Первая партия бронеавтомобилей CS/VN3 прибыла в Беларусь

Вчера в Национальный аэропорт Минск прибыла первая партия китайских бронеавтомобилей CS/VN3, которые поставляются в нашу страну в соответствии с соглашением между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством национальной обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи.

Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4 х 4 и предназначены для перевозки личного состава. Корпус машины полностью сварной и выполнен из стальной брони. Он защищает личный состав, а также узлы и агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков боеприпасов крупного калибра. Масса полностью снаряженного броневика — не более 8.700 кг.

Двигатель и трансмиссия в этом бронеавтомобиле смонтированы в передней части машины. Мощный турбодизельный мотор (245 л. с.) вкупе с механической пятиступенчатой трансмиссией способен разгонять броневик до 100 км/ч по шоссе. Также автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса пулей не менее 100 километров при скорости около 30–40 км/ч.

Внутри автомобиля могут размещаться два человека из состава экипажа — водитель и старший машины, а также восемь десантников с экипировкой (два из них могут размещаться на сиденьях с обеих сторон люка башни, а остальные — на скамейках вдоль бортов). Бронеавтомобиль может оборудоваться и вооружением: крупнокалиберным пулеметом или 7,62‑мм пулеметом, а также комплексом управляемого вооружения.

Особенностью китайских автомобилей является поднимающаяся подставка для пулеметчика под люком, а также упоры для спины. Это существенно облегчает работу стрелков во время ведения огня из пулемета.

Кроме того, бронеавтомобили оборудованы всеми современными опциями — климатической установкой, камерой заднего вида, усилителем рулевого управления. Приятно, что все надписи в салоне на органах управления выполнены на русском языке.

По словам водителей 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ), управлять более чем 8‑тонным автомобилем не сложнее, чем обычным внедорожником. Благодаря сравнительно небольшим габаритам автомобиль может применяться для ведения разведки и боевых действий в условиях города, а также участвовать в контртеррористических операциях. Кроме того, броневик может перебрасываться в зону конфликта всеми возможными способами — по земле, воздуху и воде.

Впервые эти бронированные автомобили были представлены общественности на китайской выставке вооружений Zhuhai Air Show в 2014 году. С тех пор автомобили были существенно доработаны для наших Вооруженных Сил.

С 26 мая по 9 июня группа наших военнослужащих находилась на обучении на китайском государственном заводе — предприятии-изготовителе этих машин. В ходе командировки водители и ремонтники получили опыт эксплуатации, ремонта и технического обслуживания данного образца, а также провели испытания броневиков на территории испытательного полигона завода.

— Во время командировки работниками завода были предоставлены необходимые фото-и видеоматериалы, касающиеся эксплуатации данных машин, а также выданы руководства по эксплуатации в печатном и электронном виде на русском языке, — отметил начальник отдела автомобильного управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Виктор Забродский. — Кроме того, вместе с первой партией бронеавтомобилей китайская сторона передала белорусским Вооруженным Силам и ЗИПы к ним: начиная от лампочек и предохранителей и заканчивая шинами и двигателями. В связи с этим проблем по обслуживанию и эксплуатации данных бронированных автомобилей не возникнет.

Одним из первых протестировал новинку заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Сергей Симоненко.

Стоит отметить, что очередная поставка бронеавтомобилей CS/VN3 планируется также на этой неделе. Всего же, по условиям договора, на протяжении этого года Беларусь получит около трех десятков броневиков.

Более подробную информацию о бронированных автомобилях CS/VN3 читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора