«К воздушному параду готовы!»

В эти дни наряду с наземными войсками продолжается активная подготовка авиации Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны к участию в параде, посвященному празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. На первой тренировке к воздушному параду побывал наш корреспондент.

На аэродроме Мачулищи с самого утра кипела работа: инженерно-технический состав заканчивал последние приготовления и проверку воздушных судов к вылетам. Всего в тот день в небо над Минщиной поднялось около шестидесяти единиц боевой и специальной авиационной техники.

Прежде чем провести генеральную репетицию воздушного парада в небе над Минском, авиаторы тренируются по идентичному маршруту, который пролегает вблизи белорусской столицы. Контрольная точка пролета этой воздушной трассы находится над Заславским водохранилищем (Минским морем).

…Первыми в небе показались современные многоцелевые вертолеты Ми‑8МТВ‑5. Эти новейшие вертушки, созданные на Казанском вертолетном заводе, недавно поступили на вооружение в/ч 06752. Им доверено открыть воздушный парад в день главного государственного праздника страны. Традиционно первые три вертолета пронесут над Минском Государственный флаг Республики Беларусь, флаги Вооруженных Сил и ВВС и войск ПВО.

…Спустя пару мгновений показались многоцелевые вертолеты: тяжелый тран­спортный Ми‑26 в сопровождении Ми‑8 и пары AS‑355, состоящих на вооружении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Были в воздушном строю и россияне на грозных ударно-разведывательных Ка‑52 «Аллигатор».

Авиаторы успешно выполнили поставленную задачу на винтокрылых машинах в сложных условиях: скорость воздушных судов составила 150–200 км/ч на высоте 150–200 метров над землей, при этом расстояние между лопастями несущих винтов вертушек было незначительным.

Появились в небе и спортивно-тренировочные самолеты, принадлежащие ДОСААФ.

Контрольную точку над Минским морем пересек военно-транспортный Ан‑26 в сопровождении двух Як‑130, а также «ромб» из Су‑25.

В тот день полностью оправдали возложенные на них надежды и летчики четверок истребителей МиГ‑29, учебно-боевых самолетов Як‑130. Выдерживая равнение, пролетели многофункциональные истребители-бомбардировщики Су‑34 и многоцелевые истребители Су‑27 Военно-воздушных сил российской армии.

Завершилась тренировка воздушного парада традиционным пролетом тяжелого военно-транспортного самолета Ил‑76МД. Транспортник сопровождали пять учебно-тренировочных самолетов Л‑39 знаменитой пилотажной группы «Белая Русь». Они же окрасили небо вблизи столицы в цвета Государственного флага Республики Беларусь.

С земли за действиями авиа­торов наблюдали должностные лица из числа руководящего состава Министерства оборо­ны Республики Беларусь и командования ВВС и войск ПВО.

Остался доволен действиями авиаторов и заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации генерал-майор Александр Карев. В интервью журналистам он рассказал об особенностях нынешнего воздушного парада.

— Сегодня мы провели первую тренировку в общем боевом порядке. Результатами проделанной работы, сплоченностью летных экипажей я доволен. Вся техника появилась над заданной контрольной точкой вовремя, при этом соблюдая установленные интервалы, дистанцию, высоту и скорость полета. Наши и российские летчики вновь продемонстрировали свой профессионализм и готовность к участию в предстоящем воздушном параде во время торжеств, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, — отметил генерал-майор Александр Карев. — Особенностью и сложностью явилось то, что вся авиационная техника, в зависимости от ее вида и типа, двигалась вслед друг за другом в строгой последовательности на пяти различных скоростях: 60, 160, 200, 350 и 500 км/ч. Однако и с этой задачей летчики успешно справились.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото Владимира Блинова и из архива в/ч 19764