И врач, и десантник

Военное будущее Сергея Сычёва как бы предопределяло его рождение в семье военнослужащего. Отец Сергея — старший прапорщик — служил авиационным техником на аэродроме в Болбасово. Однако Сергея в школе больше интересовали химия и биология. Поэтому после девятого класса он решил пойти учиться на фельдшера, благо медицинское училище находилось в родной Орше. Дорога к специальности прервалась, когда закрыли фельдшерское отделение. И Сергей покинул училище в статусе медбрата.

Как бы то ни было, за три года в училище у него развился такой интерес к медицине, что Сергей, решив продолжить ее изучение, подал документы на подготовительное отделение Витебского государственного медицинского университета. Поднакопив знаний и уверенности в своих силах, Сергей Сычёв отправился покорять столицу — поступил на военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете.

Шесть лет учебы и год интернатуры в 432‑м Главном военном клиническом медицинском центре пролетели быстро. В 2014 году старший лейтенант медицинской службы Сергей Сычёв прибыл в 103‑ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную (тогда — мобильную) бригаду на должность начальника медицинской службы 317‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного (тогда мобильного) батальона.

Сергей еще на курсантской скамье желал попасть служить в силы специальных операций Вооруженных Сил. Рассказы отца и романтическая настроенность в детстве на военную службу все-таки сыграли свою роль. Психологически он уже был готов к трудностям и тяготам. Среди них, что интересно, десантирование не числилось.

Сейчас у него на счету 12 прыжков. Свой первый шаг в небо военный врач помнит.

— Страшно было? — поинтересовался я.

— Конечно. Как и любому нормальному, психически здоровому человеку с инстинктом самосохранения. Надо просто сознательно подавить этот инстинкт и шагнуть за борт летательного аппарата.

— А кому-нибудь помогали как врач преодолевать этот инстинкт?

— Извините за каламбур, но в силы специальных операций никого силой не тащат. К нам парни идут добровольно, целенаправленно. Участвуя в военкоматах в отборе призывников для соединения, ищу все факторы, могущие помешать службе в ССО по здоровью. Вместе с другими офицерами не устаю спрашивать парней, готовы ли они прыгать с парашютом и переносить тяжелые физические нагрузки.

В прошлом году гвардии капитана медицинской службы Сергея Сычёва назначили на должность старшего ординатора-врача-хирурга приемно-поликлинического отделения медицинской роты 103 овдбр. Учитывая его первичную медицинскую специализацию по офтальмологии, его также определили внештатным офтальмологом соединения.

Перевод в медицинскую роту — это не только карьерный рост, но и профессиональный. Здесь увеличивается возможность для практики. Но десантники по определению самая здоровая часть мужского населения страны, поэтому в батальоне гвардии капитан медицинской службы занимался в основном санитарно-профилактической деятельностью: следил за правильностью приготовления пищи в полевых условиях, наличием источников чистой воды, мест для обогрева, сушилок и так далее. Летом делал упор на профилактику кишечных заболеваний, зимой — острых респираторных инфекций.

В мае гвардии капитан медицинской службы Сергей Сычёв повышал квалификацию в офтальмологическом отделении 432‑го Главного военного клинического медицинского центра под руководством полковника медицинской службы Игоря Смирнова.

— Этот месяц в профессиональном плане принес мне очень много, — поделился своими впечатлениями гвардеец. — Игорь Николаевич дал немало ценных советов, не жалел времени, отвечая на мои вопросы, возникавшие в процессе работы в отделении. Для знакомства с новинками медицинской научной литературы была возможность посещения библиотеки военно-медицинского факультета Белгосмедуниверситета.

Непосредственные начальники военного врача Сергея Сычёва довольны его служебной и профессиональной деятельностью. Начальник медицинской службы соединения гвардии майор медицинской службы Сергей Куришко, характеризуя своего подчиненного, отметил:

— Гвардии капитан медицинской службы Сергей Сычёв — достойный офицер, знает в полном объеме свои должностные обязанности, выполняет четко и в срок все поставленные задачи, проявляет инициативу, показывает высокий уровень работы, навыков. Офицер умеет работать с подчиненными, правильно ставит задачи и контролирует их выполнение. Как специалист он обладает достаточным уровнем знаний и навыков для оказания хирургической помощи. Стремится к профессиональному совершенствованию, читает научную литературу, интересуется новыми достижениями медицины в области хирургии. Журнал «Военная медицина» у него всегда на рабочем столе.

Он прошел отличную полевую практику во время выходов батальона на учения и занятий на полигоне. Гвардии капитан медицинской службы Сергей Сычёв наладил хорошую профилактическую работу в части, дотошно следил за четким исполнением всех санитарно-гигиенических норм.

Навыки диагностики, лечения и профилактики заболеваний, наиболее распространенных среди военнослужащих в мирное время, у него выработаны.

Старания гвардии капитана медицинской службы Сергея Сычёва заметили и перевели в медицинскую роту. Здесь он тоже показывает себя с лучшей стороны.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица