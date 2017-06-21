Судьба офицера: от Сталинграда до Берлина

начало > 20 июня 2017 г.

На ногах бы удержаться…

— Эшелон ушел в Ижевск без нас — туда эвакуировали семьи командиров бригады, — вспоминает Владимир Бородин. — Уже другим составом мы в конце июня 1941‑го добрались до Сталинграда. Остановились у знакомых матери, потом переехали в небольшую комнатушку в коммуналке. Об отце — никаких сведений… Мама посоветовала мне пойти в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 11. В таких школах учились и работали тогда тысячи юношей и девушек, помогая фронту.

Владимир попал во взвод, который состоял из 25 человек. Еще в Минске он посещал детскую техническую школу, где учился мастерить модели самолетов, планеров, так что работы не боялся.

— Меня взял к себе помощником мастер, — рассказывает Владимир Васильевич. — Сначала мы работали в мастерских, изготавливали катушки для связистов. Боковые диски выковывали молотком — египетский труд! У нас был станок, и мы с мастером приспособили его таким образом, чтобы на нем можно было штамповать эти диски. Работать стало легче.

Потом наш взвод отправили на аэродром. Мне досталась очень ответственная работа. Соединительные узлы (детали самолетов. — Авт.) отмывались специальной кислотой. Каждый узел я внимательно проверял с большой лупой: если была трещина, ставил метку краской и в ведомости записывал номер. Потом эти детали забирали.

Позже Владимир Бородин работал на мебельно-ящичном комбинате в Ельшанке (район Сталинграда), где выпускали десантные планеры. На этом комбинате соблюдали строгий пропускной режим. В документах рабочих стоял штамп — колос, ромб, квадрат — так обозначали определенный цех, куда был открыт доступ. В пропуске Владимира красовались все эти значки: люди из его взвода трудились в разных цехах. На верстаках для слесарных работ они зачастую выполняли экстренные заказы.

— Как-то прислали ящики с ППШ (пистолетами-пулеметами Шпагина. — Авт.) — целые штабеля! — вспоминает Владимир Бородин. — В кожухе ствола этого оружия есть отверстия, в которых после штамповки оставались заусенцы. Наша задача была устранить дефекты. Работы было столько, что мы перешли на казарменное положение — и днем и ночью шлифовали кожухи ППШ. Военные представители находились рядом и внимательно следили за качеством выполнения работ. Единственная радость того времени — дополнительный паек, который мы получали, чтобы могли держаться на ногах.

Однажды я подошел к одному товарищу, который работал с планом-схемой. Надо было перевести чертеж с бумаги на металл. А человек пожилой, плохо видящий, — у него не очень-то получалась эта работа. «Дайте-ка я попробую», — говорю. Сделал чертеж, выпилил узел с точностью до 0,2 мм. Товарищ тот получившееся изделие схватил и убежал куда-то. Вскоре меня вызвал к себе начальник цеха: «Пусть твои ребятишки из взвода сами там работают, а ты здесь будешь изготавливать эти детали». На том и порешили.

Шел 1942 год. Начался набор в военные училища страны. Наши ребята один за другим стали уезжать на обучение, а потом — и на фронт. Пошел в военкомат и я: «Отец на фронте. Призовите!» — «Рано тебе еще», — отвечают. Чуть позже набирали людей для обучения на летчиков‑наблюдателей — и опять я остался не у дел. Третий раз оказался счастливым: «До 18 тебе осталось совсем немного, поедешь в военное училище», — сказали в военкомате. На мебельно-ящичном комбинате был скандал — такого специалиста забирают!..

«Тангенсы-котангенсы»

— Направили меня на офицерские курсы в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе, которое тогда находилось в эвакуации в поселке городского типа Сухой Лог Свердловской области, — продолжает рассказ собеседник. — Замечу, что название этого населенного пункта не соответствовало действительности — дожди шли почти каждый день!

Не скрою, учиться было тяжело. Зимой морозы доходили до –40 °C. В ледяной горной реке у нас были занятия на переправе. А марш-броски на 15 километров с полной выкладкой — это был сущий кошмар!

Помню такой день. Во время завтрака старшина командует: «Оставить по куску хлеба всем!». После чего идет по залу с большой бадьей, наполненной солью, щедро сыплет эту соль на протянутый курсантами хлеб и заставляет съесть импровизированные бутерброды. И тут же в роте объявляют тревогу: «Становись!».

Во фляги нам налили воды под самую пробку, пить ее можно было только по команде старшего. Семь с половиной километров в одну сторону — еще ничего, хотя жара стояла невероятная. Разрешили выпить по пробке воды. Рядом был колодец — позволили умыться, сполоснуть шею, но ни в коем случае не пить. Нашлись люди, которые наглотались воды от души — обратно идти они уже не могли. Забирали у этих парней карабины, скатки — помогали. Вернулись в расположение, построились. Пришел помощник старшины и… доливает воду во фляги! Для наполнения их необходима была одна пробка — объем жидкости, который нам разрешили выпить на привале. В итоге количество пробок с водой, долитой во фляги нетерпеливым курсантам, означало количество объявленных им нарядов вне очереди. Такая была

наука!..

В училище мы серьезно изучали 203‑мм гаубицу Б‑4 (масса снаряда — более 90 кг) и 152‑мм гаубицу-пушку МЛ‑20 (масса снаряда — 46 кг) — лучшая наша артиллерийская система, на мой взгляд. Проходили также «мелкоту» — 45- и 76-мм орудия. Но, скорее, для общего развития. Нам рассказывали о принципе действия бронебойных, бетонобойных снарядов, бризантной гранаты.

Учили нас, надо сказать, здорово. Среди курсантов были бывшие учащиеся спецшкол, фронтовики, студенты. Мне приходилось нелегко, так как к тому времени я успел окончить лишь восемь классов. Сидел и зубрил все эти тангенсы-котангенсы. Но ничего, справился.

…Осенью 1943‑го выпускников собрали в клубе училища. Начальник штаба зачитал приказ о присвоении курсантам офицерских званий и направлении на фронты. Так Владимир Бородин стал младшим лейтенантом и узнал о том, что направляется на Юго-Западный (позднее — 3‑й Украинский. — Авт.) фронт.

— Мне в руки дали 19 личных дел выпускников, которым предстояло следовать на Юго-Запад, — вспоминает Владимир Васильевич. — Прозвучала команда «Направо! Шагом марш!», и новоиспеченные офицеры отправились на железнодорожный вокзал. Пришли — а эшелона нет. Деваться некуда, вернулись в казарму. На следующий день повторилось то же самое. И лишь на третий день прибыл состав, который отвез нас в Харьков…

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»,

фото автора и из открытых источников

Продолжение следует