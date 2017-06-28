Приказом министра обороны заместитель начальника Военной академии по учебной работе полковник Анатолий Грицев уволен в запас.

Анатолий Георгиевич родился 16 ноября 1961 года в городе Карл-Маркс-Штадт Германской Демократической Республики. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1979 году и командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь в 2000 году.

Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь. Награжден орденами «За службу Родине» III и II степени, а также 13 медалями, среди которых — медаль «За боевые заслуги».

Военную службу проходил на различных офицерских должностях в Группе советских войск в Германии, Туркестанском военном округе и Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Командовал взводом, ротой, батальоном и полком в 120‑й гвардейской мотострелковой дивизии, был начальником 3‑й базы хранения вооружения и техники Северо-Западного оперативного командования и военным комендантом Военной комендатуры Вооруженных Сил.

Уважаемый Анатолий Георгиевич!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения, неиссякаемой энергии, семейного благополучия! Большое вам спасибо за службу! Пусть всегда вам сопутствуют любовь близких, душевный комфорт и уверенность в завтрашнем дне!

Командование и личный состав Военной академии Республики Беларусь