«Мне нравится в армии!..»

Совсем недавно тысячи новобранцев, призванных в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь, приняли Военную присягу. После произнесения слов клятвы они стали полноправными защитниками Отечества. В их числе — и воины 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. В эти дни вчерашние новобранцы продолжают интенсивное обучение ратному делу. Военнослужащие рассказали о времени, проведенном в армейском строю, о том, как они постигают азы военной науки.

Гвардии рядовой Никита Александров (Минская область, Осиповичский район, агрогородок Осово):

— Командует нашим подразделением гвардии подполковник Андрей Гнедько. После первого же знакомства с ним мы поняли, что это очень требовательный офицер. Спустя некоторое время также осознали, что Андрей Анатольевич еще и справедлив. Помогает ему в нашем становлении командир батареи гвардии капитан Сергей Кайзер. Офицеры делают все необходимое, чтобы наша подготовка проходила на высоком уровне. Лично мне поначалу очень тяжело давалась строевая подготовка. Но благодаря помощи командиров и личному усердию быстро справился с проблемой.

Настрой у рядового Александрова боевой, разве что есть немного грусти из-за расставания с матерью Ириной Анатольевной и любимой девушкой Кристиной.

Гвардии рядовой Владимир Барановский (Могилев):

— На срочную военную службу я шел с хорошим настроением. Могу заверить, что оно осталось таким же. С первых дней трудно было адаптироваться в большом воинском коллективе и привыкать к распорядку дня. С огромным нетерпением жду первых полевых выходов: хочу освоить военную технику, артиллерийское вооружение, принять участие в боевых стрельбах.

До службы в Вооруженных Силах Владимир трудился техником-технологом в ЗАО «Агрокомбинат «Заря».

Солдат гордится, что служить ему предстоит в артиллерийской воинской части. Он уверен, что время, проведенное в армейском строю, пройдет быстро, с пользой.

Гвардии рядовой Антон Ковалевский (Могилевская область, Бобруйск):

— Уже с первых дней службы я понял, что физические нагрузки будут серьезными. Это мне по душе. Однако не только за этим я пришел служить. Еще хочу привести в порядок свои мысли, определиться с планами на будущее. Очень много времени и внимания уделяется у нас строевой подготовке. С нами проводятся также занятия по общевоинским уставам, идеологической, военно-медицинской, инженерной подготовке, другим предметам. Очень понравились занятия по огневой подготовке, особенно их практическая часть — стрельба из автомата.

Пользуясь возможностью, хочу передать привет работникам предприятия «Белшина», где я трудился до призыва в Вооруженные Силы. А пламенную весточку — маме Тамаре Анатольевне и девушке Виктории. Не переживайте, мои хорошие, у меня все отлично.

Гвардии рядовой Вячеслав Гулин (Гомель):

— В армии меня все устраивает: условия для службы и быта, питание… Первое время, как и многие из сослуживцев, тяжело переживал разлуку с родными и близкими, трудно привыкал к строгому распорядку дня. Однако уже к моменту принятия Военной присяги чувствовал себя в армейском строю уверенно. Сейчас все дается легко. Я очень рад, что у нас дружный, сплоченный воинский коллектив. Командиры — понимающие, внимательные к нашим нуждам, всегда готовы помочь словом и делом.

В родном городе Вячеслава ждут и переживают за него мать Любовь Александровна, отчим Игорь Николаевич и девушка Лера. Как признался солдат, он обязательно возмужает и научится брать на себя ответственность. Родным это будет в радость.

Гвардии рядовой Владислав Рудак (Гомельская область, Речица):

— В службе очень много интересного и позитивного. Мне нравится обучаться военному делу. Конечно, в начале непривычен новый уклад жизни, необходимость неукоснительно выполнять требования уставов. Я считаю, что дисциплина, строгость пойдут мне только на пользу. Также мне нравится тот факт, что в расположении нашего подразделения есть все необходимое для досуга и занятий спортом, всегда можно почитать в свободное время интересную литературу, свежую прессу, поиграть в настольные игры. За это хочу выразить слова благодарности заместителю командира нашего подразделения по идеологической работе гвардии капитану Александру Ефимову.

Гордятся своим новоиспеченным солдатом мать Лилия Николаевна и отчим Сергей Михайлович. Они не сомневаются в том, что за полтора года службы Владислав станет настоящим защитником Отечества.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора