Непримиримые… разошлись с миром

На стадионе ДОСААФ в поселке Боровая под Минском состоялся очередной матч чемпионата Центральноевропейской лиги по мотоболу. Встречались давние непримиримые соперники — команды «Заря» (Минск) и «Милда» (Кретинга, Литва).

Начало первого периода было динамичным, прошло на высоких скоростях. Взаимные быстрые атаки заставляли вратарей нервничать и смотреть в оба.

Через считаные минуты матча фортуна улыбнулась нашим гостям. Мяч в ворота «Зари» забил игрок под вторым номером — капитан команды «Милда» Ренатас Жюбрис. К слову, для него это был 190‑й мяч в чемпионатах Центральноевропейской лиги и Республики Беларусь.

Однако минчане не смутились. Этот мяч словно добавил «бензина в кровь» игрокам нашей команды. Не прошло и нескольких минут, как уже вратарь литовской команды уныло вынимал мяч из своей сетки. Гол литовцам забил седьмой номер «Зари» Валерий Бабарико.

Затем пошла вязкая игра. Соперники в активной контактной борьбе то и дело «роняли» друг друга на покрытие стадиона. Не обходилось и без голевых моментов, но в итоге первый период закончился с ничейным счетом 1:1.

Во втором периоде, как под копирку, повторилась ситуация начала матча. Вновь первыми отличились игроки литовской «Милды». И опять ликовал автор очередного гола — неутомимый Ренатас Жюбрис. Однако радовались прибалтийские гости недолго. Буквально через минуту тот же минчанин Валерий Бабарико вновь сравнял счет.

Литовцам это явно не понравилось, и они «включили повышенные скорости». Атаки стали ну очень быстрыми. В итоге мощного натиска гостей на ворота хозяев поля счет стал 3:2. С такими цифрами на табло закончились второй и третий периоды.

А вот четвертая пятнадцатиминутка матча выдалась интригующей и богатой на голы. Сначала Ренатас Жюбрис увеличил разрыв в счете до двух мячей. Капитану нашей команды Сергею Куприянчику удалось отыграть один мяч, но литовцы вновь увеличили разрыв. Практически тут же неутомимый минчанин Валерий Бабарико вновь сократил отставание. Счет стал 5:4 не в нашу пользу.

Литовцы ничего не могли поделать с самым напористым игроком «Зари» и на последней минуте матча сыграли против него явно грубо. В ворота «Милды» был назначен пенальти, который великолепно реализовал многократный призер чемпионатов Европы, мастер спорта международного класса Сергей Куприянчик. В итоге — боевая ничья. Окончательный итог матча — 5:5. Литовцы — раздосадовались, а белорусы — облегченно выдохнули.

Статистика встреч в открытых чемпионатах Беларуси и Центральноевропейской лиги до данной встречи выглядела так: команды «Заря» и «Милда» провели между собой 20 встреч, из которых минчане семь раз праздновали победу, в 11 потерпели поражение и два матча сыграли вничью. При этом белорусы забили 42 и пропустили 72 мяча.

Хочется подчеркнуть, что на все мотобольные матчи вход для зрителей бесплатный. Самая свежая информация о прошедших и предстоящих играх размещается на сайте www.rstk.by в разделе «Мотобол».

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