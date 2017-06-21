И водная преграда по плечу

Танк Т‑72Б — машина мощная, надежная. Не раз видел, как она, окутанная огненным нимбом выстрела и облаком пыли, преодолевала препятствия на различных стрельбах и учениях. Полигоны никогда не славились хорошими дорогами. И в этот раз танкисты смогли меня по-настоящему удивить.

— Где он поедет?

— По дну озера.

— Танк? По дну озера?

— Именно. Сейчас все увидите!

Этот короткий диалог состоялся между мной и заместителем командира танкового батальона по вооружению гвардии капитаном Евгением Волосевичем на полигоне Чепелево. Там проходили занятия по вождению танков под водой с 11‑й и 6‑й отдельными гвардейскими механизированными бригадами.

Словно подтверждая слова офицера, одна из стальных громад трогается с места. Проехав пару десятков метров, она останавливается возле КТП. Там ее ждет группа контроля. Военнослужащие мгновенно обступают боевую машину со всех сторон. Они чем-то напомнили мне команду механиков из автогонки «Формула‑1», что обслуживают болид на пит-стопе.

Правда, спешить здесь нельзя, ко всему нужно подходить тщательно. Поэтому ребята внимательно проверяют деталь за деталью и наносят специальную водонепропускающую смазку без оглядки на секундомеры. И вот все готово.

Наступает небольшая пауза. Танк застыл на месте. Солнце играет, переливаясь на его броне. Двигатель многотонной громады негромко урчит. В это время командир танка докладывает командиру 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона гвардии майору Андрею Бычеку о готовности к преодолению водной преграды.

— К движению готов!

— Обороты 1.800! Откачивающие насосы включить! Вперед!

Двигатель ревет. Этот звук, в котором заключена мощь более 800 лошадиных сил, сотрясает округу. Настоящая мелодия механической мощи. Огромная масса стали срывается с места, гусеницами раскидывая в стороны мокрую землю. Через несколько секунд боевая машина врезается в спокойную гладь озера. Буквально раздвигая воду своим массивным корпусом, семьдесятдвойка погружается все глубже. Спустя несколько секунд она скрывается из виду. Только воздухопитающая труба остается на поверхности. Она медленно движется вперед. Издали кажется, будто здесь плавает подлодка с поднятым перископом.

Ориентируясь по трубе, комбат становится глазами всего экипажа. Каждые 15–20 секунд с помощью радиостанции он подает короткие команды механику-водителю:

— Первый — вправо!

Спустя пару минут танк появляется на противоположном берегу. Его броня блестит на ярком солнце. Я же удивленно наблюдаю за этой картиной. Видя мою реакцию, танкисты лишь улыбаются.

— Вы подождите, пока он до этого берега доплывет. Это будет интересное зрелище!

Действительно, прошло не так много времени, как боевая машина снова решает «окунуться». Быстро исчезнув под водой, танк двигается к нам. Воздухопитающая труба все ближе к нашему берегу. И вот на поверхности озера появляется водяной холм, который медленно опадает, и из-под него показывается башня семьдесятдвойки. А место, на котором я стою, наполняется настоящим приливом.

Рядом с танком бросают дымовую шашку. Все вокруг заполняется дымом. В такой ситуации механику-водителю не позавидуешь. Выбравшись из водной стихии, он сразу попадает в плотную стену дыма, из которой должен вырулить в строго обозначенное место.

Как мне объяснили танкисты, это делается для того, чтобы создать условия, максимально приближенные к боевым.

Тем временем на старте появляется следующий танк. Я же решаю пообщаться под аккомпанемент ревущих танковых двигателей с заместителем командира танкового батальона по вооружению гвардии капитаном Евгением Волосевичем.

— Прежде чем отправить танк под воду, он проходит множество этапов подготовки и проверок, — рассказывает офицер. — Здесь немало важных нюансов и мелочей. Например, если нанести водонепропускающую смазку некачественно, то экипаж может залить водой. Или вот смотрите: видите, как к корме и к носу башни прикреплены два троса? Спереди — белый, а сзади — красный. В случае неисправности под водой это позволяет понять, где у танка корма, а где — нос, быстро эвакуировать экипаж. Я уже не говорю про проверку всех люков и различных отверстий. Но самая главная составляющая успешного выполнения упражнения — это подготовленный экипаж. Только тогда в дуэте с машиной они смогут преодолеть любые преграды.

К слову, об экипажах. Среди танкистов в этот раз оказалось мало новичков. Можно сказать, что практически все они уже обкатаны водной гладью. А вот для наводчика орудия танка гвардии рядового Артёма Кондратенко — это первое вождение.

— Если честно, то страшно не было, скорее, интересно, — поделился впечатлениями Артём. — Когда въезжаешь в воду и она медленно обволакивает все приборы наблюдения, ты практически ничего не видишь. Становится немного неуютно. Но мы в своей машине уверены. Поэтому двигались спокойно, слушали команды командира. А спустя пару минут все закончилось. В триплексах появились первые проблески света, а затем мы оказались на берегу.

Тем временем занятие подходит к концу. У гвардейцев появляется немного времени на отдых. Теперь можно сказать, что они прошли сквозь огонь и воду. Однако эта пауза скоро закончится, ведь жизнь танкистов протекает в непрерывном ритме боевой подготовки.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора