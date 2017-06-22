…22 июня 1941 года. Предрассветный час. Солнцеворот. Самая короткая ночь в году подходит к концу.

Пограничные наряды и дозоры наблюдают необычное небесное явление. У самого горизонта, среди растворяющихся в первых лучах нового дня звезд, вдруг появляются сотни новых. Яркие и неизвестные, они медленно, но уверенно движутся на восток.

В эти минуты в оборонительной казарме мирно отдыхают бойцы 33‑го отдельного инженерного полка. Сон перед рассветом — самый сладкий и крепкий.

С запада начинает доноситься тревожный гул множества моторов.

Совсем скоро воинские части страны поднимут по тревоге. А здесь, в Брестской крепости, сигналом тревоги станет сама война. Спустя мгновение яростные вспышки взрывов будут исполнять свой смертельный танец на первых метрах нашей земли. А предрассветная тишина захлебнется в оглушительном грохоте…

Вместе с другими защитниками Брестской крепости бойцы 33 оип вступят в смертельное противостояние. Они не знают, что их казарма, которая станет рубежом их обороны, будет единственной уцелевшей частью северо-восточного обвода Цитадели. И спустя пятнадцать лет здесь появится музей обороны Брестской крепости. Место, которое расскажет потомкам о мужестве тех, кто принял первый удар той страшной кровопролитной войны…

Музей обороны Брестской крепости открыли 8 ноября 1956 года. С того времени в фондах собрали большое количество экспонатов времен Великой Отечественной войны. Ведущие музеи Москвы и Ленинграда делились своими коллекциями оружия и уникальными экспонатами. Сотрудники музея бережно собирали материалы об участниках сражений, встречались с ними и скрупулезно записывали воспоминания, открывали выставки и проводили экскурсии.

Благодаря проделанной ими в течение последующих десятилетий работе сегодня на 1.200 квадратных метрах музея представлено около четырех тысяч ценных экспонатов. А в фондах мемориала теперь около 90 тысяч предметов. Поисковая работа ведется до сих пор.

В начале 1959 года музей вошел в Международную ассоциацию музеев военной истории и оружия. В сентябре того же года из северо-восточной части Кобринского укрепления и Цитадели вывели воинские части. После этого вход в крепость стал свободным. Ранее попасть туда можно было только по пропускам.

Первое, что видят посетители при входе в музей, — большую стеклянную витрину. В ней, что символично, — земля с западного берега Буга, а также вещи неизвестных погибших защитников крепости: винтовка, наган, каска, фляга, солдатский медальон и фотокарточка. Кроваво‑алая надпись на витрине гласит: «Здесь каждый метр — свидетельство о прошлом, здесь шли бои, здесь вся земля — музей».

На первом этаже находятся портреты защитников крепости. С полотен смотрят бойцы, в жизнь которых, совсем юных, так не вовремя вторглась война. Гармонично дополняют портреты эскизы и картины, выполненные Аркадием Григорьевичем Павлюком. Работы этого талантливого художника, ветерана Великой Отечественной войны с видами Брестской крепости, руин и мест сражений отличаются особой художественной выразительностью и образностью.

Второй этаж. В слегка приглушенном свете многочисленные стенды, оформленные в красно-черной гамме. О героизме участников обороны Брестской крепости, об освобождении Бреста и Брестчины в июле 1944 года рассказывают немые свидетели той поры: исторические находки, предметы времен войны, образцы военной формы.

Художественное решение экспозиции продумано до мелочей. Создается эффект присутствия и полного погружения в обстановку той поры. Авиационные бомбы, грозно свисающие с потолка зала, словно падают с неба на голову. И будто слышен страшный вой ревунов пикировщиков.

На стене висит гитара. Она была оставлена кем-то в спешке, но ощущение — что звучала минуту назад. Что стало с ее владельцем? Выжил ли? Или канул в огненной бездне войны вместе с прерванной мелодией?

А вот будильник, стрелки которого навечно застыли в первые минуты войны. Арка из оплавленного огнеметами кирпича. Солдатские медальоны с сохранившимися надписями, сделанными наскоро чернилами и карандашами. Сильная по своему эмоциональному содержанию скульптура Александра Рыбкина «Стоим насмерть». Выцарапанная на стене надпись «1941 год. 26‑го июня. Нас было трое. Нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои». Все это отражает трагическую судьбу защитников Брестской крепости, а также тех, кто вынес на своих плечах весь ужас и всю боль оккупации.

На стенах музея много фотографий. С них смотрят на нас те, кто в страшные дни войны оказался в капкане. Фото тех, кто пережил ужасы войны, напечатаны на белом фоне, фото погибших — на черном. Символично. Но больно смотреть групповые снимки, где есть и черный цвет, и белый. Увы, фотографий на темном фоне в разы больше…

Экспозиция музея потрясающе многогранна.

Она дает возможность узнать, прочувствовать, хотя бы немного, хотя бы по касательной, ужасы той войны. Осознать ее чудовищную суть.

И главное — сохранить правду и память о том героическом поколении, о том времени.

Во имя погибших.

Во имя живых…

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора