«Чистое небо» ждёт

«Армейские международные игры — 2017»

На этой неделе в Китае состоялась презентация будущего места проведения этого престижного международного армейского конкурса.

Представители Вооруженных Сил Республики Беларусь по приглашению военного и военно-воздушного атташе при Посольстве КНР в Республике Беларусь старшего полковника Шэн Юэчжуна посетили будущее место проведения международного конкурса «Чистое небо — 2017». Это состязание в рамках Армейских международных игр состоится через месяц в городе Корла автономного района Урумчи Китайской Народной Республики.

Старшие офицеры группы войсковой ПВО подполковник Александр Левый и подполковник Виталий Ефанов провели рекогносцировку трассы, на которой в скором времени нашим зенитчикам предстоит состязаться с коллегами из других стран.

Китайские военнослужащие наглядно продемонстрировали порядок преодоления препятствий всех трех этапов конкурса. Кроме того, хозяевами турнира была подготовлена подробная презентация различных элементов инфраструктуры «Чистого неба — 2017», были показаны бытовые условия размещения участников конкурса, их рацион и порядок организации питания, проведены консультации по многочисленным вопросам.

— Мы согласовали с китайскими коллегами порядок обеспечения белорусской команды средствами вооружения и военной техники, а также доставку участников конкурса к местам его проведения, познакомились с местным климатом и рельефом трассы, — рассказал подполковник Виталий Ефанов.

В программу подготовки нашей команды были оперативно внесены соответствующие коррективы, и сейчас белорусские зенитчики продолжают активно готовиться к международному конкурсу «Чистое небо — 2017» на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО с учетом обновленной информации.

Старший лейтенант Евгений Довгаль, «Ваяр»