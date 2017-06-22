Обманчивая тишина…

На полигоне Чепелево продолжается состязание на звание лучшей разведывательной группы Вооруженных Сил Республики Беларусь с участием представителей Российской Федерации.

Вернувшись утром с выхода в район разведки, участники соревнования практически сразу приступили к выполнению следующего упражнения — ведению огневого боя при внезапном столкновении с противником. Каждый разведчик группы выполнял по одному упражнению тактической стрельбы. Воен­нослужащим предстояло продемонстрировать навыки скоростной стрельбы. Особенность тактической стрельбы заключается в отработке действий в обстановке, которую по условиям состязания, доводят разведгруппе за 10 минут до начала стрельб. Это может быть внезапная встреча с противником, прорыв рубежа блокирования или же ведение разведки.

Командир группы и его заместитель должны были поразить несколько целей из пистолета Макарова, разведчик-радиотелеграфист — из автомата АКС‑74, разведчик-пулеметчик — из пулемета, разведчик-снайпер — из снайперской винтовки Драгунова. Стрельба проходила из разных положений и рубежей открытия огня.

Cо стороны эти действия могут показаться сумбурными. Однако на самом деле в этой, на первый взгляд, неразберихе кроется серьезный элемент обеспечения живучести разведчика. Особенно в условиях внезапного соприкосновения с противником. Во многом здесь действует принцип «кто первый — тот и победил».

Следующее упражнение — проведение засады. По указанному маршруту предполагалось выдвижение автомобиля фельдъегерско-почтовой службы, перевозящего важные документы.

С появлением противника группа должна остановить автомобиль огнем из стрелкового оружия, захватить пленного, документы, заминировать машину и отойти в пункт сбора.

На подготовку отводилось 10 минут. Причем секундомер отсчитывал время с момента постановки задач командиром группе.

В исходном пункте выстроилась одна из разведгрупп. Командир отдает боевой приказ, в котором определяет роль для каждого военнослужащего. Спустя несколько минут он подает команду, и группа скрывается в лесу. Предательский хруст веток и неспокойное шуршание сухой травы прекращаются через каких-то пару секунд.

Тишина. И вдруг ее разрезает рев мотора. Колеса «вражеского» автомобиля мнут песчаную поверхность дороги, оставляя за собой огромный столб пыли. Машина имеет приличную скорость. Наблюдатель докладывает установленным сигналом о приближении «объекта». Раздается выстрел. Это снайпер «поражает» водителя. В кабине автомобиля — «минус один». Спустя мгновение с правого фланга на автомобиль обрушивается автоматная очередь. Группа захвата мчится к двери кабины.

— Не двигаться, руки — на лобовое стекло! — кричит один из военнослужащих, держа «недруга» на мушке.

Второй в это время быстро открывает дверь автомобиля и бросает на землю условного противника. Дальнейшее развитие событий также захватывающее и зрелищное. Пока один связывает пленного, другой ищет в кабине важные документы.

— Нашел!

— Ставь «подарок» (гранату в кабине грузовика) — и бегом на отход! — кричит ему командир группы.

Спустя мгновение разведгруппа вместе с пленным скрывается в лесистой местности. Опять наступает тишина. На все про все группе хватило около трех минут!

Разведчики сработали идеально? У опытного и строгого судейского комитета на этот счет было другое мнение. Пристально наблюдая за действиями разведгруппы, они в блокноты то и дело записывали штрафные баллы. Разбор полета: нарушение мер маскировки, одна «растяжка» не сработала, затвор автомата был передернут после команды «готов». Казалось бы — сущая мелочь. Но, как известно, из-за подобных недочетов в боевых условиях операция могла перейти из статуса «успешной» в статус «провальной» с самыми печальными последствиями.

После короткого отдыха разведгруппы приступили к очередному испытанию — разведке объекта противника. Участникам соревнования предстояло найти объект (узел связи условного незаконного вооруженного формирования), определить координаты с максимальной точностью и по радио передать их. И это при том что район поиска простирался на десяток километров в густолесистой местности. Неподготовленному человеку, наверное, проще найти иголку в стогу сена… На все это отводилось не более трех часов.

Данный этап является одним из основных, он определяет уровень профессионализма разведчиков. Ведь, помимо быстроты, ловкости, сноровки, участники состязания должны были также продемонстрировать свои навыки в военной топографии и связи.

Практически все разведгруппы выложились на сто процентов. Каждая из них показала достойные результаты.

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Дениса Малышица