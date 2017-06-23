ДОСААФ пришёл в БГУИР и остался

В первой половине июня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) представители Минской районной оргструктуры (РОС) и Центрального совета ДОСААФ приняли участие в церемонии закрытия проекта университета «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!», ориентированного на студенческую молодежь.

Главной целью прихода Минской РОС ДОСААФ в БГУИР стало развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Оборонное общество планирует вовлечь в ряды ДОСААФ, свои спортивные секции и одновременно набрать на учебу в автошколы значительное количество студенческой молодежи. Первым, кто за последние годы перешагнул порог университета с такими конкретными целями, стал председатель Минской РОС ДОСААФ полковник запаса Валерий Карпов. Руководство университета сразу проявило интерес к предложению оборонного общества и пообещало всячески способствовать развитию досаафовского движения в БГУИРе.

В фойе главного корпуса университета была развернута выставка спортивных судомоделей и ракетомоделей, фотовыставка «Спорт в ДОСААФ», производилась запись желающих обучаться в автошколе оборонного общества (в тот день студентам предоставили значительные скидки) и вступить в ряды ДОСААФ. Представляли многовекторную деятельность оборонного общества сотрудники ДОСААФ Валерий Карпов, Виктор Коско, Василий Стружевский, Дмитрий Калмыков и другие.

Экспозицию ДОСААФ посетили и ознакомились с деятельностью оборонного общества заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, главный врач Городского центра здоровья Снежана Кавриго, ректор ­БГУИР Михаил Батура и проректор университета по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов, представители профессорско-преподавательского коллектива. Кстати, с интересом слушала рассказ о современной жизни ДОСААФ и приглашенная на мероприятие теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщикова.

В актовом зале университета наряду с другими высокими гостями перед студентами выступил главный тренер национальных и сборных команд по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, семикратный чемпион мира по судомодельному спорту досаафовец Дмитрий Калмыков. Примечательно, что он окончил факультет радиотехники и электроники БГУИР, в родном университете его хорошо знают и гордятся своим знаменитым выпускником.

Дмитрий Калмыков рассказал о современной деятельности ДОСААФ, сделав акцент на спортивной составляющей. В свою очередь, ректор университета Михаил Батура вручил Дмитрию Ивановичу благодарность коллективу ДОСААФ за активное участие в проекте «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!». Михаил Батура подчеркнул, что руководство БГУИР готово всячески содействовать любым контактам с оборонным обществом и впредь будет развивать это продуктивное сотрудничество.

Сегодня ДОСААФ активно развивает 22 вида спорта, включающих в себя более 60 спортивных дисциплин. Сотрудники оборонного общества приглашают к себе студентов заниматься в различных секциях и кружках технического творчества.