Подарок для пациентов

Последний рабочий день уходящей недели для сотрудников и пациентов 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил был событийным. Здесь состоялось открытие кабинета магнитно-резонансной томографии.

А начиналась эта история в 2015 году, когда в ходе двусторонних переговоров на межпарламентском уровне было достигнуто соглашение о предоставлении Республике Беларусь Китайской Народной Республикой безвозмездной технико-экономической помощи в виде двух магнитно-резонансных томографов. В рамках контракта китайская компания China Meheco Co., Ltd, уполномоченная правительством Китая, поставила Министерству обороны Беларуси аппараты магнитно-резонансной томографии Superstar 0.35Т.

Белорусская сторона обеспечила таможенное оформление и хранение данной аппаратуры, оформила разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на ее медицинское применение, а также подготовила помещения для размещения аппаратов. Один из них поступил на оснащение 1134‑го военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил, другой — 432 ГВКМЦ. В нынешнем мае работники компании China Meheco Co., Ltd установили и настроили магнитно-резонансные томографы, обучили работе на них белорусских операторов и технический персонал.

— До недавнего времени медицинская служба Вооруженных Сил Беларуси не была оснащена подобными диагностическими аппаратами, — рассказал начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Между тем магнитно-резонансная томография — это самый современный и безопасный метод диагностики.

Он обеспечивает визуализацию глубоко расположенных тканей, обладает высокой точностью результатов, значительно облегчает постановку окончательного диагноза и повышает положительный результат лечения. Магнитно-резонансная томография позволяет значительно расширить возможности лучевой диагностики заболеваний головного и спинного мозга, повреждений костно-суставной системы, а также новообразований.

…В торжественной церемонии ввода в строй кабинета МРТ участвовали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин, первый заместитель председателя исполкома — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, начальник военно-медицинского управления белорусского оборонного ведомства полковник медицинской службы Алексей Еськов, представители Министерства обороны Беларуси, Посольства КНР в Республике Беларусь, руководство и работники 432 ГВКМЦ.

— С помощью магнитно-резонансных томографов мы будем диагностировать те заболевания, которые раньше не могли, — подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Равков. — И я хочу выразить огромную благодарность людям, которые имели непосредственное отношение к тому, чтобы аппараты МРТ появились в наших военных медцентрах: главе китайской дипломатической миссии Цуй Цимину, Виктору Гуминскому, а также строителям, инженерам и другим специалистам, без знаний, умений, опыта и усилий которых ничего не получилось бы. Пусть эта аппаратура приносит пользу пациентам!

По словам Виктора Гуминского, данное событие является красноречивым примером белорусско-китайского сотрудничества, которое имеет многолетнюю историю и с каждым годом крепнет в различных областях. А магнитно-резонансный томограф — это своеобразный подарок для пациентов, которые будут добрым словом вспоминать тех, кто его сделал.

В заключение церемонии министр обороны Республики Беларусь вручил памятные сувениры специалистам, которые занимались установкой и настройкой аппаратуры. Затем для генерал-лейтенанта Андрея Равкова была проведена небольшая экскурсия по кабинету МРТ, в ходе которой были продемонстрированы возможности нового оборудования.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова