Судьба офицера: от Сталинграда до Берлина

начало > 20 июня 2017 г.

Победа!

— В марте 1945‑го у нас появились немецкие панорамы и горы снарядов для четырех захваченных 105‑мм немецких гаубиц, — рассказывает Владимир Бородин. — Мы стали бить прицельно — с командного пункта корректировали наш огонь. Немцы почувствовали, что дело пахнет керосином, и начали отчаянно, из последних сил садить по нам. Очень горько от того, что в самом конце войны потерял я своих людей — командира орудия, телефониста, радиста. Сам едва остался в живых…

Мы огневую позицию заняли посреди леса — вырубили деревья, сделали сектор обстрела. Немцы как «нащупали», откуда мы бьем, начали обстреливать батарею, не жалея снарядов. Последняя огневая у нас была (как я уже позже определил по карте) на месте болота. Мы ящиками из-под снарядов вымостили дорожку, закатили туда орудия и стреляли. Немцы народ рациональный: карту смотрят — болото, не может там артиллерия стоять. Поэтому немецкие снаряды рвались впереди и позади нас! А мы продолжали стрелять.

Потом пришла пора ударить по Кюстрину. Привезли нам комплект снарядов с удлиненными гильзами. А у нас казенник на короткие рассчитан. Что делать? Предлагали даже зубилом укорачивать гильзы. Но я нашел другой выход. Честно признаюсь, в мирное время нас могли бы за это и посадить! Но на войне только смекалка и спасает. Мы вычищали отстрелянные короткие гильзы, вытаскивали капсюли из новых (ювелирная работа!) и снаряжали старые. И продолжали вести огонь…

После взятия Кюстрина в ночь на 16 апреля зажглись знаменитые прожектора Маршала Советского Союза Георгия Жукова, началось наступление.

— В 20‑х числах апреля мы подошли к Берлину, — вспоминает фронтовик. — Начались тяжелые бои в городе. Немцы мобилизовали все силы, которые у них оставались. Особенно донимали фаустпатронщики, стрелявшие из окон зданий.

Остановились мы в Тиргартене. Там располагался центральный немецкий узел связи — несколько бункеров, на которых были установлены зенитные орудия. Сами бункеры уходили вниз на несколько этажей, где находились горы боеприпасов и продовольствия.

Последний свой залп я дал 2 мая. После двух часов дня немцы начали массово сдаваться. Война заканчивалась. В тот же день я встретился с отцом. К слову, до этого мы мельком виделись в 1944 году на Днестровском плацдарме. Гвардии полковник Бородин куда-то мчался на лошади. Кто-то крикнул мне: «Смотри, отец твой!». Тут уже он сам заметил меня, подъехал. «Ты как тут?» — спрашивает. «Да вот, стреляю». — «Ну смотри, не посрами». В Берлине отец нашел меня, подарил красивый концертный аккордеон. Он торопился в Москву — поступать в Военную академию. В следующий раз мы с ним увиделись только через несколько лет.

Нашу 43‑ю гвардейскую пушечную артиллерийскую армейскую бригаду перевели на берлинский аэродром Темпельхоф. Но нужно было определиться с местом постоянной дислокации. Вначале остановились в деревне Топхин, где немцы раньше снаряжали боеприпасы. Там на складе бойцы нашли много материи красного цвета. С нею связана забавная история.

Утром всех вдруг подняли по тревоге, выстроили на плацу и объявили: «Всем, кто успел сшить себе из найденного материала нижнее белье, немедленно снять и выбросить!». Не нашлось таких. Тогда зампотех принес рулон этой ткани, развернул его, бросил зажженную спичку… и материал мгновенно вспыхнул ярким пламенем. Оказалось, что в него немцы заворачивали порох для ускорения горения порохового заряда. Тут уж практически все бойцы начали быстро сбрасывать с себя одежду.

9 мая мы передислоцировались в другое село. Обосновались, выстроили в ряд орудия и пошли осмотреться. Идем с одним лейтенантом и вдруг слышим залп. Ну, думаем, немцы опять прорвались. Как рванули назад, к своим орудиям. Неслись, не замечая заборов! И тут слышим крики: «Победа! Победа!». Так закончилась для нас эта страшная война.

