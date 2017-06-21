Наставник с боевыми заслугами

Немногие учебные заведения могут похвастаться тем, что допризывную подготовку в них преподают воины-интернационалисты. Среди учебных заведений, в которых юношам посчастливилось осваивать азы военной науки под руководством такого наставника, — Лингвогуманитарный колледж (филиал МГЛУ). Коллективом данного ссуза сегодня руководит Надежда Меньщикова.

Что и говорить, завоевать авторитет у детей — дело весьма непростое. И каких-то особых секретов тут нет — все на поверхности: необходимо быть сильной личностью, честным, мудрым, любить жизнь и людей. Однако, чтобы быть хорошим педагогом, этих прекрасных качеств будет, как мне кажется, мало. Есть все же у настоящих учителей какие-то секреты…

— Какие секреты! — улыбается преподаватель допризывной подготовки Лингвогуманитарного колледжа Владимир Веременко, с которым мы встретились до начала занятий. — Просто мне нравится то, чем я занимаюсь, с уважением отношусь к армии и военной службе, истории родной земли.

Мы должны воспитывать патриотов, уделять внимание духовности наших учащихся. Как? Это и сложно, и просто одновременно. Патриотизм — многогранное понятие, и раскрыть его перед ребятами надо так, чтобы патриотизм стал для них чем-то неотъемлемым, органичным, как дыхание, зрение, обоняние…

Одна из основных граней патриотизма — служить на благо Отечества…

Срочная служба

В школьные годы Владимир хотел стать офицером. Готовился к этому шагу и морально, и физически, активно участвовал в спортивно-массовых мероприятиях. В выборе будущей профессии помог и пример военрука полковника артиллерии запаса Чиркова, участника Великой

Отечественной войны… А медкомиссия зарубила его кандидатуру.

Учился в ПТУ электроники № 76. За две недели до 18‑летия Владимиру пришла повестка из военкомата. 10 мая — его день рождения, а 11‑го — отправка в войска. Со сборного пункта в Борисове новобранцев отвезли в аэропорт, а оттуда переправили самолетом в Ташкент. После полугода «учебки» солдат Веременко впервые увидел ночное небо Кабула.

— Назначили радиотелефонистом взвода связи управления 45‑го отдельного инженерно-саперного полка, которым тогда командовал Геннадий Белоус, — вспоминает Владимир Иванович. — Вскоре я занял должность начальника радиостанции, обеспечивающей полковую связь.

Когда только прибыл в полк, начиналась самая крупная за время моей службы боевая операция «Магистраль». Новичков на нее не взяли. Но затем были сплошные выезды практически во все уголки Афганистана, так как 45 оисп осуществлял инженерное обеспечение воинских частей 40‑й армии как в пунктах постоянной дислокации (г. Чарикар, провинция Парван), так и на местах проведения боевых операций различного уровня… Бывало, полевой выход длился месяц. Я писал письма про запас и просил друзей отправлять их постепенно, чтобы родные не волновались…

В число задач, поставленных перед полком, входило разминирование дорог при проводке транспортных колонн и на маршах, совершаемых войсками, на местности, занимаемой под позиции при проведении боевых действий. И наоборот: минирование караванных путей и троп, ведущих от границы в глубь страны, местности вокруг режимных объектов (аэродромы, военные городки, склады и хранилища). Личный состав оперативно устранял завалы на горных дорогах, повреждения дорог и сооружал мосты при марше войск, возводил фортификационные сооружения. Поскольку 45 оисп состоял из отдельных батальонов, являвшихся воинскими частями, по сути, он был соединением уровня бригады.

К слову, в полку постоянно работала группа специалистов из Ленинградской военно-инженерной академии и военных институтов, которые на практике дорабатывали новейшие модификации мин, средства их установки, обнаружения и ликвидации…

— Однажды нас с зеленки обстреляли реактивными снарядами, — нахмурился Владимир Веременко. — Конечно, не впервые. Но на этот раз снаряд разорвался между двумя радиостанциями — моей и сержанта Подопригоры из Сибири. Пучок осколков пошел в его машину, та загорелась. Сверкнула мысль: «Конец Горе…». Тушим машину, открываем дверь, а оттуда — Подопригора, держится за плечо, видно, что контузило, ругается матом. Живой! Оказалось, все осколки приняла на себя аппаратура. Повезло… А мою машину, кстати, только слегка пошкрябало…

Дома!

Навоевались так, что очень хотелось гражданской жизни. Полк вывели через Термез 27 января 1989 года. В Чирчике сдавали аппаратуру. Дослуживал срочную Владимир в Кушке. А 1 апреля в числе трех сотен человек он прилетел на Ил‑76 в Мачулищи. Все ринулись к электричке — торопились домой. «Афганцы» были легко одеты, шел холодный дождь, но они будто не замечали этого. Ведь живые! Дома…

Награду старшему сержанту запаса вручали в военкомате Фрунзенского района Минска. Оказалось, медаль «За боевые заслуги» следовала за ним сначала в Чирчик, оттуда — в Кушку, затем в белорусскую столицу. Володе еще было 19, и выглядел он так юно, что в военкомате спросили:

— За кого награду получаете?

— За себя, — ответил Веременко…

Владимир работал на заводе холодильников, затем учился в Минском индустриально-педагогическом техникуме. Последний год он совмещал занятия с работой в средней школе № 132 — вел спортивные секции, а когда заболел учитель, то и допризывную подготовку. В 2000 году воин-интернационалист заочно окончил Академию физического воспитания и спорта.

С 2009‑го педагог работает в Лингвогуманитарном колледже, преподает физкультуру, допризывную подготовку и защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Учитель

С большинством выпускников — ребятами, увлеченными военным делом, — у Владимира Ивановича сложились отличные отношения. Многие звонят, навещают педагога. Любят вспоминать, как под его руководством занимались в секции «Допризывник».

К слову, тир старший сержант запаса организовал сам. Здесь он обучает мальчишек стрелять в рамках ДПЮ и секции. А рекорд колледжа по неполной разборке/сборке, по словам преподавателя, установил три года назад Павел Шичко — 31 секунда. Рекорд нынешнего года принадлежит Ростиславу Шевцову — 36 секунд.

Владимир Иванович не дает подопечным скучать. Кроме занятий по программе, они участвуют в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, разборке/сборке автомата, преодолению импровизированной полосы препятствий. Также для них проводятся тематические вечера ко Дню защитников Отечества Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню памяти воинов‑интернационалистов, Дню Победы.

Ученики Владимира Веременко охотно поделились впечатлениями.

Глеб Курносов: «Хочу продолжить учебу в МГЛУ. Потом намерен служить срочную. Отец служил, он — офицер запаса, и я не подведу».

Дмитрий Шпаков: «Служба в Вооруженных Силах выпадет и на мою долю: до поступления в вуз либо после его окончания. Дед, Григорий Михайлович, был танкистом, и я хочу пойти по его стопам».

Егор Былин: «Владимир Иванович готовит нас к службе в армии. В колледже мы учимся метать учебные гранаты, стрелять из пневматики, занимаемся строевой подготовкой».

Максим Нищик: «Мне нравятся практические занятия по допризывной подготовке. И мне все это легко, интересно».

Илья Гурцевич: «Мой отец — начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника Военной академии генерал-майор Андрей Гурцевич. Хочу быть достойным сыном своего отца».

Елена Романова, «Ваяр», фото автора