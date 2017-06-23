Низкий поклон вам, солдаты…

…Давным-давно сказано: никто не забыт, и ничто не забыто. Но от красивых слов до добрых дел часто лежит очень долгая дорога. Порой должны пройти десятилетия, прежде чем подвиги и имена героев будут навечно вписаны в память людскую.

Так было и на этот раз. Семь с лишним десятилетий прошло со времени того, в общем-то незначительного по масштабам Великой Отечественной войны, боя, который вели бойцы и командиры спецотряда НКВД «Славный», прежде чем было установлено место захоронения двоих из этих героев.

Наверное, не нам, а только нашим внукам и правнукам суждено будет установить имена и найти могилы всех тех, кто погиб в те страшные и героические годы…

28 ноября 1943 года. Могилевское шоссе между Червенем и Поплавами

На горе, на горочке стоит колоколенка,

А с нее по полюшку лупит пулемет.

И лежит на полюшке

сапогами к солнышку

С растакой-то матерью

наш геройский взвод…

(Леонид Сергеев. «Колоколенка»)

…Сначала вдалеке послышался злой лай голодных псов, а через несколько минут из-за поворота шоссе показалась голова походной колонны.

Место для засады командир роты спецотряда НКВД «Славный» Конрад Мадэй выбрал не ахти какое: лес здесь, за Червенем, возле деревушки Красный Угол был вырублен метров на 300–400 в обе стороны от шоссе. Но лучший участок искать было некогда, а упустить немцев было нельзя — патронов у партизан оставалось совсем мало. Поэтому, дождавшись, пока противник подойдет как можно ближе, партизанский командир скомандовал:

— Огонь! В атаку — вперед! Ура! — и первым бросился к застывшим на мгновение на шоссе от неожиданного шума грязно-серым фигурам.

— За Родину! За Сталина! — закричали партизаны, дружно высыпая из лесу. — Ура-а‑а!

Они бежали изо всех сил: надо было успеть выскочить на шоссе, прежде чем опомнившиеся фашисты залягут и откроют огонь.

Но они не успели… Коротких очередей пары «дегтярей», один из которых к тому же почти сразу же смолк, было явно недостаточно, чтобы смести немцев с дороги, а редкие выстрелы трехлинеек (по одной обойме на ствол!), сделанные на бегу, уходили в серое осеннее небо.

Немцы же — как видно, матерые вояки — среагировали на внезапную атаку очень грамотно. Они быстро попадали на дорогу кто где стоял, выбросили перед собой солдатские ранцы и мешки, установили на них стволы и открыли огонь.

Конрад Мадэй понял, что трагическая развязка боя вот-вот наступит. Сейчас немцы бросят гранаты, а уцелевших партизан покосят пулеметами!

Первые гранаты взорвались, осыпая осколками скорчившихся на земле людей. Кто-то страшно закричал от боли…

И вдруг… На левом фланге, где до шоссе оставался всего один бросок, длинной очередью (наверняка последними патронами в диске!) зашелся чей-то ППШ! Немецкие пулеметы на мгновение смолкли: пулеметчики ловили на мушку наглого партизанского автоматчика.

Но этого мига партизаны не упустили — несколько донельзя грязных фигур прыгнули в кювет и, оказавшись в мертвом пространстве, выскочили на дорогу. Они смешались с залегшими немцами и с жуткими матюгами последней ярости заработали ножами, штыками, кулаками и прикладами!

Командир отделения старший сержант Алексей Усачев, 20‑летний богатырь, ударом приклада отбросил одного немца, но второй успел выстрелить. С пулей в груди он повалил и его, но тут целая очередь прошила тверского парня! Алексей рухнул обратно в кювет…

Старший лейтенант Григорий Головин, возглавивший эту безумную рукопашную свалку, схватился с дюжими баварскими пулеметчиками. Политрук роты Михаил Баштан катался в грязи с толстым унтером, отбивая его потную руку с ножом. Командир отделения Лёша Киселёв спокойно, как на учении, отбил удар штыка и затыльником приклада нанес сокрушительный удар в лицо заросшему бородой обер-ефрейтору. Абашев, Фомин и Столяров дрались с немцами как в деревенской драке, стенка на стенку…

Жуткие, нечеловеческие вопли, крики и тяжкий запах сырой людской крови плыли над дорогой. И немцы, залегшие на шоссе, и партизаны, затаившиеся среди пней и кустов придорожной вырубки, с ужасом смотрели на это дикое безумие рукопашного побоища…

Внезапно Мадэя кто-то дернул за плечо. Он оглянулся, увидал огромные от ужаса глаза связного и услышал его прерывистый хрип:

— Командир… Немцы… От Червеня… Идут на грузовиках… Это подмога им…

Конрад быстро просчитал обстановку. Когда немецкое подкрепление ударит партизанам во фланг, дела будут совсем швах: они просто не дадут отступить его роте в лес и всю ее здесь положат. Значит, надо срочно отходить.

— Передать по цепи: приготовиться к отходу! — скомандовал Мадэй.

А тем временем рукопашный бой на левом фланге потух как костер, в который не подкладывали дров: почти все участники его полегли замертво, уцелевшие отползли в кюветы — в одном харкали кровью партизаны, а напротив, через дорогу, в грязной канаве бинтовали раны немцы.

Мадэй бросил взгляд на свои «командирские» — бой шел уже больше часа.

