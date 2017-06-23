Встреча с главами МИД

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) прошла вчера в Минске.

«Основной темой дискуссии во время форума становится возрастающая роль стран — членов ЦЕИ в продвижении совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Большой Европе, включая объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе и укрепление прагматичного экономического сотрудничества между различными интеграционными форматами», — рассказали в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи министров был рассмотрен вопрос реформирования ЦЕИ в свете новых вызовов и изменений в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы, произошедших за последнее десятилетие.

Председательство в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) — дополнительная возможность для Беларуси улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера на встрече с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран — членов ЦЕИ.

«Мы рассматриваем свое председательство как уникальную возможность для эффективного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы, — сказал Александр Лукашенко. — Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ и проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество».

Кроме того, Беларусь считает свое председательство в ЦЕИ отличным подспорьем для интенсификации взаимодействия с другими ее странами-членами. Так, некоторые из присутствующих делегатов, кроме участия в сегодняшнем мероприятии, проводят двусторонние встречи со своими белорусскими коллегами. «Очень надеюсь, что по их итогам будут достигнуты конкретные договоренности в политической и экономической областях», — заключил глава государства.

БЕЛТА