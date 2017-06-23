И у разведки – боевой порядок

На полигоне 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады продолжается состязание на звание лучшей разведывательной группы Вооруженных Сил Республики Беларусь. В мероприятии также принимает участие разведгруппа Вооруженных сил Российской Федерации. Позади у участников соревнования – несколько сложнейших этапов, однако его программа составлена таким образом, чтобы каждый день раскрывать все новые профессиональные качества разведчика.

Одно из многочисленных испытаний, уготованных судейским комитетом, появилось в программе подобных состязаний несколько лет назад. Отработка разведки населенного пункта была внедрена в качестве обязательного элемента боевой подготовки разведчиков, исходя из анализа современных локальных конфликтов. По замыслу, группы должны провести разведку населенного пункта по маршруту выдвижения в условиях возможного противодействия условного противника. Разведчикам предстояло идентифицировать десять разнотипных мишеней, обозначающих четыре цели. Кроме того, группа должна была отработать действия при внезапном нападении противника. А он мог появиться на маршруте в любом месте. Разведчикам отводилось не более пяти секунд на то, чтобы после первого выстрела противника выявить направление ведения огня и быстро изготовиться к стрельбе.

Следующий этап состязания — преодоление водной преграды. В условиях установившейся жаркой и сухой погоды он вызывал у разведчиков приятные ассоциации и желание как можно быстрее прибыть к стартовой точке испытания.

Для кого-то искупаться летним деньком в озере — расслабляющий отдых, но для разведчиков это покорение водной стихии — обязательный элемент боевой подготовки. Их задача — бесшумно, с максимальной скоростью преодолеть указанный водный участок со своим оружием и снаряжением. При этом во время выполнения упражнения они должны были придерживаться боевого порядка, как говорится, порох держать сухим, чтобы в любой момент во время переправы ответить огнем противнику.

Каждая группа переправлялась по-своему. Для того чтобы содержимое рюкзаков не промокло, одни натягивали на них специальные водонепроницаемые чехлы, другие — большие полиэтиленовые пакеты. Последним было заметно проще переплыть на другой берег за счет воздушной прослойки, которая образовывалась между скарбом и поверхностью пакета, что придавало рюкзаку хорошую плавучесть. В качестве маскировки — дары матушки-природы: листья осоки, можжевельник. Они подходят для этих целей как нельзя лучше.

Разведчики аккуратно, чтобы не создавать предательских волн, толкали перед собой рюкзаки, водрузив на них оружие. На протяжении всего водного вояжа оно должно было находиться в готовности к открытию огня.

Упражнение выполнялось на живописном лесном озере. Наблюдательным пунктом для экзаменаторов послужила беседка, подступ к которой располагался в нескольких метрах от водного маршрута разведчиков. Потому любой недочет в действиях участников состязания был виден зоркому судейскому взору. Даже один неловкий всплеск мог обернуться для разведгруппы штрафными баллами.

Конечно, выйти сухими из воды в прямом смысле слова разведчикам не удалось, а вот в переносном — некоторым из них — вполне.

Во время водной переправы одной из групп судья промолвил: «Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках!». Не согласиться здесь со знаменитой фразой из полюбившегося многим фильма «Полосатый рейс» было сложно!

Немного придя в себя после заплыва, участники состязания приступили к следующему испытанию — прохождению «тропы разведчика». Даже для хорошо подготовленного человека комплекс препятствий, который состоит из более чем 20 различных элементов, — довольно тяжелое упражнение.

Проволочный забор, динамическая стенка, наклонная лестница, узкая канализационная система — это только малая толика имеющихся элементов, которые группа должна преодолеть за кратчайшие сроки, скрытно и бесшумно. Ведь каждое препятствие — это не отдельно установленное сооружение, а целый комплекс, для того чтобы оценить действия разведгрупп в условиях городской обстановки. Здесь многое зависит от слаженности разведгруппы и товарищеской взаимопомощи.

Одним из элементов было преодоление рва, наполненного водой. Быстро пробежать по бетонной 20‑сантиметровой в диаметре балке не так-то просто. А если еще и вскинуть на плечи жилистого 80‑килограммового, условно раненного боевого товарища, то разведчик и вовсе должен продемонстрировать не только богатырскую силищу, но и настоящие чудеса балансировки.

Все препятствия разведгруппы преодолевали вместе, строго соблюдая боевой порядок: пока тыльный дозор не прошел препятствие, головной не мог приступать к преодолению следующего. Для связи между собой воины использовали жесты, глухие хлопки и специальные звуки, имитирующие голоса животного мира, характерные для определенного времени года.

Когда я наблюдала за прохождением данного этапа, мне не давал покоя какой-то странный звук, похожий на стрекотание кузнечиков. «Свихнулась, что ли?» — подумала про себя. И вдруг заметила источник звука: он исходил из уст одного из разведчиков. Конец июня, самый пик активности этих прыгучих насекомых…

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Дениса Малышица