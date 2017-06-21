Первые буквы солдатской азбуки

После принятия Военной присяги вчерашние студенты и школьники приступили к освоению курса общевойсковой подготовки. Изо дня в день новобранцы 231‑й артиллерийской бригады постигают необходимые для их армейского становления теоретические знания и практические навыки в полевых условиях.

…Небо было затянуто серыми тучами. Не прекращающийся ни на секунду дождь серьезно досаждал военнослужащим при оборудовании одиночных окопов. «Ничего, чем сложнее боевая учеба, тем легче будет в бою. Нам так командир говорит. И я его словам верю!» — заметил один из солдат, не отвлекаясь при этом от выполнения учебно-боевой задачи. Своему делу парень был отдан всецело: ловко орудуя саперной лопатой, воин выбрасывал из небольшого углубления в земле песок.

На этом учебном месте проходило занятие по теме «Взвод в обороне». Руководитель занятия — командир взвода пункта приема нового пополнения старший лейтенант Дмитрий Коль.

— Новобранцы уже прошли курс начальной подготовки. Следующий этап — подготовка общевойсковая, — рассказал офицер. — А завершится этот этап комплексным экзаменом. Он будет включать в себя выполнение нормативов па тактической, огневой и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и других.

Примечательно, что в настоящий момент военнослужащие постигают исключительно общевойсковые дисциплины. А со временем в и без того насыщенный учебный процесс будут вводиться дисциплины по специальной подготовке. И лишь спустя полгода они перейдут к практике — стрельбе из артиллерийских орудий. Только после этого военнослужащие с гордостью смогут называть себя настоящими артиллеристами.

— За месяц пребывания в бригаде новобранцы отлично проявили себя, — продолжил рассказ старший лейтенант Дмитрий Коль. — Со стороны солдат нет какого-либо недопонимания, ребята осознают ту ответственность, что легла на их плечи вместе с погонами. Это не может не радовать.

Дождь лил все сильнее, но, игнорируя ненастье, взвод приступил к очередной теме занятий по тактической подготовке. На этот раз новобранцы отрабатывали передвижение на поле боя.

Воины по команде командира взвода совершили несколько коротких перебежек и заняли наиболее подходящие для ведения огня позиции. При этом оценивалось каждое их действие. По сдержанной улыбке старшего лейтенанта Коля было видно: он доволен своими подчиненными.

— Рядовой Антон Данилюк, товарищ корреспондент! — молодцевато произнес один из военнослужащих. В нем, кстати, армейская выправка была заметна сразу. Как оказалось — неслучайно. — С армией я уже знаком: учился на военном факультете в Белорусском государственном университете по программе подготовки младших командиров. Да и желание служить всегда присутствовало. Я считаю, как бы это банально ни звучало, что пройти службу в армии обязан каждый уважающий себя парень.

Поделился Антон и планами на ближайшее будущее:

— У меня за плечами высшее образование и военная кафедра, поэтому прослужить мне необходимо всего полгода. Думаю, они пролетят быстро, как и уже прошедший месяц. А дома меня ждет невеста, в скором времени планируем создать семью.

Товарищ Антона рядовой Сергей Антоненко родом из Витебска, служба в армии и ему пришлась по душе.

— Я попал в хороший коллектив, ребята дружные, общительные, всегда помогут, — поделился Сергей. — При этом каждый день узнаю что-то новое. А еще здесь хорошие бытовые условия, отлично кормят — матери могут быть спокойны за своих сыновей. Что касается боевой подготовки, то, несомненно, бывает тяжело. В принципе, как и в любом другом деле. Больше всего мне хочется испытать себя — в конце курса общевойсковой подготовки каждый военнослужащий будет проходить обкатку танком.

Совсем скоро воины овладеют стрелковым оружием, боевой и специальной техникой. И то, как быстро это произойдет, зависит, по большей части, от их желания стать профессионалами в погонах.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Яна Горбанюка