— Отходим! Раненых выносить! Командиры и коммунисты прикрывают отход! — закричал он.

…Тот, кто не отходил после неудачного боя под вражеским огнем, тот, кто не отползал назад, пятясь по-рачьи и молясь всем святым, тот, кто не выносил с поля боя раненых однополчан, — тот войны не видал. А быть может, оно и к лучшему — не надо ее, проклятую, ни видеть, ни слышать.

Вот только забывать ее нельзя…

16 июня 2017 года. Деревенское кладбище в Червенском районе

Мои года как поезда проходят,

Но прихожу сюда хоть раз в году,

Где пахота заботливо обходит

Печальную фанерную звезду.

(Юрий Визбор.

«Рассказ ветерана»)

— После долгих поисков в архивах мы нашли место, где захоронены двое участников того боя, — подполковник запаса Николай Александрович рассказывает об этом очень спокойно. Но я знаю, какой титанический труд был проделан для того, чтобы найти это маленькое деревенское кладбище.

В канун столетия образования органов ВЧК — КГБ ветеранская организация ведомства готовит к изданию исследовательский труд, посвященный деятельности спецотрядов НКВД на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Благодаря работе в архивах было установлено место захоронения бойца и одного из командиров спецотряда НКВД «Славный», ранее неизвестное.

В том тяжелом бою на Могилевском шоссе 28 ноября 1943 года погибло четверо партизан. Как следует из архивных документов, двое из них — старший сержант Алексей Усачёв и старший лейтенант Григорий Головин — похоронены на кладбище в деревне Колеина.

И сегодня мы направляемся туда, чтобы возложить венок на могилу героев.

Пока мы едем к деревушке Колеина, затерявшейся среди полей и лесов Минщины, вспоминаем все, что знаем о деятельности спецотряда НКВД «Славный».

Спецотряд «Славный» был сформирован 15 февраля 1942 года. Командиром был назначен старший лейтенант (затем капитан, майор) Анатолий Петрович Шестаков, комиссаром отряда — Василий Сергеевич Пегов, начальником штаба — Иван Фёдорович Медведченко, начальником разведки — Василий Васильевич Рыкин.

Уже 20 февраля 1942 года отряд перешел линию фронта и 23 февраля прибыл в Дятьковский район Брянской области. Боевая деятельность его в тылу врага продолжалась до 7 июля 1944 года. За 30 месяцев отрядом было пройдено 1.500 км по тылам врага. 15 месяцев отряд находился в Брянской области, остальное время — на территории БССР.

В результате боевых действий было убито 1.287 немецких солдат и офицеров, 500 изменников Родины, взято в плен до 400 солдат и офицеров противника. Спецотряд уничтожил 22 железнодорожных эшелона и один бронепоезд, 80 автомобилей, 30 мотоциклов, 300 повозок, два танка, два бронетранспортера и бронемашину, разгромил 27 гарнизонов противника, сжег 10 казарм, подорвал 14 дзотов… Потери отряда составили 80 человек убитыми, 185 — ранеными, двое были взяты в плен и казнены…

Место вечного привала двух старых солдат Великой Отечественной войны встречает нас шелестом берез и сосен, оградками могил и … удивительной тишиной. Такой, как будто здесь навсегда остановилось время…

Народу здесь много. Это делегация ветеранов Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в составе председателя правления Белорусской общественной организации ветеранов КГБ «Честь» заслуженного сотрудника органов государственной безопасности полковника в отставке Алексея Петровича Васильева, членов совета ветеранской организации управления военной контрразведки БООВ КГБ «Честь» подполковника запаса Николая Николаевича Александровича, подполковников в отставке Вячеслава Антоновича Борщевского и Виктора Михайловича Игнатова.

Взрослые и дети читают стихи, произносят речи. Митинг, центром которого стал скромный бетонный обелиск на братской могиле с надписью «Вечная слава партизанам — героям Великой Отечественной войны», идет своим чередом.

А я представляю, как холодным ноябрьским днем 73 года тому назад здесь стояли бойцы и командиры «Славного»… Наверное, они в скорбном молчании положили тела своих боевых товарищей в свежую могилу, бросили по горсти земли. Командир роты и командир отряда сказали несколько слов о погибших.

Взметнулись вверх винтовки, пистолеты и автоматы. Но осеннюю непогодь не прорвал четкий залп воинского салюта, а лишь трижды сухо щелкнули курки: патроны нужны были народным мстителям для святого дела — уничтожения черной фашистской нечисти, в которую они вот уже второй год вгоняли свои меткие пули.

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — наверное, именно этими словами закончились тогда партизанские похороны. И «Славный» пошел воевать дальше, и дальше пошел воевать весь народ, вся страна…

…Мы уходим с маленького деревенского кладбища. Низкий поклон вам, солдаты, отдавшие свои жизни за нашу Родину!

Пройдет совсем немного времени — и здесь будет установлена мемориальная доска с именами героев. Вот только… Уважаемые читатели, уважаемые краеведы, архивисты, музейные работники, может быть, у кого-нибудь из вас есть фотографии Алексея Усачёва и Григория Головина?

Если у вас чудом сохранились фотографии наших героев, то, пожалуйста, свяжитесь с нашим военным информационным агентством «Ваяр»: нам всем, всей Беларуси они очень нужны!

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской