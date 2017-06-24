Встреча через двадцать лет

Двери Военной академии всегда открыты для ее выпускников. Вот и 17 июня состоялись торжественные мероприятия, посвященные 20‑летию выпуска 7‑й батареи артиллерийского факультета Минского высшего военного командного училища. На базе этого училища и Минского ВИЗРУ ПВО в 1995 году была образована Военная академия Республики Беларусь, в которой завершили учебу офицеры-артиллеристы.

На мероприятие, дня проведения которого ждали с волнением и трепетом, прибыли однокурсники со всех уголков Беларуси. Так уж вышло, что не все из них до сих пор носят погоны, но настоящую школу военного мастерства, уроки дружбы и войскового товарищества они помнят до сих пор.

С удивлением можно было наблюдать такую картину: взрослые люди с восторгом бросались в объятия друг друга, обменивались рукопожатиями и вопрошали: «А помнишь?».

Прибывшие на юбилейную встречу построились повзводно. Затем бывший командир батареи полковник запаса Сергей Паныш, приняв доклад, поздоровался со своими воспитанниками, поздравил с 20‑й годовщиной окончания академии. Из 65 лейтенантов, окончивших академию, в тот день в Минск прибыло более 40 человек.

Затем приглашенные посетили курсантское общежитие, учебный корпус, клуб бывшей альма-матер. В настоящее время здесь находится Институт пограничной службы Республики Беларусь, командование которого любезно предоставило возможность нашим выпускникам осмотреть места своей учебы.

Затем по плану гости академии прибыли на Восточное кладбище города Минска, где похоронены первые начальники факультета: генерал-майоры Александр Захаренко и Вячеслав Давыдулин. На могилы уважаемых наставников были возложены венки.

После участники встречи ознакомились с организацией учебного процесса и учебно-материальной базой родного факультета ракетных войск и артиллерии и РАВ. Желающие провели стрельбу на малом артиллерийском полигоне.

В память о посещении гости посадили тую и установили табличку «От выпускников 7‑й батареи 1997 года факультета ракетных войск и артиллерии».

Завершилась встреча праздничным концертом. Поднимал всем настроение шутками выпускник этого славного артиллерийского подразделения белорусский и российский шоумен старший лейтенант запаса Вадим Галыгин. Он немного опоздал к началу встречи, но не растерялся и четким строевым шагом подошел к комбату:

— Разрешите стать в строй?

— Почему опоздали? — прозвучало в ответ.

— Извините, я из Москвы прилетел. Прямо со съемок.

Все рассмеялись и стали с ним обниматься:

— Спасибо, Вадим, что приехал!

Выпускники 1997 года выразили огромную признательность командованию Военной академии и факультета ракетных

войск и артиллерии и РАВ, а также отделу идеологической работы за помощь в организации праздника.

Игорь Шелудков, фото автора