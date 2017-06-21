Особый статус состязания

На полигоне Чепелево проходит состязание на звание лучшего по полевой выучке командира разведывательного батальона, разведывательной роты наших Вооруженных Сил.

Мероприятие состоит из четырех этапов, где отрабатываются основные действия, которые должен проводить командир батальона (роты) при работе со своими разведывательными подразделениями. Среди них — проверка по предметам профессионально-должностной подготовки, выход в район разведки, разведка противника, выход в районы расположения своих войск.

По словам руководителя состязания представителя главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковника Сергея Кандратени, одной из особенностей данного состязания является то, что в условиях единой тактической обстановки действуют и разведчики, и командиры, что придает состязанию особый статус.

— Говоря простым языком, суть состязания состоит в том, что командир не может выступить хуже группы, а разведывательная группа не должна подвести своего командира. Вот такой логически замкнутый круг, — пояснил Сергей Владимирович. — Поэтому каждый участник соревнования будет выкладываться на полную, чтобы подтвердить звание лучшего в своих подразделениях и в Вооруженных Силах в целом.

Мы поговорили с участниками, которые, к слову, готовились к очередному, наверное, одному из наиболее сложных этапов состязания — совершению 30‑километрового марша в полной боевой экипировке. Попытались узнать у разведчиков (как странно бы это ни звучало), что движет ими каждый год вновь и вновь доказывать свою и без того заслуженную годами состоятельность на профессиональном поприще.

Представитель 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады (в 2015 году занял первое место среди командиров разведывательных батальонов):

— Участвую в подобных состязаниях давно, начинал с командира группы. В этом году попытаюсь вновь занять первое место. В прохождении этапов опираюсь, конечно же, на свой уже немалый опыт. Знаю, где нужно беречь силы, а на каких этапах стоит вести себя более агрессивно, держаться на пределе своих возможностей. Тяжелый этап, не скрою. Главное, не унывать — мы будем передвигаться в ночное время суток, а следовательно, хоть по ориентировке и сложнее, но по погодным-то условиям лучше.

Представитель Западного оперативного командования (в прошлом году занял первое место среди командиров разведывательных рот):

— Самый интересный этап лично для меня, когда в прошлом году в рамках подобных состязаний нам предстояло навести огонь артиллерии на объект противника. Мне выпала возможность взаимодействовать с представителями «бога войны».

Представить только, что для тебя одного выделили целую артиллерийскую батарею — это дорогого стоит. А еще я благодарен полковнику запаса Олегу Тупику за его огромную работу по внедрению и развитию в программе обучения и боевой подготовки тактической стрельбы. Очень ценный опыт.

Для меня нет каких-то более или менее сложных этапов. Все испытания, которые мы проходим здесь, отрабатываются в повседневной жизнедеятельности. А вот то, что в ходе этих состязаний мы перенимаем опыт у своих коллег из других разведывательных подразделений, берем многое на вооружение, я считаю огромным плюсом. Можно сказать, что здесь царит скорее обучающая, нежели соревновательная атмосфера.

Представитель 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (в прошлом году занял второе место среди командиров рот):

— В этот раз я постараюсь улучшить свой результат. Стимул придают как достойные соперники прошлых лет, так и новые. Для меня все этапы интересны, каждый из них по-своему сложный, но для того чтобы выполнить некоторые из них — иногда необходимо абстрагироваться. К примеру, во время выполнения выхода в район разведки я думаю о своей семье — замечательной жене и двухлетнем сыне. Они придают мне сил, идем ведь по многу часов, в одиночку. Мысли о семье отвлекают от нагрузок.

…Говорят, у разведчика нет возраста — это состояние души. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда встречаюсь с представителями этой по истине мужской профессии. Их выдает особенный, неугасающий блеск в глазах. И не важно, стоит передо мной вчерашний курсант или убеленный сединами отставник-разведчик.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Дениса Малышица