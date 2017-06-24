Век майора Романова

К 100-летию офицера-фронтовика

Что ощущает человек, подошедший вплотную к вековому рубежу? Сожаление, радость, грусть, гордость?.. Рядовым событием такой юбилей никак не назовешь. А если учесть, что мой новый знакомый — участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, причем из числа тех, кто ходил в атаки и вел за собой бойцов, был контужен и полдюжины раз ранен, много лет добросовестно служил и трудился в мирное время, то слово «век» в применении к этому мужественному человеку наполнится просто-таки огромным смыслом.

Накануне юбилея

— Так каково это, когда позади столетие? — спросила у ветерана накануне юбилея.

— Каково? — лишь на несколько секунд задумался майор в отставке Пётр Романов. — Радостно! Рад, что дожил не только до Победы, как иногда мечталось на фронте, но и до таких солидных лет, рад, что был солдатом и стал офицером, что принес пользу государству, прожил с любимой женщиной всю жизнь и вырастил сыновей…

Пётр Семёнович видит (не глазами, которые его подводят, так душой), как молодо расцветает страна, он слышит (отказал слух, так еще не остыло горячее сердце) ее сильный пульс. Ветеран там, где особенно ощущается движение жизни, и пусть туда не донесут ослабевшие ноги, птицей долетят его свободные от бремени болезней мысли…

Майор в отставке Романов ждал приближающегося юбилея и предвкушал предстоящий праздник со щедрым веселым застольем, а память то и дело возвращала его в прошлое. «Как много пройдено дорог…»

«Стою на огненной черте…»

В крестьянской семье Романовых, проживавшей в селе Ленина на Киевщине, было семеро детей. Из них только Пётр особо тянулся к знаниям. Окончив семилетку, он поступил в ФЗУ, по завершении учебы работал слесарем на шахте № 23 имени Кирова в Донбассе. А в сентябре 1938 года началась его служба в рядах Красной Армии.

На солдатской памяти Петра — воссоединение Западной и Восточной Украины, Советско-финляндская кампания. В 1939 году комсомолец Романов стал кандидатом в члены компартии. Через год его направили на ускоренные курсы в Житомирское военно-политическое училище. Великую Отечественную войну

Пётр встретил в должности заместителя командира роты по политической части 20‑го отдельного понтонного батальона 20‑й танковой дивизии.

О приближении грозных событий, насколько был осведомлен политрук Романов, уже знали все. Но все равно к развернувшейся картине разрушений и гибели быть готовым оказалось невозможно. Когда стало совсем туго, поступил приказ отступать. Что не могли увезти или угнать своим ходом — сжигали и разбивали. Крестьянская кровь Петра на это отзывалась болью: разве можно уничтожать то, что достается трудом, что жизненно важно для фронта? Но не оставлять же врагу…

В 20‑й танковой дивизии он воевал на Юго-Западном фронте по сентябрь 1941 года. Тогда же, 5 августа, политрук Романов получил первое боевое ранение. По счастью, легкое.

Красная Звезда

В 808‑м стрелковом полку 394‑й стрелковой дивизии он стал заместителем командира батальона по политчасти, хотя специальные курсы он прошел в городе Аткарске позже, в 1943‑м. В этой должности офицер прослужил до конца войны.

— В то время соединение воевало в составе Кавказского, затем Северо-Кавказского фронтов. Помню, как однажды, заступив дежурным по штабу, первым увидел спускавшихся по хребту людей в белых маскхалатах. Оказалось, это через перевал к расположению части пробрались немецкие горные стрелки… Бой был жестокий — обычной пехоты против хорошо подготовленных гитлеровских асов. И пришлось, неся потери, отступать, чтобы не попасть в окружение. А куда? С одной стороны — пропасть 30–40 метров глубиной, с другой — непреодолимый, кажется, хребет. Полезли в горы. Выручил один из наших батальонов, ринувшихся на подмогу… — вспоминает Пётр Семёнович.

Тогда, 24 октября 1942 года, офицер, получив уже третье ранение, попал в госпиталь в Сочи. В то самое тяжелое для Отечества время он стал членом компартии, как коммунист получив на фронте единственную привилегию — умирать первым… Четвертый раз его ранили в феврале 1943‑го. В том же месяце Петру вручили первую боевую награду — орден Красной Звезды.

Затем он воевал на 1‑м Украинском фронте сначала в 70‑й механизированной, затем в 23‑й гвардейской мотострелковой бригаде, входивших в состав 3‑й гвардейской танковой армии. Чтобы судить о том, как держался на фронте Пётр Семёнович, стоит прочитать выдержку из характеристики: «Тов. Романов П. С. проявил себя храбрым и деятельным офицером-политработником… Начальник политотдела 23‑й гвардейской мотострелковой бригады гвардии подполковник Курилов. 10 апреля 1944 г.»… А незадолго до этого, когда офицер еще служил в 70‑й бригаде, ему вручили второй орден Красной Звезды (через несколько дней он снова был ранен, но до госпиталя дело не дошло). Забегая вперед, сообщу, что третью такую награду он получил уже в мирное время — 3 ноября 1953 года…

«В передовых порядках…»

3 июня 1944 года Пётр принял из рук командира орден Отечественной войны II степени, а через несколько дней в очередном бою получил контузию. Ту атаку из памяти офицера и его подчиненных не смогли стереть ни годы, ни жизненные перипетии. Тогда тот же гвардии подполковник Курилов о гвардии старшем лейтенанте Романове написал: «В боях с немецкими захватчиками показал себя храбрым и деятельным офицером. Несмотря на контузию в боях за деревню Стед, в санитарный взвод не пошел, а продолжал активно работать с личным составом. Находясь все время в боевых порядках, при выбытии командиров лично управлял подразделениями, обеспечивая выполнение поставленной задачи…».

В наградном листе, датированном 13.08.1944, я прочитала: «В районе Дорощув Малый Львовской области тов. Романов, находясь в передовых порядках пехоты, стремительным броском ворвался в село, выбил противника из населенного пункта, уничтожив при этом до сотни немецких солдат, и удерживал рубеж до подхода основных сил бригады… В районе Гомулец-Велке тов. Романов заменил выбывшего из строя командира 6‑й роты, отбил пять контратак пехоты противника, уничтожив при этом в составе 6‑й роты до 200 немецких солдат и офицеров…». И гимнастерку офицера украсил второй орден Отечественной войны II степени.

А через несколько месяцев гвардии старший лейтенант Романов снова отличился, в очередной раз доказав, что слова «Мы научились под огнем ходить не горбясь» одной из знаменитых песен Михаила Матусовского — это и про него. Из наградного листа: «В наступательных боях при взятии г. Ченстохова, форсировании реки Одер и др. личным составом батальона уничтожено до 600 солдат и офицеров противника, в том числе три полковника и генерал… Захвачено три продсклада… С 21 на 22 января противник отрезал передовой отряд бригады, вступивший в Карлсруе. Батальон, следуя маршем, принял бой. Умелая организация ночного боя, героизм и мужество солдат и офицеров, личное участие тов. Романова в боевых порядках обеспечило уничтожение группировки немцев и восстановление наших коммуникаций. Тов. Романов лично организовал переправу батальона за р. Одер, чем способствовал занятию частями батальона плацдарма на западном берегу и закреплению на нем… Был тяжело ранен при этом…».

На этот раз Петру пришлось довольно серьезно полечиться в госпитале. Это было его последнее фронтовое ранение. Высшую награду СССР — орден Ленина — ему вручили 10 апреля 1945 года. Затем последовали благодарности Верховного главнокомандующего за прорыв обороны противника на реке Нейсе, взятие Берлина, Дрездена, освобождение Праги…

«С войной покончили мы…»

Победу вместе с родной 23‑й мотострелковой бригадой он встретил в Чехословакии. Вой­на закончилась, но стрелять не перестали.

Когда мирная жизнь, налаживаясь, набрала нормальный стабильный ход, для многих фронтовиков пришла пора учиться: служба вне баталий предъявила повышенные требования к образованию, квалификации офицеров. С декабря 1946 по май 1947 года Пётр Семёнович учился в Москве на Высших курсах усовершенствования политсостава.

По завершении учебы капитан Пётр Романов зарегистрировал в Ленинском сельсовете брак с Натальей Андреевной. Служить в Белорусский военный округ новоиспеченный секретарь партбюро 71‑го отдельного батальона ВНОС приехал с красавицей женой. Их первенец Владимир родился в Слепянке. Виктор появился на свет в 1949 году в белорусской столице.

Медаль «За боевые заслуги» Петру Семёновичу вручили 20 июня 1949 года — вскоре после завершения его учебы в Минске на курсах переподготовки политсостава. В августе 1958 года он уволился в запас с должности старшего инструктора по оргпартработе 21‑го радиотехнического полка воздушного наблюдения, оповещения и связи войск Белорусского района ПВО. Прощание с Вооруженными Силами далось ветерану нелегко: он был настоящей армейской косточкой…

Тогда майор запаса Романов не мог знать, что впереди у него еще 59 лет пусть порой и нелегкой, но деятельной и интересной жизни. Путь к вековому юбилею был ознаменован трудом, семейными праздниками, щебетанием внуков, а потом и правнуков, любовью верной спутницы, уважением сыновей.

Знаю, 24 июня Пётр Семёнович получит множество поздравлений от родных, друзей, общественных и государственных структур. Мне очень хочется, чтобы в этот поистине славный день дорогой ветеран принял искренние поздравления с юбилеем и от коллективов военного комиссариата Советского района Минска и Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр». Мы желаем ему много сил и здоровья, бодрости, солнечного настроения и исполнения желаний.

Елена Романова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и из семейного архива Петра Романова