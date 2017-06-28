Вчера в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось вручение государственных наград. Медали «За отличие в воинской службе» удостоены пятнадцать офицеров — полковники Виталий Кильчевский, Александр Куцаев, Александр Слабковский, Олег Черинов, Виталий Шестак, подполковники Дмитрий Бекрень, Олег Василевский, Константин Каверин, Дмитрий Мыслицкий, Андрей Сорока, Евгений Щипунов и майоры Владимир Буснюк, Юрий Жилинский, Дмитрий Мартинчик, Константин Юдин.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во время своего выступления подчеркнул, что вручение государственных наград накануне главного праздника белорусской государственности — Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) — в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны очень символично. Он обратил внимание на то, что в день вручения наград исполнилось 73 года со времени, когда войска 3‑го Белорусского фронта освободили Оршу, а 1‑го Белорусского фронта — завершили окружение группировки противника в районе Бобруйска.

Также глава военного ведомства отметил, что наша история — история непокоренного белорусского народа, внесшего значимый вклад в разгром фашизма. И высказал уверенность в том, что в нашей стране память о подвиге поколения, спасшего нашу Родину и весь мир от порабощения, будет жить вечно.

Также генерал-лейтенант Андрей Равков вручил медаль «За отвагу» гвардии старшему прапорщику Евгению Воронову — старшему инструктору — начальнику разведывательно-водолазного отделения инженерно-саперной роты 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Евгений Воронов был удостоен этой высокой государственной награды за особое мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга во время чрезвычайных обстоятельств, связанных с риском для жизни. Старший прапорщик Воронов ежегодно участвует в разминировании боеприпасов, которые остались со времен Великой Отечественной войны. Им лично и в составе группы было обезврежено около 30 тысяч боеприпасов.

Отрадно, что среди награжденных — заместитель начальника корреспондентского отдела Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» полковник в отставке Леонтий Романюк. Глава военного ведомства за значительные достижения в отрасли журналистики, особый вклад в духовное и патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь вручил Леонтию Ивановичу медаль «За трудовые заслуги». Напомним, что имя Леонтия Романюка неразрывно связано с журналом Министерства обороны «Армия», создателем и первым главным редактором которого он являлся.

Леонтий Иванович внес значительный вклад в разработку и реализацию концепции журнала как полноцветного печатного издания, компетентно рассказывающего об армии, которое стало одним из первых подобных изданий на постсоветском пространстве и которое завоевало признание в Республике Беларусь и за ее пределами.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото Владимира Блинова