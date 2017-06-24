И золото погон, и звон медалей…

Вчера состоялся 10‑й, юбилейный выпуск офицеров факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь. С его открытием в 2006 году завершилось формирование белорусской национальной военной школы. С этого момента она приобрела законченный вид, включает все три ступени военного образования. Можно сказать, что от суворовских лампасов до генеральских готовят теперь на Родине. В этот день дипломы получили и выпускники командно-штабного факультета.

…10.00. Зал Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В парадном строю замерли офицеры — выпускники факультета Генерального штаба Вооруженных Сил и командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь.

В числе почетных гостей — министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ергали Булегенов, начальники структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил, представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Многие из них в свое время прошли обучение на этих факультетах. Шитье золотых погон. Блеск аксельбантов. Звон медалей.

Нынешние выпускники будут использовать все свои знания и опыт для повышения эффективности обеспечения национальной безопасности государства.

— Национальная военная школа активно развивается и обеспечивает самодостаточность независимой суверенной республики в решении важнейшей государственной задачи — подготовки кадров для всех звеньев управления системой обеспечения военной безопасности, — подчеркнул в своем выступлении глава белорусского военного ведомства генерал-лейтенант

Андрей Равков.

Военная академия готовит руководителей высшего ранга не только в интересах Вооруженных Сил, но и в интересах других силовых структур и органов государственного управления. Такая локализация обучения оправданна. Формирование в ходе учебы единых взглядов слушателей на явления, процессы и события военно-политической и стратегической обстановки в дальнейшем способствует эффективному взаимодействию руководителей высшего звена и возглавляемых ими органов управления при решении различных, в том числе и общих задач. Это ежегодно подтверждается в ходе комплексных учений и совместных тренировок.

— Исключительно важно то, что во время учебы офицеры делятся друг с другом своим практическим опытом, — сказал заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев. — Таким образом, каждый слушатель получает возможность дополнить предусмотренный программой учебный материал уникальной информацией, беседуя со своими сокурсниками.

Давний лозунг «Кадры решают все» актуален и в современных условиях. Знания и интеллект востребованы во все времена и в любом государстве. Это аксиома. Ведь высокообразованные люди являются элитой общества, а постоянный спрос на высшее образование — мировая тенденция.

Успешная подготовка высококлассных специалистов невозможна без постоянного совершенствования учебных программ, внедрения новых образовательных методик и технологий, развития материально-технической базы, изучения и использования передового опыта страны и зарубежья.

Все это в полной мере присуще факультету Генерального штаба и командно-штабному факультету Военной академии Республики Беларусь. Именно поэтому она стала авторитетной кузницей кадров с высшим военным образованием как в нашей стране, так и за ее пределами. Ярким примером тому стало присутствие в строю выпускников офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан. Это свидетельствует об эффективности сотрудничества между нашими странами и правомерности многовекторной политики Республики Беларусь, а также о высоком качестве белорусской военной школы.

…Наступила торжественная минута прощания выпускников с Боевым Знаменем Военной академии. Этот ритуал отзывается в сердце каждого офицера. Наполняет его особым смыслом.

Звучит барабанная дробь. Офицеры синхронно снимают фуражки… Дробь… Все опустились на колено перед символом воинской чести, доблести и славы. Снова сердца будоражит дробь, и головы, точно по команде, склонились вниз.

Все замерли.

Даже время, кажется, остановилось, понимая великий смысл этого ритуала. Великую силу традиций, на которых стоял, стоит и будет стоять белорусский офицерский корпус. На которые опирается белорусская военная школа.

Ее создание полностью оправдало себя.

И сомнению данный факт не подлежит.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской