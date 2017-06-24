«Александр Трифонович, здравствуйте. В городе Гвардейске я стою…»

Александр Твардовский. Имя этого поэта тесно связано с историей нашей газеты. Именно с ее страниц 4 сентября 1942 года «Василий Теркин» шагнул в народ. А последнюю точку в поэме поэт поставил в Тапиау, ныне город Гвардейск Калининградской области. День Победы Александр Трифонович встретил здесь вместе с редакцией фронтовой газеты «Красноармейская правда», преемницей которой и является «Белорусская военная газета. Во славу Родины».

11 апреля 1945 года (через день после окончания штурма Кенигсберга) в газете был опубликован очерк Твардовского «Кенигсбергское утро». Автор писал: «И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии».

Под впечатлением от увиденного поэт буквально за один день написал последнюю главу «Василия Теркина». В письме от 4 мая 1945 года своему родственнику фронтовику М. Г. Плескачевскому Александр Трифонович сообщил, что за зиму сделал «три новые главы Теркина» и что ему предлагается поездка в Берлин: «Сижу с командировкой в кармане, а один за другим отпадают варианты возможной машины: та испортилась, ту не дают, ту обещали, да что-то не едут. Дело для меня не в сенсации — таковой уже нет, а в том, понятном для всякого интересе и желании после четырех лет мотания на войне увидеть ее месторождение, город, с которым столько связано адресованных ему проклятий и пр… В общем, работа моя заканчивается, по совпадению, с окончанием войны. Нужно еще одно усилие освеженных души и тела — и можно будет поставить точку».

По воспоминаниям Алексея Кондратовича со ссылкой на самого Твардовского, «последнюю главу «От автора» поэт написал словно бы на одном дыхании, в настроении на редкость духоподъемном, 9 мая 1945 года, в День Победы… Твардовский еще рассказывал, что он нашел укромное местечко, да еще заперся там и решил во что бы то ни стало завершить свою книгу».

Вот что рассказывал писатель Евгений Воробьев в своих воспоминаниях об этом историческом дне: «Стоя на крыльце уцелевшего дома, где ночевали сотрудники редакции, Александр Твардовский вместе со всеми участвовал в салюте, оглушившем Тапиау. Свои патроны расстрелял, выпросил запасные обоймы у писателя Мориса Слободского и художника Ореста Верейского».

В настоящее время в Гвардейске на доме № 21 на улице Калининградской, где размещалась редакция фронтовой газеты «Красноармейская правда», установлена мемориальная доска А. Т. Твардовскому, а с 2010 года в городе Гвардейске проводятся «Теркинские чтения».

В июне нынешнего года они прошли уже в восьмой раз. Писатели и поклонники творчества Твардовского собрались у дома, где поэт создавал последние главы своей знаменитой поэмы, и возложили цветы к мемориальной доске. Затем участники мероприятия направились к скульптуре Василия Теркина, которая была установлена недавно около библиотеки имени А. Т. Твардовского.

К слову, идея установки памятника родилась в ходе «Теркинских чтений» в прошлом году и нашла широкую поддержку литературной общественности, местных органов власти и жителей города. В течение года был разработан и утвержден проект, выполнены все необходимые согласования, и 5 мая 2017 года состоялось открытие памятника Василию Теркину.

«Александр Трифонович, здравствуйте. В городе Гвардейске я стою. На улицу пришел Калининградскую, где когда-то были вы в бою…» — калининградский писатель Юрий Крупенич свое стихотворение «Разговор с Твардовским» написал под впечатлением этого фестиваля-конкурса.

— С каждым годом конкурс становится все более популярным. В нем участвуют не только жители Гвардейска. На «Теркинские чтения» приезжают представители творческих союзов, поэты и барды из всех районов Калининградской области, — рассказала председатель жюри руководитель литературного объединения «Импульс» Нина Рыкова.

Со сцены местного Дома культуры звучали стихи и песни о войне, о родном крае, о любви к Родине. Жюри, в состав которого входила и я, было трудно определить лучших — каждый автор был достоен высоких оценок. И все же — несомненным лидером был признан автор стихотворения «Он в разведку ушел» Александр Гахов.

В богадельне старик

с головою седой, словно снег,

Был оставлен родней…

доживать на земле тяжкий век.

Средь других горемык,

в этой жизни познав что почем,

Не нашел в этот миг,

кто б надежно подставил плечо.

Боевой офицер на войне

шел во вражеский тыл,

Невредим был и цел

и не раз «языка» приводил.

Был разведчиком дед,

так скрестились судьба и стезя.

Смерть без всяких примет —

по-иному в разведке нельзя.

Если ранят тебя,

в путь последний проводит наган,

Чтобы ты, уходя,

не оставил ни шанса врагам.

Если нет сил в руке,

верный друг никогда не предаст —

Палец бел на курке…

Он исполнит, сжав сердце, приказ.

…Смерчем вздыблена твердь,

и средь минного поля — одни.

Плен страшнее, чем смерть,

а разведка — элита войны.

Друг не смог застрелить,

через фронт дотащил… доволок…

И судьбу не сменить —

выжил дед, но остался без ног.

Он детей воспитал,

да и к тяготам жизни привык.

Только день тот настал,

стал не нужен безногий старик.

Снова дыбом земля,

хоть минуло с войны много лет.

И, по зыби скользя,

горло вскрыл себе лезвием дед.

Вороненый бы ствол…

Но ни звука, ни стона в ночи…

Он в разведку ушёл,

а в разведке умри, но молчи.

Сквозь кровавый свой бред

об одном пожалел лишь старик:

Друга верного нет…

напоследок… с кем мог закурить.

Приз Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» был вручен воину-интернационалисту Марату Байбурину за стихотворение «Непрочитанное письмо». На создание поэтического образа его вдохновила встреча с дочерью известного татарского поэта-фронтовика Фатыха Карима — Лейлой. Трогательные строки, понятные каждому, не оставили зрителей равнодушными, у гостей фестиваля на глаза навернулись слезы.

Кстати, при подсчете голосов выяснилось, что авторы, занявшие остальные места, шли вплотную к победителям, с минимальным отрывом, что говорит о высокой конкуренции и отличном результате всех участников творческого конкурса.

…Отзвучали аккорды бардовских песен, прочитаны строки стихов, вручены призы победителям. Прощаясь, участники и гости фестиваля-конкурса поэзии и авторской песни говорят друг другу: «До новой встречи!», потому что знают, что ровно через год, в июне, они вновь встретятся в Гвардейске на улице Калиниградской, 21.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр», фото автора

Минск — Калининград