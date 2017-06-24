Накануне очередного выпуска офицеров в Военной академии состоялась закладка капсулы с посланием выпускников 2017 года будущим поколениям курсантов. Этот торжественный ритуал проводится перед скульптурой «Лейтенант-выпускник» уже в пятый раз, став доброй традицией.

С кратким приветственным словом к представителям выпускных курсов всех факультетов обратился исполняющий обязанности начальника Военной академии полковник Геннадий Лепешко. Он пожелал выпускникам успехов в предстоящей офицерской службе. Добрые пожелания высказал в адрес будущих офицеров и заместитель начальника по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы Военной академии полковник Андрей Басак.

От имени выпускников нынешнего года выступил отличник учебы авиационного факультета Виталий Поляшкевич. Он отметил, что учеба в Военной академии останется для всех одним из самых важных этапов становления в жизни. Виталий искренне поблагодарил командование и профессорско-преподавательский состав Военной академии за полученные знания и бесценный опыт.

Карина Кашуба, фото автора