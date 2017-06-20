Задача – отработать норматив…

Вчера на базе 188‑й гвардейской инженерной бригады под руководством начальника штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителя начальника инженерных войск Вооруженных Сил полковника Игоря Ермоленко начался сбор водолазных подразделений инженерных войск.

В мероприятии принимают участие водолазные подразделения 188‑й гвардейской и 557‑й инженерных бригад, 7‑го инженерного полка, 120, 19, 11-й и 6‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, а также 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В ходе сбора военные водолазы значительно повысят свои практические навыки, отработают ряд вопросов по организации водолазных спусков в различных типах снаряжения. Отдельно будут проведены методические занятия с инструкторским составом и командирами разведывательно-водолазных подразделений.

Как отметил руководитель водолазных спусков старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил подполковник Сергей Демчишин, военнослужащим предстоит выполнить ряд трудоемких нормативов. Все они будут выполняться исключительно под водой на глубине нескольких метров.

— Традиционно сбор проходит на специально оборудованном участке водоема, — рассказал подполковник Сергей Демчишин. — Основная задача сбора — обучение водолазов, совершенствование их профессиональных навыков. Отличительной особенностью данного сбора является прохождение всеми специалистами в погонах водолазно-квалификационной комиссии. В ходе нее военные водолазы смогут повысить свою классную квалификацию, а в случае невыполнения нормативов и вовсе лишиться допуска к водолазным работам. Однако, уверен, обучаемые достойно пройдут все испытания.

Более подробно о сборе водолазных подразделений читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора