Хороший подарок преподнесли коллективу государственного учреждения «592‑й военный медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» в канун Дня медицинских работников. В торжественной обстановке состоялось открытие нового диагностического крыла лечебного заведения для функционирования клинической лаборатории. Для врачебного и среднего медицинского персонала ВМЦ это знаковое событие.

— Сейчас здесь сконцентрированы все наши диагностические отделения и кабинеты, которые до этого размещались по всем этажам учреждения, — отметил начальник 592‑го военного медицинского центра майор медицинской службы Александр Макаров. — Пациенты и больные получили возможность сдавать анализы, проходить необходимые обследования в одном месте, так сказать, по принципу «одного окна». Более того, все вновь открывшиеся диагностические кабинеты теперь находятся рядом с приемным отделением.

В отремонтированных кабинетах клинической лаборатории появилось и новое современное медицинское оборудование для эндоскопии, колоноскопии, гастроскопии… Подготовлены в профессиональном отношении и специалисты для работы на нем и проведения всех необходимых анализов и общих клинических исследований.

— Открытие обновленного диагностического крыла позволит специалистам выполнять свои профессиональные обязанности в более комфортных условиях. А еще — более эффективно справляться с потоком пациентов, расширить спектр проводимых клинических исследований и анализов не только для военнослужащих, ветеранов войны и Вооруженных Сил, но и для других жителей региона, не связанных с армией, но готовых заплатить за предоставляемые медицинские услуги, — отметил в беседе заведующий клинической лабораторией врач лабораторной диагностики Юрий Слоним. — Спасибо руководству на всех уровнях за подарок к профессиональному празднику. Мы, в свою очередь, будем продолжать качественно делать свою работу во благо жизни и здоровья людей, поддерживать авторитет нашего военного медицинского учреждения.

В торжественном открытии нового диагностического крыла 592‑го военного медицинского центра приняли участие командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович, представитель военно-медицинского управления Министерства обороны подполковник медицинской службы Андрей Даниленко и другие почетные гости. После символического разрезания красной ленточки присутствующие на торжественном мероприятии смогли ознакомиться с установленным в кабинетах современным оборудованием и возможностями клинической лаборатории 592‑го ВМЦ.

Подполковник запаса Николай Макаревич, фото автора