полк 7‑й кавалерийской Самарской дивизии.

В полку Василий Николаевич начал работать учителем — ликвидировал безграмотность среди красноармейцев. Позже стал политруком. Жена Елизавета Ивановна оставалась в Сталинграде до 1927 года, затем с двухлетним Володей приехала наконец к мужу.

Квартиру получить от воинской части в то время было крайне трудно. Сначала семья жила на улице Берестянской в доме плотника, потом Бородины переехали в один из частных домов, располагавшихся в районе нынешнего Комаровского рынка.

Василий Бородин уходил на службу очень рано — в шесть утра он уже должен был быть в полку. Маленький Володя с мамой вставали еще раньше: Елизавета Ивановна работала в сберкассе в воинской части.

Ребенка было не с кем оставить, поэтому вместе с матерью Володя каждый день отправлялся в полк. Мальчика обычно оставляли в эскадроне на попечение дневального. Красноармейцы по-доброму потешались над мальчишкой: то поставят огромную в сравнении с ребенком винтовку рядом с ним, то повесят ему на пояс клинок…

— На прием пищи и на занятия я ходил вместе со строем, — рассказывает Владимир Васильевич. — Даже на стрельбах бывал. Когда в полк приезжало высокое начальство, в том числе Ворошилов, Будённый, меня, конечно, прятали. В общем, к военной жизни приобщился с малых лет!

Помнит Владимир Бородин, как каждый год летом военнослужащие отправлялись на лагерные сборы в район Ждановичей. Для маленького Володи это время было незабываемо. Для командирского состава полка сооружали домики из фанеры, в одном из таких он жил с матерью. Вокруг был сосновый бор с обилием грибов, которые собирали и приносили на полевую кухню.

На открытие сборов приезжали представители городских властей. И тогда мальчик становился свидетелем замечательного представления, которое устраивали кавалеристы: вольтижировка, рубка, различные строевые приемы с оружием — все это ярко врезалось в память Владимира Бородина. Устраивали кавалеристы даже шуточные театрализованные постановки. Одна из них называлась «кража невесты». «Невесту» (эту роль играл один из переодетых красноармейцев) якобы выкрадывали из отчего дома, клали поперек спины лошади и гнали во весь опор. За наездником мчались его дружки, а за ними — погоня «родственников». Причем красноармейцы даже отстреливались из тачанки холостыми патронами!

Отец Володи не только руководил этим действом, но и сам принимал в нем непосредственное участие. Мальчик с восторгом наблюдал за этими военными представлениями, был очень горд за отца.

…Позже семья Бородиных жила в районе современной улицы Коммунистической. Владимир Васильевич помнит еще те времена, когда на месте Национального академического Большого театра оперы и балета располагался базар, а по улице Горького (нынешняя Богдановича) ходил конный трамвай (конка). Маленький Володя был свидетелем строительства Дома правительства и Дома Красной Армии. Вообще Минск конца 1920‑х — начала 1930‑х годов запомнился ему так: железнодорожный вокзал, а за ним — деревенские хаты и пустыри. За Комаровкой, например, были болота, рядом с ними находились тылы 7‑й кавалерийской дивизии.

— Настало время, и я пошел в школу, которая располагалась напротив штаба округа, — вспоминает Владимир Бородин. — Сначала с дочкой командира полка мы посещали нулевку. А впоследствии школы менял часто, так как семья переезжала с места на место.

Вступление в октябрята, а чуть позже — в пионеры для нас, советских школьников, было делом очень серьезным. Отличником я никогда не был, но учился хорошо. Примечательно, что в то время действовали родительские советы, отстающих учеников закрепляли за более сильными в учебе товарищами — все помогали друг другу. Хорошо запомнилось, как участвовали в различных школьных постановках. Например, к 100‑летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина — я был организатором этой постановки.

«Думал, что это маневры…»

В 1938 году Василия Николаевича перевели в другую воинскую часть, которая располагалась в Боровухе‑2. Там он стал комиссаром артиллерийского полка, а Володя вновь сменил школу. В возрасте 15 лет Владимир Бородин вступил в комсомол. Для парня это было грандиозное событие. Запомнилось оно Владимиру Васильевичу казусом: у него не оказалось фотографии для комсомольского билета.

— В Полоцке, где состоялось торжественное вручение билетов, мне предложили подождать и прийти позже с фотокарточкой. Но я настолько отчаянно просил не оттягивать этот момент, что билет мне вручили незамедлительно! — рассказывает полковник в отставке Бородин.

Бородин-старший в 1939 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Затем его направили в Литовскую ССР, куда передислоцировался полк, — сначала в Алитус, позже в Каунас. Туда же переехали и Володя с матерью спустя год. В общем-то, семью на одном месте ничего не держало: все нажитое ими добро умещалось в паре чемоданов.

В Каунасе Володя пошел в 8‑й класс школы для русскоговорящих детей. Мальчик развивался разносторонне: выпускал школьную стенгазету (рисовал и был корреспондентом), сдавал нормы ГТО, выполнял нормативы «Ворошиловского стрелка»…

И все же эту мирную советскую юность омрачали повсеместные разговоры о предстоящей войне с Германией. Слово «война» в то время просто витало в воздухе. Конечно, никаких панических настроений не было. Никто не планировал уезжать на восток, думали так: «Дадим в случае чего отпор и погоним немца».

— В апреле 1941‑го отец неожиданно позвонил из Шяуляя, — вспоминает Владимир Бородин. — Оказалось, что его перевели к месту формирования 9‑й противотанковой артиллерийской бригады резерва Главного командования.

В мае 1941‑го я поздно вечером возвращался домой из школы, где проходила встреча с советским писателем. Дошел до района Шанчяй (мы называли его Шанцы), где стоял полк, в котором еще недавно служил отец. Смотрю — светят фары, штук 200 машин в колонне. Суматоха стояла невероятная — бегали люди в форме, кричали женщины. Оказалось, принудительно вывозили в глубь страны тех, кто состоял ранее в нацистских организациях, чтобы эти люди не пытались сотрудничать с немцами…

Помню, как 20 июня мы с матерью отправились в Шяуляй смотреть квартиру, в которой нам предстояло жить. Четыре чемодана были собраны к переезду, но мы их с собой не взяли — планировали вернуться за вещами позже.

Врезался в память такой эпизод: 22 июня папа дал мне кувшин и поручил сходить за пивом. Я вышел из гостиницы, в которой мы остановились, и спросил у прохожего, где находится магазин. Прошел метров 30, смотрю — какие-то самолеты кружат над городом. Подумал тогда, что, наверное, идут какие-то маневры. И тут один из них пикирует и сбрасывает бомбу! Я стремглав помчался обратно в гостиницу. Отец к тому времени уже уехал в бригаду.

9‑я противотанковая артиллерийская бригада резерва Главного командования была готова к войне. Когда немцы столкнулись с ее боевыми порядками под Шяуляем, они потеряли немало своих танков. Нацисты бросили на бригаду авиацию.

Часть отбивалась несколько суток. Когда позиции стали обходить с флангов, чтобы не попасть в котел, противотанкисты стали отступать.

…А вечером 22 июня в военный городок приехал ГАЗ-АА (полуторка) с вещами командира бригады, который планировал поселиться в городе с семьей. На этом автомобиле мы с мамой и другие семьи командного состава бригады отправились в сторону Двинска (ныне Даугавпилс. — Авт.) Наверное, кто-то свыше нам помогал — автобус, что шел прямо перед нашим автомобилем, немецкий истребитель расстрелял, никто не выжил. Мы же смогли проскочить невредимыми.

В Двинске сели в эшелон и отправились на восток. И вновь нам сказочно повезло: наш состав шел сразу за эшелоном с банковскими ценностями, на каждом вагоне которого были установлены пулеметы. Благодаря этому вооружению немцам не удалось сильно повредить эшелон, за ним чудом успели проехать мы. А следовавший за нами состав до пункта назначения не дошел…

Помню, как активно работали сотрудники НКВД — тщательно проверяли абсолютно каждого. В тылу в то время действовало много немецких диверсантов. С едой было трудно. Остановились в одном месте, а на пригорке — магазин. Я выпрыгнул из вагона — и бегом туда. Купил колбасы, хлеба — и пулей обратно. Смотрю, поезд уже тронулся. Я к составу подбежал, руки поднял, и какие-то женщины меня схватили и затащили в вагон. Поспешил к матери. Она плакала, чуть не поседела — боялась, что я не успел.

Прибыли в Оршу. Мама говорит: «Надо ехать в Минск — там сестра». А билетов, конечно, уже не было. Подошли к коменданту, а он нам: «Что вы, какой Минск? Его уже бомбят вовсю! Связи с городом нет»…

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из открытых источников

Продолжение следует