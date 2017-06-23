Душа автомобилиста по-другому не может…

— Родился я в Гомеле, там окончил 10 классов школы. А потом поступил в…Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, — начал рассказ мой собеседник, а я чуть не выронил ручку из рук.

— Жили в Гомеле, а учиться решили в Уссурийске? — переспросил я с явным сомнением.

— Ну да. Учился на Дальнем Востоке, — спокойно ответил офицер запаса. — Еще в военкомате я заинтересовался этим высшим учебным заведением, к тому же захотел побывать в ином климатическом поясе, почувствовать военную романтику…

«Автомобили, автомобили буквально все заполонили»… Эту некогда известную песню в исполнении опять же некогда известного музыкального коллектива «Веселые ребята» навряд ли знает современное поколение. Но сам факт остается фактом — автомобили все заполонили. А еще они заполонили собой всю жизнь подполковника запаса Николая Осипенко — ныне председателя районной организационной структуры ДОСААФ города Логойска.

Судите сами — четыре года отучился в Уссурийском высшем военном командном автомобильном училище, получил права категорий В, С и Е, после чего в качестве командира взвода — преподавателя учебно-автомобильной бригады (что располагалась в 1990‑х годах в Плещеницах) обучал вождению автомобиля солдат. Спустя определенное время, пройдя ряд ответственных должностных ступеней, Николай Викторович стал начальником автомобильной службы 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ). А в 2007 году был назначен на должность преподавателя на военно-техническом факультете в Белорусском национально-техническом университете — естественно, на кафедре автомобильной техники, где завершил службу в должности начальника цикла.

В 2013 году мой собеседник был уволен в запас, но автомобили из его жизни не ушли — сейчас он возглавляет Логойскую районную организацию ДОСААФ, одной из основных задач которой является и подготовка водителей категорий А, В, С, Д, Е.

Мы поговорили с Николаем Осипенко о том, что же дала ему служба в армии, какие качества привила, каким человеком помогла стать. Начали с его стажировки во время учебы в военном вузе.

— Стажировался я в должности начальника автомобильной службы в артиллерийском полку. Тот месяц запомнился мне тем, что стажировка проходила при отсутствии штатного начальника автослужбы, и мне приходилось с первого дня вникать в курс дела и решать реальные задачи в пункте постоянной дислокации части. Я, будучи курсантом, занимался такими важными вопросами, как автотехническое обеспечение, контролировал специалистов ремонтных подразделений, по сути — выступал и организатором, и руководителем, — рассказал мне Николай Викторович. — Наверное, это было похоже на то, когда людей учат плавать, кидая их в воду. Но так или иначе мне в полку оказали нужную помощь.

Потом, как я уже упомянул, была офицерская служба в учебной автомобильной бригаде. Придя лейтенантом в 1992 году в (прославленную в те времена) «учебку» автомобилистов, молодой офицер выступал уже в роли преподавателя. Как вы понимаете, это совсем другая роль, требующая навыков методиста, психолога, если хотите.

Сперва учебная автомобильная бригада готовила специалистов по вождению и эксплуатации многоосной колесной техники МАЗ‑543 (547), а через год — еще и механиков‑водителей БАЗ на специальном колесном шасси. При всем прочем важно было не только изучить устройство машин, но и ­обучить солдат грамотной езде — на автодроме бригады.

— Эта должность (преподавателя. — Авт.) научила меня быть собранным, добросовестно готовиться к занятиям, отрабатывать конспекты, грамотно общаться с обучаемыми и при этом, владея всей специфической терминологией, уметь объяснять на пальцах простому солдату все нюансы нелегкой автомобильной науки, — пояснил мой собеседник. — А во время практических занятий я нес ответственность и за их жизни, ведь вождение крупногабаритных машин — штука непростая.

Определенное время офицер прослужил на 43‑м арсенале ракет и боеприпасов — в качестве начальника транспортного участка, где были свои особенности службы, ведь часть эта, по сути, известна и своим расположением (в лесу, вблизи города Добруша), и своей историей — в свое время здесь хранились ядерные боеприпасы. Капитан Николай Осипенко за время службы здесь стал еще более ответственным, внимательным к мелочам, проще говоря, стал настоящим профессионалом.

Именно поэтому принятие дел и должности начальника автослужбы в 361‑й базе охраны и обслуживания (ЦОВУ) и дальнейшая служба в ней прошли, как говорится, безболезненно. А после нее, став старшим офицером, Николай Викторович контролировал уже других офицеров — будучи старшим инспектором и ревизором в командовании Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Весь свой богатый опыт он впоследствии передавал курсантам военно-технического факультета в БНТУ, ведя у них дисциплину по устройству, эксплуатации и ремонту автомобильной техники. Там же, на кафедре автомобильной техники, он стал старшим преподавателем, а впоследствии — начальником цикла. Стоит ли рассказывать, с каким интересом слушали курсанты офицера, повидавшего немало за годы службы, а самое главное — настоящего специалиста, прикипевшего душой к военным автомобилям?

Как я писал выше, сейчас Николай Викторович (и подчиненная ему организация) занимается подготовкой водителей. Помимо непосредственной организации процесса обучения, в том числе и участия в экзаменационной комиссии при сдаче на права, офицер запаса отвечает за исправность техники и автодрома, наличие горючего, профессионализм инструкторов по вождению. К этому всему мой собеседник подходит по-хозяйски грамотно и уверенно — свое дело он знает отменно.

— Кроме всего прочего, мы участвуем в деле военно-патриотического воспитания молодежи, — добавил Николай Викторович. — Так, у нас есть секция по стрельбе, в рамках которой местные школьники стреляют в тире из пневматической винтовки. Во время занятий или соревнований я по возможности делюсь с ними воспоминаниями об армейской службе, стараюсь привить любовь к Отечеству, равно как и своим двум дочкам — Анне и Елизавете…

У такого профессионала в автомобильном деле, конечно же, есть и личное авто. Не буду в цветах и красках пояснять, что обслуживанием этого не боевого, но все же «коня», занимается сам автовладелец. Это и так ясно. Что уж там говорить — иногда, вспоминая молодость, подполковник запаса Николай Осипенко умело водит технику по автодрому. С азартом, задором и обязательно с любовью к машинам. Душа автомобилиста по-другому не может!

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской