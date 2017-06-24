Выпуск военврачей: 15 лет спустя

Свой путь выпускники 2002 года военно-медицинского факультета в государственном учреждении «Белорусский государственный медицинский университет» начали в августе 1996 года. После вступительных экзаменов будущие военные врачи занялись постижением азов военной медицины.

С первых дней вчерашние школьники окунулись в непривычную армейскую среду — дисциплина, распорядок дня, строевая подготовка и напряженная программа обучения…

Все проблемы курсанты успешно преодолели не без помощи профессорско-преподавательского состава. Теплые воспоминания остались у выпускников о своих командирах, которые всегда помогали подчиненным словом и делом, — начальнике курса майоре медицинской службы Сергее Соколе и курсовом офицере майоре медицинской службы Геннадии Яроше.

В июне 2002 года, после шести лет напряженной учебы, на плацу 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в торжественной обстановке 35 курсантам военно-медицинского факультета были вручены долгожданные офицерские погоны.

Служба разбросала однокурсников по разным гарнизонам страны. Шли годы. Судьбы друзей складывались по-разному.

— Говоря о прошлом, всегда вспоминается только хорошее, — заметил полковник медицинской службы запаса Геннадий Ярош. — У меня остались приятные воспоминания о ребятах, покинувших стены военно-медицинского факультета в 2002 году. Их я помню целеустремленными, работоспособными и активными молодыми людьми. Считаю, что большинство выпускников того года достигли поставленных целей в своей жизни. Многие из них занимают серьезные и ответственные должности в Вооруженных Силах. Не сомневаюсь, что всем им — и продолжающим военную службу, и тем, кто носит гражданский костюм, присущи черты настоящего офицера: порядочность, ответственность, честность перед самим собой и товарищами. Всегда оставайтесь такими же!

Остались непреложными заветы мудрых и опытных наставников, учителей и офицеров, благодаря которым их ученики стали опытными врачами.

Полковник медицинской службы Денис Чернов, подполковник медицинской службы Александр Шпаньков, фото из личных архивов выпускников