На повестке дня

Изменения и дополнения в действующий Закон «О ветеранах» рассмотрят сегодня в первом чтении депутаты Палаты представителей. Всего в повестку включено восемь законопроектов. В первом чтении также будут рассмотрены поправки в некоторые законы по вопросам обороны.

Во втором чтении планируется рассмотреть корректировки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь. Кроме того, в перечень вопросов включена ратификация соглашения между правительствами Беларуси и Пакистана о воздушном сообщении.

На заседании будет представлен пакет законопроектов об утверждении отчетов об исполнении в 2016 году республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения, бюджета государственного внебюджетного фонда департамента исполнения наказаний МВД, бюджета государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

* * *

Повестка предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства будет компактной, но очень важной. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Повестка дня достаточно компактная, но по своей сути очень важная, потому что там будут рассмотрены ключевые вопросы взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Это прежде всего характер и динамика торгово‑экономических отношений, развитие социальной сферы, вопрос сохранения и развития машиностроительного комплекса и взаимоотношения России и Беларуси в этой сфере», — рассказал Григорий Рапота.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в агропромышленном комплексе, уделив особое внимание решению тех проблем, которые периодически возникают в этой сфере. Планируется, что во время заседания Высшего госсовета будет назначен председатель Пограничного комитета Союзного государства.

БЕЛТА