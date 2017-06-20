В память о павших героях

На Гродненщине открыт мемориал в честь воинов Первой мировой войны

В преддверии столетия со дня окончания Первой мировой войны на земле Беларуси стартуют памятные и культурно-исторические мероприятия, а взоры ныне живущих обращаются к событиям ушедшей эпохи, к судьбам наших предков, защищавших родную землю от иноземных захватчиков. Вот лишь один эпизод той полузабытой войны.

В феврале 1915 года недалеко от Гродно развернулись кровопролитные бои. В направлении Гродненской крепости из Августовских лесов тогда с боями прорывались через немецкие позиции полки 20‑го армейского корпуса генерал-лейтенанта Павла Булгакова. Это объединение в ходе Мазурского сражения ценой своей героической гибели сумело спасти от уничтожения в окружении 10‑ю русскую армию. Оно отвлекло на себя превосходящие силы германцев и позволило остальным войскам армии вырваться из смертельного кольца.

Из фортов и полевых укреплений Гродненской крепости на выручку булгаковцам двинулись войска 2‑го армейского корпуса и только что выгрузившиеся на железнодорожных станциях в районе города части 25‑го армейского корпуса, прибывшие из Гомеля. Германцы к тому времени вплотную подошли к крепости и создали на ее подступах хорошо укрепленные позиции. Войска 20‑го корпуса и шедшие к ним на подмогу полки в дни наиболее кровопролитных боев разделяло небольшое расстояние: около 15 километров, но каждую пядь земли на этом пути русским войскам пришлось оплатить самой дорогой ценой.

Особенно ожесточенные бои развернулись за высоту 100,3, расположенную в районе нынешнего агрогородка с символичным названием Ратичи, у дороги Гродно — Сопоцкин, вдоль которой тогда наступали русские войска. Этот холм удалось отбить у кайзеровских войск ценой огромных потерь.

Немцы сосредоточили на направлении прорыва русских войск крупные силы пехоты и тяжелую артиллерию. Нашим войскам помогли летчики крепостного авиаотряда, которые, рискуя жизнью, прорвались сквозь плотную завесу неприятельского артиллерийского и ружейного огня и сумели установить расположение неприятельских батарей. Вскоре замолчала тяжелая артиллерия немцев, подавленная огнем крепостных орудий. В решительной атаке, завершившейся штыковой рукопашной схваткой, русские полки опрокинули врага и взяли высоту. На заснеженных подступах к ней осталось лежать множество раненых и убитых. В военные госпитали и лазареты, размещенные в Гродно, только за трое суток тех кровопролитных боев было доставлено 94 раненых офицера и 7.363 нижних чина…

По архивным данным

У Ратичей было предано земле 728 офицеров и нижних чинов из состава 103‑го Петрозаводского и 104‑го Устюжского полков 26‑й пехотной дивизии гарнизона города на Немане, Гродненской слабосильной команды (сформированной из вернувшихся в строй после ранения или болезни военнослужащих), воинов 24‑го Сибирского и 336‑го Челябинского пехотных полков, 11, 66, 194, 294-го запасных батальонов и других воинских частей. На крестах могил имелись имена Акшина М., Бабнева Д., Бахарева С., Белякова Ф., Бурданкова И., Дроздова Р., Зангалова Ф., Кошелева А., Кузьмина С., Левченко И., Лихтаря И., Масленкова А., Панченко И., Перихалова М., Петушкова М., Самбула Н., Тихоненко И., Фураева А., Харченко И., Чернолога С., Шального В. Иногда вместо имен помещались личные знаки воинов с номерами, кое-где имелись надписи: такой-то полк, фамилии неизвестны. В этом районе захоронения датировались 14 марта 1915 года.

Вскоре противник был отброшен от Гродненской крепости на значительное расстояние. Настала горькая пора считать потери… Полицмейстер города Гродно 18 февраля 1915 года докладывал губернатору: «При взятии 103‑й высоты — масса убитых нижних чинов наших войск. Сегодня из города выслано 90 подвод и 250 человек для уборки убитых».

В окрестностях деревни Ратичи в те суровые дни появилось 25 больших и малых братских могил, немало их было и у других населенных пунктов, расположенных неподалеку. К сожалению, сведения о местонахождении многих захоронений со временем были утрачены.

В 2010 году военнослужащие 52‑го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь и активисты российского поискового клуба «Уралец» из города Озерска Челябинской области приступили к раскопкам у деревни Ратичи. Найти ряд неизвестных захоронений помогли местные жители, которые передавали сведения о трагических событиях столетней давности из поколения в поколение. Поисковикам удалось обнаружить останки 276 солдат русской армии, остатки военной формы одежды, в том числе погоны, кокарду унтер-офицера и пуговицы с царским двуглавым орлом, монеты начала ХХ века, немецкий штык, патроны и другие реликвии огненных лет.

В октябре 2010 года останки 275 солдат с воинскими почестями перезахоронили в одной братской могиле у деревни Ратичи, а останки одного воина 336‑го Челябинского пехотного полка, павшего на высоте 100,3, еще летом с почетным эскортом доставили в столицу республики. Там 2 июля 2010 года останки трех неизвестных солдат, павших в сражениях трех войн — Отечественной 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной, упокоились в храме Всех святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашем.

Ранее, в 2008 году, останки еще 36 воинов Первой мировой были преданы земле на кладбище в деревне Заречанка Гродненского района, расположенной неподалеку от Ратичей, затем, в 2011 году, там же были перезахоронены останки 47 воинов 108‑го Саратовского пехотного полка из состава 20-го корпуса генерала Булгакова. Раскопки в районе февральских боев 1915 года продолжились также в 2012 году…

Вскоре после перезахоронения у Ратичей на братской могиле был установлен и освящен скромный деревянный памятный крест с иконкой Августовской Божией Матери. В 2014 году на этом месте состоялся митинг-реквием, приуроченный к столетию начала Первой мировой войны.

6 июня этого года на высоте 100,3 у агрогородка Ратичи был торжественно открыт новый воинский мемориал.

Как рассказал в ходе митинга председатель Подлабенского сельского Совета депутатов и исполнительного комитета Тадеуш Жук, памятник на одном из крупнейших на территории Беларуси захоронений воинов Первой мировой войны возводили всем миром. В качестве спонсоров, строителей и помощников выступили Гродненский районный исполнительный комитет и местный сельсовет, Гродненское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», ООО «Будоўля» и ОАО «Гродножилстрой», СПК «Нива» и «Гродненский», торгово‑выставочный центр «Зеленый мир», другие предприятия и организации, воинские коллективы, а также частные лица. Так, на средства одного из спонсоров, чей предок погиб под Гродно в годы Первой мировой войны, был сооружен величественный гранитный крест. У его подножия строители сложили пирамиду из камней, на одной из граней которой установили мемориальную табличку в память павших воинов.

К памятнику, расположенному на холме у дороги, проложили дорожку и соорудили бетонную лестницу с перилами, территорию вокруг захоронения замостили плиткой, оградили аккуратным деревянным заборчиком, вдоль которого высадили декоративные зеленые насаждения. Сама братская могила была облагорожена при помощи бордюрных камней и декоративного цветного щебня. В скором будущем у мемориала будет установлен и информационный стенд, рассказывающий о событиях, происходивших в этих местах в 1914–1915 годах.

Прошло всего несколько дней после открытия мемориала, но туда уже устремляются туристы, следующие из областного центра на Августовский канал. Новый памятник воинской славы стал местом поклонения и одним из важных мест гражданско-патриотического воспитания.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора