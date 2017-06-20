 «Вместе выполним любую задачу!»

Недавно завершилось тактико-специальное учение белорусских и российских инженерных подразделений «Днепр‑2017».

Живописный берег Днепра. Здесь под руководством исполняющего обязанности начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Игоря Ермоленко развернулась активная фаза учения с инженерными войсками. С белорусской стороны в нем были задействованы военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады, а со стороны россиян — отдельный инженерно-саперный батальон из состава 1‑й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

По замыслу учения, необходимо было навести наплавной мост и обеспечить передвижение механизированной колонны через водную преграду. При этом действия военных инженеров осложнялись деятельностью незаконного вооруженного формирования (НВФ).

С уверенностью можно сказать, что задача перед воинами-понтонерами была поставлена не из легких.

Длинная колонна машин выстроилась у берега. Понтонеры ожидали команды старшего начальника, чтобы приступить к сбросу звеньев наплавного моста в воду. Они измерили ширину реки — расстояние до другого берега составило около ста метров.

Сигнал подан. Берег окутался белым дымом. Работу военнослужащих прикрывала дымовая рота 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты. Дымовые машины ТДА‑2К надежно укрыли от наблюдения «противника» военных инженеров.

Сразу несколько машин подходят к воде. Именно в этот момент проявляется мастерство водителей-понтонеров: если подъехать к водной глади на минимальное расстояние, то звено, которое должно упасть в воду, сядет на мель. А это — «подножка» всему батальону: норматив по оборудованию наплавного моста невозможно будет выполнить на высокую оценку.

Учитывая, что с применением маскировочных дымов видимость значительно ухудшилась, эта задача становится гораздо сложнее. Но водители-понтонеры — настоящие мастера своего дела.

С обильными брызгами в воду входит первое звено. За ним «ныряют» другие звенья. Ни одно из них не село на мель!..

Звенья раскрываются и превращаются в прямоугольные платформы. Каждую из них при помощи причальных канатов придерживают с берега военнослужащие. На подхвате и катеристы — с их помощью плавающие звенья, словно частички пазла исполинских размеров, были соединены в паром.

Военнослужащие работают слаженно, четко. Для них этот маневр хорошо знаком: навыки их отточены, каждое действие рассчитано до мелочей.

Спустя немного времени вырисовывается нечто наподобие переправы: несколько паромов соединились. После этого катеристы отодвинули ее в сторону, освободив место для подъезда очередной «порции» звеньев.

Операция повторилась: таким же образом в воду были сброшены и другие звенья. Была собрана вторая часть парома.

После того как инженеры собрали последнюю, третью часть переправы, за «укрощение» паромов принялись катеристы. Подогнав один паром к другому, они сцепили их с помощью крепежных механизмов. Получился полноценный наплавной мост. Его осталось лишь правильно повернуть, чтобы берега могучей реки соединились.

Со стороны может показаться, что течение здесь несильное. Но это далеко не так: катеристы пускают в ход все свои навыки и умения, чтобы как можно быстрее заветная переправа была надежно закреплена на обоих берегах. Водный поток норовит заставить мост двигаться. Поэтому катеристам очень важно сейчас чувствовать течение и в необходимый момент подтолкнуть мост в нужном направлении.

Проходит немного времени, и вот мост наведен. Признаюсь: то, как споро, красиво военные инженеры оборудовали переправу,— завораживало!..

Тем временем были наведены еще два моста — ложный и дублирующий. Один — выше по течению на несколько сотен метров, другой — ниже. Это тактический ход, позволяющий в случае налета авиации или при разведке местности противником обмануть его и тем самым выиграть необходимое время на переправу техники и личного состава.

Наступило время проверить мост. Первым по нему двинулся БАТ‑2. Тяжеловес уверенно прошел по наплавному мосту и вышел на противоположный берег.

Вдруг раздались стрельба и взрывы. Это засада. Условный противник заранее знал, где будет наводиться основная переправа. Здесь же боевики НВФ и подготовили ловушку. Военнослужащие понтонно-мостового батальона не растерялись — отразили нападение неприятеля, заставив его отступить. Но условный противник успел повредить одно из звеньев моста. По нему переправа через реку невозможна…

И тут на подмогу приходят российские военнослужащие. Они получили сигнал и сразу же с помощью катеров доставили к нужному месту запасное звено. Сработали они быстро и качественно: не прошло и нескольких минут, как мост снова стоял на своем месте. Механизированная колонна в полном составе беспрепятственно преодолела водную преграду — задача выполнена успешно.

Время, потраченное на оборудование моста, заняло меньше часа. Оценка — «отлично». При этом норматив был выполнен с перекрытием времени более чем в десять минут.

Особенность этого совместного учения в том, что с белорусской стороны в нем принимали участие военнообязанные, призванные из запаса. Как отметил командир понтонно-мостового батальона гвардии подполковник Михаил Тупальский, запасники в ходе учения показали высокий профессионализм.

— Мой батальон полностью сформирован из призванных из запаса военнообязанных, — рассказал командир батальона. — После проведения боевого слаживания подразделений мы получили приказ на наведение и оборудование переправы грузоподъемностью в 60 тонн. Хочется поблагодарить военнообязанных за их добросовестное отношение к этому учению, за понимание важности происходящих здесь мероприятий. Каждый из них старался выполнить свою задачу как можно быстрее и при этом — качественно!

Гвардии сержант запаса Максим Фесько поделился своими впечатлениями:

— Я проходил службу в этой бригаде около пяти лет назад в должности понтонера-пулеметчика, и, признаться, мне не хватало этого адреналина, — рассказал Макисм. — Наведение наплавного моста — это сложный процесс, требующий неимоверной слаженности действий личного состава.

Прокомментировал совместные действия воинов и представитель российской стороны — заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации полковник Сергей Чудовских.

— Таких масштабных совместных учений понтонных подразделений мы не проводили уже давно, — сказал он. — Я считаю, что учение прошло на высоком уровне. Те задачи, которые были поставлены подразделениям, были выполнены. Каждая задача была подведена под определенные временные показатели, и мы их выполнили со значительным опережением. Это говорит о высокой слаженности наших подразделений и возможности успешно выполнять любые задачи плечом к плечу с белорусскими военнослужащими.

Также полковник Сергей Чудовских отметил, что любой обмен опытом

подразумевает под собой дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

— Естественно, мы будем планировать и более сложные задачи, — подчеркнул офицер. — Я надеюсь, что следующее учение будет проходить на территории нашего государства. Мы усложним задачи по ширине водной преграды, по условиям наведения наплавных мостов, нарастим усилия общевойсковыми подразделениями. Также обязательно привлечем бронетехнику и авиацию.

* * *

За активной фазой учения наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

— Мы вышли на активную фазу подготовки к совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017», — рассказал генерал-майор Олег Белоконев. — Согласно решениям министров обороны наших государств, продолжается комплекс проводимых мероприятий по боевой подготовке. В том числе в их масштабе проводятся учения обеспечивающих подразделений. Первыми начали подразделения радиоэлектронной борьбы, сейчас же проводится учение с инженерными войсками, а именно — с понтонно-мостовыми подразделениями.

Генерал-майор Олег Белоконев обратил внимание, что задачи по оборудованию понтонной переправы выполнялись в достаточно сложных условиях.

— Днепр — капризная река, она имеет сильное течение, а также крутые, обрывистые берега, — подчеркнул он. — И несмотря на это, военнослужащие наших государств отлично справились с испытанием. Все мероприятия были выполнены со значительным перекрытием нормативов. Отлично себя показали военнообязанные, призванные из запаса. Они продемонстрировали высокую заинтересованность и усердие при выполнении поставленных задач. В целом мы получили богатый опыт, изучили методику подготовки понтонеров у коллег из России, что позволит улучшить практические навыки наших военнослужащих. Но, пожалуй, самое важное, что все мы поняли из этого учения, — это то, что мы способны выполнять самые важные задачи вместе.

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После выполнения поставленных задач генерал-майор Олег Белоконев поблагодарил всех участников учения за самоотверженный ратный труд. Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены памятными сувенирами.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора