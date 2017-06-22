«Помним пылающий Гродно и тихий Неман в огне…»

Слова этой песни родились в первые дни Великой Отечественной войны. Автор строк неизвестен, как и судьбы тысяч солдат и офицеров, первыми принявших удар врага. Сегодня историки едины во мнении: участники приграничных сражений в Беларуси в 1941 году во многом начали ковать победу 1945‑го.

В три часа ночи к КПП пограничной заставы № 2, недалеко от деревни Головенчицы Гродненского района, шатающейся походкой подошел подозрительный человек. Караульный вскинул оружие, приказал остановиться. Застава находилась в 300 метрах от государственной границы СССР. Близость первого рубежа заставляла ее бойцов быть особенно бдительными. В раненом, истекающем кровью человеке боец узнал своего старшину. Тот указал в сторону границы и тихо сказал: «Там немцы. Много…». О происшествии немедленно доложили начальнику заставы старшему лейтенанту Александру Сивачёву. Офицер поднял заставу в ружье. Бойцы заняли огневые позиции. В 3 часа 45 минут по опустевшему городку пограничников ударила немецкая артиллерия.

Рано утром 22 июня части люфтваффе нанесли удары по советским аэродромам, местам сосредоточения войск, штабам, узлам сообщений, тяжелая артиллерия открыла огонь по приграничным районам. С началом артподготовки атаки командир моторизованного полка вермахта майор Ленз Вебер развернул свои подразделения в ротные походные колонны в непосредственной близости от польско-советской границы. После кампании в Европе Вебера повысили в должности и наградили железным крестом Теперь ему поручили особую миссию — в числе первых пересечь границу СССР.

Германские войска развернули наступление по всему фронту от Баренцева до Черного моря. Немецкие генералы использовали тактику «стального кулака». Мощные танковые соединения должны были рассечь советскую оборону и продвигаться в глубь страны. Следовавшая за танками пехота и артиллерия уничтожали окруженные части Красной Армии.

— Главный и самый мощный удар дивизии вермахта нанесли по Беларуси. Это самый короткий путь на Москву, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — Стратегическое направление прикрывали войска Западного особого военного округа. Военно-политическое руководство страны еще до начала войны стремилось повысить боевой потенциал его частей. С начала 1941 года округ активно получал комсостав из числа выпускников военных академий и передовую технику. В том числе новейшие танки Т‑34. Первые десять таких машин поступили на формирование 29‑й танковой дивизии в Гродно. К началу войны развернуть соединение не успели. Полки были укомплектованы только наполовину, на два-три экипажа приходился один устаревший легкий танк БТ‑5.

Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок планировал силами 9‑й полевой армии, усиленной 3‑й танковой группой, овладеть Гродно уже к 14 часам 22 июня. К исходу дня его войска должны были взять Щучин и Лиду. Немецкий генерал был настолько уверен в своем успехе, что еще до вторжения в СССР отдал приказ эскадре бомбардировщиков 2‑го воздушного флота в 9 утра 23 июня 1941 года сосредоточиться на аэродроме Лида. Однако бомбардировщики не приземлятся ни в 9, ни в 12 часов, ни позже…

В четыре утра моторизованный полк майора Ленза Вебера пересек государственную границу СССР. Колонна двинулась в направлении городка Сопоцкин.

«Канонада была слышна в Сопоцкинских тренировочных лагерях. Красноармейцы приходили в себя после мощного авиационного налета. Перевязывали раненых, хоронили убитых, собирали уцелевшее оружие и имущество. Комсостав принимал доклады о потерях. Чтобы привести часть в боеготовность «полная», нужно было время — двое-трое суток. Но сколько смогут продержаться пограничники: час, два, десять… Связь с вышестоящим штабом была нарушена. Молчали и телефонные аппараты на заставах. Ответ и так все знали: держаться, а если понадобится, стоять насмерть».

Из воспоминаний лейтенанта Семёна Ивлева.

29‑я дивизия отбивала одну атаку немцев за другой. Неожиданно бойцы услышали громкое «ура». Это вступили в бой части 85‑й стрелковой дивизии. Командир соединения вывел части из районов учебных сборов и после доукомплектования вооружением и боеприпасами мощным огнем встретил передовые немецкие части западнее Гродно. С ходу прорвать советскую оборону войска вермахта не смогли. Завязались ожесточенные позиционные бои.

Командир моторизованного полка майор Вебер радировал в штаб корпуса:

«Натолкнулись на сильное сопротивление противника западнее Гродно. Несем потери. Продвижение вперед невозможно. Имеющихся в наличии средств огневой поддержки (танки, артиллерия) недостаточно. Прошу поддержки авиации».

Остановив наступление противника, советское командование выиграло драгоценное время для ввода в бой резервов и подготовки линии обороны. Западнее Гродно оперативно возводили оборонительный рубеж стрелковые части, усиленные танковыми батальонами.

Активность советских войск не осталась без внимания немецкой авиации. Бомбардировщики «Юнкерс‑87» стремились сровнять с землей неподготовленные позиции, но никто из бойцов не бросил работу, не побежал.

«Тяжело было видеть, как беженцы откатывались на восток сплошным потоком, который прерывался только бомбежками противника. Но войска держались. Стояли насмерть».

