Под куполом, в воде и на суше

Недавно на аэродроме Боровая Минского аэроклуба ДОСААФ прошел

I открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютно-атлетическому многоборью. В нем приняли участие 11 команд и 5 спортсменов в личном первенстве. Всего в соревнованиях участвовали 49 спортсменов — 28 мужчин и 21 женщина.

Парашютно-атлетическое многоборье — интересная спортивная дисциплина, которая была очень развита во времена Советского Союза. После распада страны был период, когда данное многоборье в Беларуси не проводилось. Хотя, скажем, в Российской Федерации оно всегда оставалось достаточно популярным.

В 2016 году при активном участии ДОСААФ парашютно-атлетическое многоборье в Республике Беларусь было возрождено, и оборонное общество включило его в свой календарный план спортивных мероприятий. Теперь данные соревнования проводятся систематически. В прошлом году состоялся кубок, а в этом — уже проводится чемпионат Республики Беларусь.

Парашютно-атлетическое многоборье включает в себя прыжки с парашютом на точность приземления, плавание на дистанции 100 метров вольным стилем, бег (мужчины — 3.000 метров, женщины — 1.500 метров).

Итоги I открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютно-атлетическому многоборью таковы: в личном зачете среди мужчин первое место завоевал Вячеслав Севницкий (Могилевский аэроклуб ­ДОСААФ), втрое — Вахтанг Куршубадзе (Минский аэроклуб ДОСААФ), третье — Максим Азарчик (силы специальных операций Вооруженных Сил). Среди женщин равных не было Валерии Борисовой (Могилевский аэроклуб ДОСААФ), несколько отстала от нее Татьяна Наливайко (силы специальных операций Вооруженных Сил). Замкнула тройку призеров Ксения Григорьева (Минский аэроклуб ДОСААФ).

Упорная борьба развернулась у мужчин (юниоров). Здесь на высшую ступень пьедестала почета взошел Вячеслав Севницкий (Могилевский аэроклуб ДОСААФ). Серебро и бронза достались двум представителям Минского аэроклуба ДОСААФ — Вахтангу Куршубадзе и Дмитрию Ищенко.

В категории «Женщины (юниоры)» победила Валерия Борисова (Могилевский аэроклуб ДОСААФ), чуть уступила ей Екатерина Молокович (Минский аэроклуб ДОСААФ) и замкнула тройку Дарья Бурина (Гродненская область).

В командном многоборье первую строчку итогового протокола заняла команда сил специальных операций Вооруженных Сил (Максим Азарчик, Андрей Остапенко, Андрей Белодед, Татьяна Наливайко), вторую — команда «Минск‑1» (Дмитрий Ищенко, Александр Трошин, Вахтанг Куршубадзе, Александра Садовникова), третью — команда Витебского аэроклуба ДОСААФ‑1 (Олег Береснев, Наталья Лапшина, Дарья Андреева, Сергей Кожан).

Зато в командных прыжках на точность приземления лидировала команда Витебского аэроклуба ДОСААФ‑1 в этом же составе, на втором месте оказалась команда «Минск‑3» (Елена Сталькова, Виктория Солдатова, Ксения Григорьева, Ксения Дапиро), на третьем — команда «Могилев» (Андрей Шурин, Вячеслав Севницкий, Денис Кабанов, Валерия Борисова).

Интересно, что в командном многоборье в состав команды могут входить спортсмены как мужского, так и женского пола. При этом обязательно участие не менее одной женщины или юниорки.

Главным судьей соревнований был судья национальной категории Сергей Донченко, а главным судьей-секретарем — судья по спорту 1-й категории Валентин Бойко. Каких-либо нареканий на их работу не было, результаты состязаний были утверждены своевременно.

Подготовкой и организацией чемпионата занимались Центральный совет ­ДОСААФ, Минский аэроклуб ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта.