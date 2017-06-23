Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О ветеранах».

Проект закона представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Министр отметила, что в настоящее время правовые основы и меры социальной защиты ветеранов устанавливает закон от 17 апреля 1992 года. «Разработка изменений в этот документ обусловлена необходимостью закрепления в законе такой категории ветеранов, как ветераны органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, а также согласования норм указанного закона с принятыми ранее законодательными актами», — пояснила она.

Ирина Костевич рассказала, что сейчас законом предусмотрены категории ветеранов органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по ЧС.

«Следовательно, органы финансовых расследований Комитета госконтроля являются единственной военизированной структурой, сотрудники которой не имеют права на получение статуса ветеранов данных органов, что влечет неравное положение этих лиц по сравнению с лицами в иных структурах. Вместе с тем органы финансовых расследований являются государственными правоохранительными органами, обеспечивающими экономическую безопасность страны», — подчеркнула она.

Второй важный момент, по словам министра, — обеспечение возможности участия государственных органов, местной исполнительной власти в финансировании мероприятий, проводимых общественными объединениями ветеранов.

«Предлагается дополнить закон нормой, предоставляющей право государственным органам, органам местного управления и самоуправления участвовать в финансировании за счет средств республиканского и местных бюджетов в мероприятиях, проводимых общественными объединениями ветеранов в соответствии с государственными программами в области социальной защиты ветеранов», — сообщила Ирина Костевич. По ее словам, на указанные цели на 2017 год уже предусмотрены средства республиканского и местных бюджетов.

Ко второму чтению законопроект будет доработан.

БЕЛТА