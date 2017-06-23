…И стреляем отлично!

На днях в центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов департамента охраны МВД завершился открытый чемпионат Министерства внутренних дел по стендовой стрельбе, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Команда ДОСААФ в составе Александра Драгуна и Макара Данилевича заняла второе место, а в личном зачете досаафовец Макар Данилевич стал победителем.

В церемонии открытия и закрытия чемпионата по стендовой стрельбе приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, председатель Центрального совета ­ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман, руководители различных структур и организаций. В соревнованиях приняли участие 15 команд из силовых ведомств, структур и общественных объединений. Стрельба производилась из охотничьих ружей по запущенным с разных углов и направлений ярким летящим тарелочкам в целом ряде упражнений.

Призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место заняла команда Министерства внутренних дел, серебро досталось участникам команды ДОСААФ, а третьими стали стрелки Государственного комитета судебных экспертиз.

В личном зачете победителем стал Макар Данилевич — представитель команды ДОСААФ, второе место занял Вадим Синявский, а третье — Дмитрий Петрушенко (оба участники команды МВД).

Награды призерам вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич. В свою очередь, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Алексей Мирошниченко вручил грамоты оборонного общества членам ДОСААФ: Макару Данилевичу — за успешное выступление на чемпионате и Ольге Спасёновой — за музыкальное сопровождение соревнований. Ольга исполняла популярные мелодии на электроскрипке в перерывах между выполнением упражнений участниками состязаний.

За наших спортсменов болели, создавая им благоприятные условия для хорошего выступления, члены оборонного общества подполковник в отставке Владимир Мостовенко, Андрей Сюняков, Михаил Ковалёв, Павел Власенко и Татьяна Мирошниченко.

Подводя итоги чемпионата, глава МВД генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич отметил, что за два дня состязаний каждый участник показал свое мастерство и наметил планку для выступления в будущем. Министр внутренних дел также поблагодарил организаторов и судей за хорошую работу и профессионализм, а спортсменов — за достойные результаты.