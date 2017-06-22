«К торжественному маршу!»

Подготовка к военному параду в честь Дня Независимости Республики Беларусь вступила в завершающую стадию.

В эти дни на строевом плацу Военной комендатуры Вооруженных Сил проходят тренировки пешей колонны.

В военном параде в этом году по сравнению с предыдущим увеличилось количество парадных «коробок». Впервые у стелы «Минск — город герой» пройдут военнослужащие 6‑й и 11‑й отдельных гвардейских механизированных бригад Западного оперативного командования, 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования, представители территориальных войск. Кроме того, в состав пешей колонны включен парадный расчет войсковой части 89417.

Традиционно воспитанники Минского суворовского военного училища с барабанами в руках первыми будут задавать темп всему праздничному параду.

Отдавая дань уважения воинам Великой Победы, по проспекту промаршируют курсанты Военной академии Республики Беларусь в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Вот уже много лет право встать в строй этой «фронтовой коробки» получают только лучшие воспитанники главного военного вуза страны.

…За первый час тренировки парадные расчеты успели четыре раза пройти торжественным маршем с отработкой всех сопутствующих элементов. Было заметно, что все участники военного парада очень стараются — каждый военнослужащий глубоко осознает особую важность общего дела.

Монолитность строя во многом зависит от того, как сформированы парадные расчеты. Если в первой шеренге рост военнослужащих — около 190 сантиметров, то в последней он не должен быть ниже 180. Разница даже в десять сантиметров может сбить строй с общего ритма.

На тренировке присутствовал заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко. Со слов Сергея Владимировича стало понятно, что некоторым участникам будущего военного парада нужно еще поработать над строевым шагом, равнением. Время для устранения помарок в строевой выучке еще есть. А это значит, что впереди у тренирующихся участников праздничного военного парада еще десятки километров строевым.

Во время короткого перерыва военнослужащие поспешили укрыться в тени деревьев. Многие обсуждали ход тренировки, делали друг другу замечания, подбадривали.

В тот день мне посчастливилось встретить однокурсника — теперь уже заместителя командира отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона по идеологической работе 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии капитана Валентина Попелнухина:

— На этом параде нашему батальону выпала высокая честь представлять десантное соединение из Бреста. Нагрузка и ответственность достаточно большая. Но участие в военном параде того стоит. Через много лет, уволившись в запас, каждому военнослужащему приятно будет вспомнить, что именно ему выпал редкий шанс, чеканя шаг, пройти в парадном строю.

…Любопытно было наблюдать за тем, как с десяток мальчишек, вскарабкавшись на деревья, наблюдали за прохождением парадных расчетов. Кто знает, может, кто-то из этих ребят через несколько лет будет так же маршировать на этом строевом плацу, готовясь к своему первому военному параду?

Традиционно плац-концерт в исполнении сводной роты почетного караула на военном параде станет красочным и масштабным.

Под руководством своего командира майора Павла Шпарло воины РПК отрабатывали элементы будущего плац-концерта.

Вклад военнослужащих сводной роты почетного караула в повышение престижа не только Вооруженных Сил, но и всего государства переоценить трудно. Белорусские воины из РПК выступали с плац-концертом в столицах России, Катара, Венесуэлы и Китая. Из года в год их «строевое шоу» — а иначе и не назовешь — это действительно эффектное, завораживающее зрелище. «Сольное» выступление роты почетного караула каждый военный парад становится настоящим бриллиантом в его оправе.

Более шести часов в день проходит у военнослужащих этого элитного подразделения на плацу. Не забывают в РПК и о физической подготовке. Акцент делается на силовую составляющую.

Карабин, к слову, весит около четырех килограммов, удерживать его долгое время на весу по силам не каждому. Замереть в стойке «смирно» на несколько минут труднее, чем таскать пудовые гири. Практически каждый солдат роты должен уметь, как гимнаст, садиться на шпагат: от этого зависит эффект строевого шага.

— Шаг военнослужащего должен быть уверенным и четким, — поведал командир РПК майор Шпарло. — Все элементы будущего плац-концерта — наш коллективный труд. Над выступлением, кстати, думают не только офицеры — сержанты и солдаты тоже могут предложить что-то оригинальное. Зрителям всегда интересно, когда мы показываем нечто новенькое.

Офицер не стал выдавать всех тайн будущего праздника: его элементы пока держатся в секрете. Занавес поднимут только 3 июля — в День Независимости Республики Беларусь.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора