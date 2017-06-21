С 19 по 22 июня инспекционная группа Республики Беларусь в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (Венский документ) проводит инспекцию указанного района на территории Литовской Республики.

Целью инспекции является проверка отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.

В составе инспекционной группы Республики Беларусь в проведении инспекции принимает участие инспектор из Российской Федерации.