Артиллерист меняет профессию

Вскоре 43‑й гвардейской бригаде установили новое место дислокации — город Альтенбург. Там артиллеристы переоборудовали бывшие немецкие конюшни под хранилища для техники. Орудия выстроили в ряд. Чистка, смазка, зачехление — началась рутинная работа. Потом еще были плановые учения, маневры. Владимир Бородин помнит, как помогал немецкому инженеру-электрику оборудовать миниатюр-полигон для занятий — договаривался с заводами и магазинами о поставках необходимых деталей.

— До 1948 года я проходил службу в Германии. Скучал по Родине жутко! — вспоминает ветеран. — Пришел как-то к командиру бригады: «Сколько мне можно тут служить? Пора бы уже и в Союз». Он в ответ улыбнулся и сказал: «Через неделю по замене поедешь в артиллерийскую бригаду в Мукачево Закарпатской области».

Двадцатилетний фронтовик, старший лейтенант, на груди которого красовались два ордена Отечественной войны и орден Красной Звезды, — вся жизнь у него была впереди. Вскоре судьба развела Владимира Бородина с артиллерией — старший офицер батареи отправился на курсы политсостава. После этого он попал в роту связи отдельного батальона связи 318‑й горно-стрелковой дивизии.

— Прихожу в роту, а командира нет, — вспоминает Владимир Васильевич. — По замене он должен был прибыть из Польши. Месяц нет, второй… Получилось так, что я командовал ротой, был сам себе замполитом. Еще меня избрали секретарем парт­организации батальона. А когда приболел заместитель командира батальона, я исполнял и его обязанности. Командир батальона тогда шутил: «Слушай, Бородин, четыре должности тебе одному — не многовато?».

С образованием Львовского корпуса ПВО в городе Тернополе был сформирован отдельный радиотехнический батальон. Туда майор Бородин прибыл на должность заместителя командира по политической части.

— Командир корпуса лично со мной беседовал, — рассказывает фронтовик. — В батальоне было полно кадровых проблем — командир и замполит уволились, зампотех уехал на Дальний Восток, а начальник штаба отказался принимать командование воинской частью: наслужился, мол. Предстояло много работы по обеспечению боевой деятельности батальона…

Вскоре майор Бородин окончил центральные офицерские курсы радиотехнических войск ПВО во Владимире, сдал экзамены на классность и уехал в город Стрый Львовской области. Там в то время началось формирование радиотехнического батальона, который офицер впоследствии возглавил.

Спустя некоторое время подполковник Бородин стал командиром 80‑го отдельного полярного радиотехнического батальона, который дислоцировался на Новой Земле.

— С 1961 по 1963 год я проходил службу на архипелаге, — вспоминает Владимир Васильевич. — В то время там активно проводили испытания ядерного оружия. Наши радиолокационные станции засекали наземные, воздушные взрывы, которые производились за десятки километров от нас. Когда сбросили с самолета бомбу мощностью в 50 килотонн (в 2,5 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму!), мы стояли на улице за 200 километров. Наблюдали ярчайшую вспышку, а затем ядерный гриб. Радиации, конечно, тогда наглотались…

Вернувшись в Стрый, офицер еще некоторое время командовал радиотехническим батальоном. Потом попал в госпиталь. После выписки Владимира Бородина из медицинского учреждения в 1964 году к воинскому званию подполковник добавилось завершившее его военную карьеру слово «запаса».

Владимир Васильевич перебрался с семьей в Минск. В 1975 году по ходатайству Советского районного военного комиссариата города Минска (где Владимир Бородин работал в комитете содействия) и представлению военного совета КБВО фронтовику было присвоено очередное воинское звание — полковник.

Сегодня полковник в отставке Владимир Бородин чувствует себя хорошо. Он даже часто забывает о том, что ему уже 92 года. Но никогда не сотрутся из памяти ветерана огненные версты Великой Отечественной.

— На войне не было времени на страх, — признается фронтовик. — Всегда знал, что мне нужно выполнить задачу, при этом постараться сберечь людей и технику. Часто прибегал к военной смекалке. Потому, наверное, и выжил…

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото из архива Владимира Бородина