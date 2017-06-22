Детство, опалённое войной

Более 70 лет назад Великая Отечественная война сделала многих людей вдовами и сиротами. Нелегко пришлось детям, оставшимся без родителей. Такая нелегкая судьба выпала и Галине Францевне Семёновой.

Галина Семёнова родилась в Минске. Вместе с семьей она жила в двухэтажном доме на улице Чкалова, 45, недалеко от аэродрома. Ее мама вместе с отчимом работала в одной из строительных организаций города. Когда началась война, девочке только исполнилось одиннадцать лет.

Сообщение о нападении немецко-фашистской Германии на Советский Союз взбудоражило горожан. Вскоре начались авианалеты. В первую очередь атакам подвергались аэродромы. Бомбы и снаряды падали совсем рядом с жилыми домами. Вокруг города гремела канонада. Артиллерийские орудия грохотали без умолку. Красноармейцы как могли сдерживали вражеский натиск.

Началась эвакуация. Люди с сумками, чемоданами и узлами покидали город на военном транспорте вместе с ранеными. Семья Галины не успела уехать.

Через несколько дней колонны вражеских танков и машин с оккупантами уже въехали на улицы города. Окна в домах были завешены. Если автоматчики кого-то замечали — стреляли на поражение.

— Я глядела на происходящее через узкую щель в шторах, — вспоминает собеседница. — Попыталась раздвинуть их, чтобы лучше рассмотреть немцев. Однако мама вмиг пресекла! Она, в отличие от меня, знала, чем может кончиться детское любопытство.

В оккупированном Минске началась иная жизнь. Магазины были дозволены только для тех, кто работал на фашистов. Остальные — выживали. Люди несли на рынок нажитые годами вещи, чтобы обменять их на продукты. К примеру, за костюм можно было выручить буханку хлеба.

В городе действовал комендантский час. Хождение на улицах в неположенное время каралось расстрелом. Однако бывало, что людей, особенно молодежь, задерживали и днем. Также были публичные казни через повешение.

В Масюковщине немецко-фашистские захватчики оборудовали концлагерь для военнопленных. За колючей проволокой советские воины жили без еды и воды, спали на земле, в дождь и слякоть находились под открытым небом…

Глава семьи держал связь с партизанами. Он регулярно ездил в соседние деревни «за продуктами». Приезжали народные мстители и к нему домой. Они покупали на рынке горшки, посуду и другую кухонную утварь. Но это было лишь прикрытие.

Первым фашисты схватили отчима. Его сразу отправили в концлагерь. Через день после задержания немцы вломились в дом.

— При обыске полицай забрал женские золотые часы, — вспоминает Галина Францевна. — Однако мать потребовала вернуть вещь. Предателю пришлось положить их на место. Затем нас увели в здание полиции. Там маму избивали, пока она не потеряла сознание. Помню, как нам навстречу шел полицай и нес воду в графине. Я тогда попросила: «Дядечка, дайте мамочке попить». На что он грубо ответил: «Хай падыхае!».

Семью, как и отчима, отправили в концлагерь. Даже двоюродную тетю Марию Войтик с мужем увезли, которые приехали из Крупиц и в момент задержания оказались в квартире. Три месяца провели в концлагере, потом перевезли в тюрьму.

В камере находилось около сотни человек. Было тесно, в воздухе зловонно пахло. На рубахах арестованных были нашивки — белые четырехугольники с цифрами. Они заменяли фамилии. Через полтора месяца по номерам начали вызывать людей…

— Однажды прозвучал и мой, — вспоминает Галина Семёнова. — Я даже не сразу поняла, что это меня зовут. Мама утешила: «Галочка, иди! Тебя выпускают!». Однако меня посадили в бокс грузовой машины. Кто-то из узников сказал, что всех везут в Германию. Поняв, что осталась без матери, я разревелась до истерики.

…Выгрузили пленников на железнодорожной станции. Началась посадка. Был июнь, стояла жара. В переполненные клети людей запихивали, как селедку в банки. От этого ужаса девочка потеряла сознание. Немцы подумали, что она умерла, и выгрузили, бросив ее на платформе. Очнулась Галина, когда поезд ушел. Вокруг — ни души. Мимо проходила женщина. Остановилась, стала расспрашивать. Узнав о трагедии, помогла добраться до дома.

— Я скорее в квартиру, а там полицаи, — вспоминает Галина Семёнова. — Те самые, что нас арестовывали. Видать, сидели в засаде, надеясь поймать еще кого из партизан. Хлопнув дверью, помчалась скорее вниз. Быстро скатилась по перилам и, спрятавшись за дровами под лестницей, притаилась. Полицаи выскочили на улицу. Слышу: осматривают сараи, в туалет заглянули. Сердце внутри так и стучит от страха! До темноты под крыльцом просидела.

Вскоре добрые люди спрятали меня. Лето жила на чужом сеновале! В дом никто не звал, потому как боялись расправы. Ведь в то время за содействие партизанам и их родственникам фашисты расстреливали.

Вскоре Галину отвезли в деревню Крупицы, где жил ее двоюродный брат Иван. Там вместе с ним она дождалась освобождения Минска. Вернувшись в родительскую квартиру, обнаружила, что там уже поселилась другая семья. С жильем ведь было очень трудно, и пустующую жилплощадь моментально занимали. Пришлось снова жить на сеновале.

…Приближалась зима. У девочки — ни теплого жилья, ни работы. Просила помощи у местных чиновников, так они требовали опекуна. А где его взять? Больше всего Галина не хотела попасть в детский дом и в отчаянии решилась написать письмо Иосифу Сталину.

— Изложила свои беды на двух листах, — рассказала Галина Францевна. — В строке адреса коротко написала: «Москва. Кремль. И. В. Сталину». И кинула конверт в почтовый ящик. До Москвы оно, конечно же, не дошло. Однако толчок в разрешении проблем дало…

Вскоре к Галине Семёновой пришел участковый. Милиционер подробно расспросил про письмо. Привел девочку к Пантелеймону Пономаренко, где та выложила ему все наболевшее. Он посмотрел на исхудалый вид девочки, нажал кнопку звонка и велел вошедшей женщине накормить дитя. Та принесла большую тарелку ароматной теплой пшенной каши, посыпанной сахаром, и с кусочком подтаявшего сливочного масла. Давно Галина так не ела!

После этой истории ей выдали талоны на трехразовое питание. Через суд решилась проблема с жильем — вернули комнатушку с печью и небольшой плитой в родительской квартире.

— На работу без документов не брали, а на руках была только метрика, — рассказала Галина Францевна. — По совету соседей я ее порвала и, прибавив себе год, получила паспорт.

Особо тепло женщина вспоминает соседа Клёрина Макса Наумовича. Он открыл парикмахерскую в сенях своей квартиры и пригласил девочку работать кассиром-уборщицей. В результате Галина получила продуктовую карточку, на которую в магазине можно было купить килограмм хлеба, крупу, кусочек масла или маргарина. Жить стало легче.

В 1951‑м году Галина Семёнова вышла замуж за парня, который в Минске с шестнадцатилетнего возраста воевал в одном из партизанских отрядов. Он потом стал военнослужащим, дослужился до звания подполковник.

До развала Советского Союза семья проживала в Даугавпилсе. Потом вернулась в Минск. Все это время женщина искала родителей и родственников. И только спустя долгие годы Галина Францевна узнала, что ее родных фашисты заживо сожгли в Тростенце…

Леонид Емельянов