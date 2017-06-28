Курсанты учатся летать

Над аэродромом Боровая — чистое небо. В небе — рокот двигателей вертолетов, свист лопастей.

Инструктор полетов Александр Неведомский рассказывает:

— Полеты курсантов Военной академии начались в марте и закончатся в последние дни августа. В зависимости от запланированной темы занятия время нахождения вертолета в воздухе, управляемого обучаемым, составляет от шести минут до полутора часов. На вертолетной площадке сегодня — курсанты четвертого курса. Их общий налет должен составить не менее семидесяти часов, поэтому график подготовки плотный.

— Группа очень сильная, подготовленная, — дополняет коллегу инструктор полетов Леонид Курсов. — В ней проходят обучение два отличника учебы, в прошлом суворовцы сержанты Никита Резанович и Иван Кобринец. Курсанты Максим Болонишников, Никита Бойко и Роман Киндрук — крепкие хорошисты.

Курсант Максим Болонишников, которому через несколько минут предстоит поднять Ми‑2 в воздух, внимательно слушает наставления инструктора.

— Зависание и проверка параметров на высоте три метра, — ровным голосом доводит тему задания Леонид Курсов. — Затем взлет на предельно малую высоту — не более чем на 150 метров — и движение в сторону Военной академии, обратный разворот на аэродром, смена курса до населенного пункта Лусково и посадка на необорудованной площадке в районе населенного пункта Новое Поле. Далее — взлет и возвращение на аэродром Боровая. Время полета — один час.

После знакомства с молодым пилотом расспрашиваю его о сложностях выполнения предстоящего задания.

— Отдельные элементы полета уже до автоматизма отработаны на предыдущих занятиях, — застегивая летный планшет, охотно разъясняет мне курсант. — А сложность заключается в совокупности этих элементов и их отработке на отдельных участках над незнакомой местностью.

Пользуясь небольшим запасом времени до взлета, задаю курсанту еще один вопрос:

— Что вас привело в авиацию?

— Отец, борттехник вертолета Ми‑24, часто брал меня с собой на аэродром, поэтому на вопрос родителей «Кем ты хочешь стать в будущем?» я отвечал однозначно: «Только летчиком». Зная о высоких требованиях к поступающим на авиационный факультет, я усердно готовился. Учиться мне легко и интересно, я очень благодарен нашим наставникам и командирам! — рассказывает Максим.

…Вертолет заходит на посадку.

— Неужели прошел уже целый час?!

Мой вопрос вызывает улыбку у инструктора и курсантов.

К вертолету, остановившему наконец свои лопасти, из учебного класса через летное поле приближался очередной курсант.

— Мне как начальнику кафедры летной подготовки и боевого применения авиации выпала редкая возможность наблюдать, как происходит таинство превращения когда-то неуверенно переступающих порог академии мальчишек в военных летчиков. Пройдет время, и они станут зрелыми командирами экипажей, летчиками-истребителями, инженерами. А в душе — романтиками, все теми же мальчишками, страстно любящими авиацию и небо, — говорит мне полковник Иван Дмитрук.

Начальник факультета полковник Николай Бурень более строг:

— Умение, опыт приходят не сразу. Курсанты не только обучаются военной специальности, мы прививаем им еще и любовь к профессии, умение работать с огоньком, желание учиться всю жизнь и честно выполнять свой воинский долг.

С первого и до последнего дня обучения наставники, инструкторы делятся с каждым курсантом своими опытом и мастерством. И потому даже после выпуска молодых лейтенантов из стен альма-матер наставники незримо присутствуют в жизни каждого из них.

Здесь, в стенах авиационного факультета, мечта мальчишек превращается в реальность: молодые ребята становятся военными пилотами, боевыми офицерами.

Карина Кашуба, фото автора