Совершенствоваться, исходя из опыта мировых войн

На днях на полигоне 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовало состязание на звание лучшей разведывательной группы Вооруженных Сил Республики Беларусь. В мероприятии также принимают участие военнослужащие Российской Федерации.

Каждый год организаторы подобных мероприятий стараются внедрить новые испытания для участников соревнования для того, чтобы оценить их профессиональные навыки в сложных, неожиданных, экстремальных условиях. Разведчик, как правило, — человек, обладающий многогранным, нестандартным творческим мышлением. Поэтому постоянно меняющаяся программа состязаний — залог успешного выполнения задач в условиях, приближенных к боевым. А они, как известно из опыта современных мировых войн, бывают непредсказуемы. Не стали исключением и нынешние состязания.

Перед уже ставшим традиционным совершением 30‑километрового марша был осуществлен вывод разведывательных групп в тыл противника с использованием вертолетов Ми‑8. Десантирование проходило посадочным способом. Сначала борт покидал головной дозор, осуществляя прикрытие винтокрылой машины. После того как они заняли определенные позиции, следом выдвигалось ядро разведгруппы. Судейский секундомер же останавливался ровно в тот момент, когда разведгруппа в полном составе занимала круговую оборону на пункте сбора.

— Для разведчика любое взаимодействие с силами и средствами других родов войск — это поистине бесценный опыт, — рассказал организатор состязаний представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Сергей Симкин. — К примеру, в прошлом году участники соревнований в ходе одного из этапов должны были продемонстрировать свое мастерство при определении координат объекта условного противника с максимальной точностью и подготовить данные для огня артиллерии. В этот раз разведгруппы непосредственно взаимодействовали с авиацией. Мы и дальше будем работать в этом направлении в ходе подобных состязаний.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Дениса Малышица