Из воспоминаний Александра Олефира.

Утром 23 июня немцы при массированной поддержке авиации усилили натиск, но, натолкнувшись на мощное сопротивление, прорвать новый оборонительный рубеж советских войск не смогли. Взводные и ротные опорные пункты имели окопы в полный рост, пулеметные гнезда, ходы сообщения. Противотанковой артиллерии не хватало. В капониры установили танки Т‑26.

К полудню красноармейцы отбили две атаки противника. На ржаном поле догорало около 20 танков и бронетранспортеров. Потери немцев были велики.

Но командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Бока больше волновало время. Его войска серьезно выбились из плана наступления. Он требовал скорейшего прорыва советской обороны.

Подтянув резервы, противник готовился к новому штурму советских позиций. Вдруг немецкие солдаты услышали протяжное «ура». По приказу командующего войсками Западного особого военного округа генерала армии Павлова в контрнаступление перешли части 6-го и 11‑го механизированных корпусов. С воздуха их поддерживали самолеты 3‑го авиакорпуса бомбардировочной авиации. Задача соединений была уничтожить передовые части противника и к исходу 24 июня 1941 года освободить Гродно.

— Перевес сил был на стороне противника. Немцы в два раза превосходили советские войска по количеству личного состава и в три раза — по числу танков и самолетов. Советское командование рассчитывало перехватить инициативу за счет элемента внезапности, — рассказал Леонид Карачун. — Во многом это удалось. Бойцы, примкнув штыки, дружно поднялись из окопов. Шли смело, в полный рост.

Немцы такого поворота событий не ожидали. Части вермахта, привыкшие постоянно наступать, оборонительных позиций на промежуточных рубежах не создавали. От пуль и снарядов укрыться солдатам вермахта было негде.

Во фланг отступающему противнику ударили танки. В том числе новые Т‑34. Немецкая разведка долгие годы безрезультатно пыталась добыть чертежи этой сверхсекретной машины. В июне 1941‑го немецкие солдаты увидели ее в деле. Тридцатьчетверки уничтожали немецкие танки Т‑3, бронетранспортеры, сминали противотанковую артиллерию… На противника новая машина наводила ужас. Немцы беспорядочно отступали. К вечеру 24 июня 1941 года советские Т‑34 завязали бои на окраинах города.

К сожалению, реализовать планы не удалось. Немцы бросали в бой одну за другой свежие части, в то время как у советских войск заканчивались боеприпасы, а раненых и убитых не успевали эвакуировать с поля боя.

Сходящимися ударами на Минск 3‑я и 2‑я танковые группы отсекли советские войска от основных сил.

«Части потеряли связь. Но занятые позиции остались, люди остались, командир остался. Задача была поставлена, ее никто не отменял, и мы воевали до тех пор, пока в окопах оставались те, кто хотя бы одной рукой мог вести огонь из винтовки».

Из воспоминаний Евгения Удранко.

Противник рассчитывал расчленить и уничтожить остатки дивизий к 30 июня. Однако ожесточенные бои в западной части Беларуси продолжались вплоть до 10 июля.

Боеспособная группировка советских войск в Белостокском выступе создавала серьезную угрозу немецким тылам. Существовала опасность прорыва частей Красной Армии в южном направлении и соединения с дивизиями, обороняющимися на Западной Украине.

«Окруженные в обширном районе Налибокской пущи войска Западного фронта своими боевыми действиями сковывали более 25 немецких дивизий. В силу этого был создан большой разрыв между танковыми войсками группы армий «Центр» и ее пехотным эшелоном. Проблему создания ударной группировки для дальнейшего наступления, включавшей достаточные силы пехоты, в эти дни решить не удалось».

Из дневника начальника штаба верховного командования сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера.

Немецкое командование было вынуждено развернуть часть своих войск, развивавших наступление восточнее Минска. Советские группировки они атаковали обратным фронтом. Моторизованный полк майора Ленза Вебера вынужден был вернуться почти на 200 километров на запад. Часть усилили большим количеством крупнокалиберной артиллерии. Огневые удары она наносила практически круглосуточно. Бойцы погибали, но держали рубежи до последнего патрона.

Остатки дивизий выходили из окружения небольшими группами. По дороге они вели партизанские действия. Уничтожали живую силу, полевые склады, линии связи. Сводный отряд из уцелевших красноармейцев 29‑й и 85‑й дивизий и пограничников заставы Сивачёва на дороге Минск — Смоленск обстрелял штабной немецкий «опель», захватил важные документы, взял в плен командира полка майора Ленза Вебера. Из окружения бойцы вышли с трофеями. Языка и секретные карты они доставили в штаб 16‑й армии. Туда же передали Боевые Знамена своих частей. Они не достались врагу. Полки под теми же наименованиями сформировали заново.

К середине июля 1941 года в СССР завершилась мобилизация. Началось выдвижение войск 2‑го стратегического эшелона. Они заняли рубеж от Старой Руссы до Витебска и далее по течению Днепра до самого Черного моря. Впереди еще было четыре года войны. Но уже тогда никто не сомневался в нашей победе.

Юрий Андреев