Судьба офицера: от Сталинграда до Берлина

начало > 20 июня 2017 г.

«Чтоб взяли эту высоту!..»

— Мы прибыли к Кюстрину — крупному индустриальному и транспортному центру и вместе с тем укрепленному оборонительному узлу, — вспоминает Владимир Бородин. — Немецкое командование называло этот город воротами в Берлин. Там находились военные училища, склады военного имущества, техника, боеприпасы.

В январе 1945‑го началась переправа через Одер. Передовые части успели проскочить реку по льду. Немцы спохватились, взломали лед артиллерией. И нам пришлось ждать. Нацисты взорвали все мосты, кроме одного железнодорожного, который соединял Кюстрин с Берлином. По нему, кстати, ходили поезда даже тогда, когда советские войска уже подошли к Одеру.

Мы перешли на западный берег по мосту, который построили наши саперы. Надо было ликвидировать немцев на высоте 85,5 — оттуда они просматривали весь Одерский плацдарм, в том числе и места переправ. Эта задача была поставлена 220‑му гвардейскому стрелковому полку, которым командовал гвардии полковник Михаил Шейкин (впоследствии — Герой Советского Союза).

В это время там оказался и мой отец. Он позже и рассказал мне эту историю.

Командующий 8‑й гвардейской армией генерал Василий Иванович Чуйков вызвал к телефону заместителя командира по политчасти 28‑го гвардейского стрелкового корпуса гвардии полковника Бородина: «Чтобы взяли эту высоту!».

И вот приходит разведчик, докладывает: «Немцы сидят в траншеях, ужинают». В этот момент и решили атаковать. Ударные группы начали наступление, устроили переполох в стане врага. Немцы побежали.

А мы тем временем устроились на огневых позициях. Немцы сильно не беспокоили — из-за возвышенности им было тяжело прицельно стрелять.

Снаряды у нас были уже на исходе. В тяжелейших боях за освобождение Польши наша армия потеряла тысячи человек.

…Гвардии лейтенанту Бородину приказали взять 31 грузовой автомобиль и отправляться в Познань за боеприпасами. Офицер организовал колонну, двинулись в путь. Ехали ночью, фары не включали. По дороге Владимир задремал. Проснулся от того, что машину стало резко подкидывать. Оказалось, что шофер последовал примеру старшего и тоже уснул — съехали в кювет. После остановки колонны машину вытянули на дорогу.

— Приехали на склад боеприпасов в Познань. Я как глянул — море машин, и все — за боеприпасами, стоять в очереди будем, наверное, целый месяц. Нашел командира взвода, ответственного за погрузку, говорю: «Слушай, не могу ждать…». Кое-как договорились. Наши студебекеры быстро загрузили снарядами.

В «гости» к врагу

Однажды ночью к Владимиру Бородину пришел командир батареи: «Слушай внимательно. Приедут студебекеры, привезут орудия — четыре 105‑мм немецкие легкие полевые гаубицы и две 152‑мм старые «шнейдеровки». Каждую ночь тебе будут подвозить боеприпасы — чтоб по тысяче снарядов отстреливал в сторону немцев». Офицер также дал координаты целей. Несколько ночей взвод Бородина бил по Зееловским высотам трофейными снарядами.

— Мы были уже на этом плацдарме, когда командир батареи пришел с новой задачей, — вспоминает фронтовик. — Мы прицепили к тракторам две 152‑мм гаубицы. А у «шнейдеровки» ведь не станины, а лафет, на который можно было положить только два снаряда. И вот едем ночью по хорошей дороге — тишина, покой. Командир батареи — на переднем тракторе, я чуть позади. Смотрю — с правой стороны в кювете сидят красноармейцы. Спрыгнул, подбежал к ним. И состоялся у нас интересный диалог:

— Вы что здесь делаете?

— А это командный пункт роты.

— Как роты?! А где противник?

— Да в метрах 150 отсюда.

Я бросился вперед — к командиру батареи. Показываю: глуши мотор! Остановились, стали разворачиваться. И тут немцы, расстроенные, что мы не заехали к ним в «гости», открыли огонь из пулеметов. Едва ноги унесли.

Метрах в двадцати от дороги домик был, мы — к нему. А там стояла наша тридцатьчетверка, которая стала лупить по немцам в ответ. Мы под этот шум успели заехать за дом, отцепили и установили орудия. Тракторы ушли. Хотели окопаться, но не получилось: только лопата вошла в землю — появилась вода, нельзя было ничего сделать. Мы досками закидали орудия, замаскировались. От жажды губы сохли и трескались. Назад посмотришь — глянец воды. Но выжидали, терпели, оставались на позиции. Уже стемнело, когда сбегали с ведрами к той воде и напились от души. А утром как глянули — да это же болото! Но никто не пострадал.

Стрельба «на глаз»

— Ночью вызывают меня на командный пункт полка, — рассказывает Владимир Бородин. — Прихожу, а там начальство — несколько генералов. Мне сообщили, что завтра мой взвод участвует в артиллерийской подготовке.

С одной стороны был населенный пункт Киц, за которым располагалась железная дорога, соединявшая Кюстрин с Берлином. Чуть дальше стояла 5‑я ударная армия. Необходимо было ликвидировать коридор, разделявший 5‑ю ударную и нашу 8‑ю гвардейскую армию. До нас там прошло уже несколько артиллерийских подготовок — теряли людей, орудия… Не могли никак ничего сделать. Я говорю: «Во‑первых, у меня нет панорам (то есть фактически прицел не работает)». — «Это, — отвечают, — твои проблемы». — «А во‑вторых, — продолжаю, — у меня всего четыре снаряда!» — «А вот это уже проблема ваша», — говорят кому-то из присутствовавших.

Как только забрезжил рассвет, прибежал арттехник дивизиона: «Идите забирайте снаряды». Они были сгружены за километр с лишним от нас. Представьте себе: масса каждого снаряда 46 килограммов, а я тогда сам весил ненамного больше! Побежали мы с бойцами выполнять эту непростую задачу. Не успели — началась артподготовка. По кювету с левой стороны дороги ползком мы добирались к своей огневой позиции — немцы уже били вовсю. Стреляли из тяжелой самоходно-артиллерийской установки «Фердинанд». Надо чем-то отвечать, но как?

Хорошо учили нас в военном училище артиллеристы старой закалки. Был у нас преподаватель капитан Игин. Он как-то раз на огневой подготовке спросил: «А если разобьет вам осколком прицел, что будете делать?». И научил нас: «Откройте затвор и по нижней производящей, по самой резьбе смотрите в сам ствол. И по стволу наводите орудие куда надо». Я эту науку вспомнил и наводчику объяснил. И первым же снарядом мы уничтожили здание, из которого вела огонь немецкая самоходка. Четыре наших снаряда — четыре дома как не бывало! Тут поднялась пехота и заняла деревню.

За выполнение этого задания к ордену Красной Звезды (заслуженному в боях на Украине. — Авт.) на моей груди добавился орден Отечественной войны ІІ степени.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из открытых источников

Окончание следует

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